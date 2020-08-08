Коронавірус в Україні: 1158 нових випадків за добу, 29 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 1158 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у вівторок, 11 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 29 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 575 пацієнтів одужали.

Читайте також: Понад 100 тисяч: в Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Львівській (161), Одеській (134), Харківській (129) та в Івано-Франківській (114) областях, а також у Києві (123).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 83115 випадків інфікування, 1951 людина з коронавірусом померла, 44934 пацієнти одужали.

Читайте також: Уряд призупинив роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1008 нових заражень, 9 серпня - про 1199 нових випадків інфікування. Минулого тижня упродовж чотирьох днів поспіль в Україні фіксували антирекорд за добовою кількістю заражень, 8 серпня повідомили про 1489 нових випадків за добу.