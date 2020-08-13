Коронавірус: в Україні оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило новий список країн за захворюваністю на COVID-19 станом на п'ятницю, 14 серпня. У ньому в якості критерію для поділу країн на "зелену" та "червону" зони використано лише показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. До "червоної" зони увійшли країни з показником вище, ніж в Україні (45,6).

Як і раніше, до "червоної" зони входять такі країни-сусіди України, як Румунія (захворюваність 87,3 на 100 тисяч), Молдова (117,5 на 100 тисяч) і Росія (50,5 на 100 тисяч). Крім того, серед країн "червоної" зони - Бельгія, США, Ізраїль, Іспанія, Індія тощо. Загалом до цієї зони зараховано 70 держав.

Читайте також: Коронавірус в аерозолях: з'явилися нові наукові підтвердження

Натомість Німеччина, Австрія, Болгарія, Франція та Греція перейшли до "зеленої" зони. До країн "зеленої" зони також включені, серед інших, Швеція, Великобританія, Словенія, Туреччина, Єгипет, Італія, Грузія, Фінляндія та Швейцарія. Із найближчих сусідів України до "зеленої" зони входять Білорусь (16,8 на 100 тисяч), Польща (24,4 на 100 тисяч), Словаччина (8,2 на 100 тисяч), Угорщина (2,9 на 100 тисяч).

Дивний поділ за двома показниками

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні були запроваджені нові критерії розподілу країн на "червону" і "зелену" зони. При поділі враховувалися два показники: до "червоної" зони буде віднесено держави, в яких кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за останні 14 днів перевищує такий показник на території України, або відсоток приросту кількості хворих за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями становитиме більш як 30 відсотків. Через врахування другого показника серед країн "червоної" зони опинилися, зокрема, Німеччина, Австрія, Фінляндія, Угорщина, Словаччина, де ситуація з поширенням коронавірусної інфекції значно краще, ніж в Україні.