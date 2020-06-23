Коронавірус в Україні: новий антирекорд - 940 випадків за добу

В Україні впродовж останньої доби зафіксували 940 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Такі дані оприлюднено в середу 24 червня, на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Це - новий антирекорд щодо добової кількості заражень. За даними РНБО, 16 людей, у яких підтвердили зараження, померли, а 453 пацієнти одужали.

Найбільше нових випадків зараження за останню добу знову зафіксовано у Львівській (204), Рівненській (126) та Закарпатській (78) областях. У Києві за добу зафіксували 99 нових випадків зараження. Найбільше померлих з коронавірусом за останню добу - в Закарпатській області (четверо).

Всього за період епідемії в Україні офіційно підтвердили вже 39014 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, померла 1051 людина з коронавірусом, 17409 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, попередній антирекорд щодо добового числа заражень коронавірусом в Україні зафіксували 19 червня - 921 новий випадок. Напередодні повідомляли про 833 нових випадки інфікування.

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Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

20 травня Кабінет Міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.

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Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.