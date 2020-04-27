Коронавірус в Україні: найбільша кількість померлих за добу

В Україні станом на ранок вівторка, 28 квітня, зареєстрували загалом 9410 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, померли 239 людей, у яких підтвердили зараження вірусом, 992 пацієнтів одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України у соцмережі Facebook.

За останню добу зафіксували 401 новий випадок, померли 19 людей, у яких виявили інфікування новим коронавірусом. Раніше про найбільшу добову кількість смертей ЦГЗ повідомляв 22 і 23 квітня - по 13 жертв.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (1298), Чернівецькій (1429), Івано-Франківській (783), Тернопільській (664), Київській (604) та Рівненській (553) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (32), Чернігівській (39), Донецькій (52), та Хмельницькій (72) областях.

За даними МОЗ, усього в Україні госпіталізовано 2980 інфікованих осіб. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 121 людина, серед них одна дитина та семеро медиків. Всього в Україні одужали 992 пацієнти. Загалом в Україні досліджено 98719 зразків методом ПЛР.