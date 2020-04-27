 Коронавірус в Україні: найбільша кількість померлих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: найбільша кількість померлих за добу

За останню добу в Україні зафіксували 401 випадок зараження коронавірусом, померли 19 людей, у яких виявили вірус.

В Україні за добу померли 19 людей від коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні за добу померли 19 людей від коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 28 квітня, зареєстрували загалом 9410 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, померли 239 людей, у яких підтвердили зараження вірусом, 992 пацієнтів одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України у соцмережі Facebook. 

За останню добу зафіксували  401 новий випадок, померли 19 людей, у яких виявили інфікування новим коронавірусом. Раніше про найбільшу добову кількість смертей ЦГЗ повідомляв 22 і 23 квітня - по 13 жертв.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (1298), Чернівецькій (1429), Івано-Франківській (783), Тернопільській (664), Київській (604) та Рівненській (553) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (32), Чернігівській (39), Донецькій (52), та Хмельницькій (72) областях.

За даними МОЗ, усього в Україні госпіталізовано 2980 інфікованих осіб. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває  121 людина, серед них одна дитина та семеро медиків. Всього в Україні одужали 992 пацієнти. Загалом в Україні досліджено 98719 зразків методом ПЛР.

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