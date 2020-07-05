 Коронавірус в Україні: МОЗ заявляє про стабілізацію ситуації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: МОЗ заявляє про стабілізацію ситуації

В Україні за останню добу зафіксували 564 випадки інфікування коронавірусом. При цьому 490 хворих на COVID-19 одужали.

Коронавірус: ситуація в Україні стабілізується

За останню добу в України виявили 564 випадки зараження коронавірусом. При цьому 490 пацієнтів одужали, а 21 хворий помер. Про це у вівторок, 7 липня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, ці дані свідчать про стабілізацію рівня захворюваності в Україні. "Другий день ми спостерігаємо стабілізацію ситуації", - заявив міністр на брифінгу.  Напередодні повідомлялося про 543 нових хворих на COVID-19, тоді як 5 липня - про 823, а 4 липня - про 914. Нагадаємо, добовий антирекорд в Україні щодо кількості виявлених заражень - 1109 випадків - був зафіксований 26 червня.

За даними МОЗ України, кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії сягнула на ранок вівторка 49 607 осіб, видужали - 22 193, померли від коронавірусної хвороби з початку пандемії 1 283 людини. Отже, активних випадків хвороби зараз в Україні 26 131, що на 53 більше, ніж днем раніше.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 445), Києві (5 665) та Чернівецькій області (5 032).

Дивитись відео 01:03

Тест на COVID-19 у німецькому аеропорту (01.07.2020)

DW.COM

Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту

Президент Бразилії Жаір Болсонару мав симптоми COVID-19, зараз він чекає на результати тесту на коронавірус. (07.07.2020)  

У Києві ресторани, кіно та театри працюватимуть після 22-ї години

У Києві чергове послаблення карантину: відтепер ресторани, кіно та театри можуть працювати і після 22-ї години, оголосив мер української столиці Віталій Кличко. (06.07.2020)  

У Німеччині продовжили обов’язкове носіння масок у транспорті та в магазинах

Відповідне рішення погодили міністри охорони здоров'я федеральних земель. Одне з обґрунтувань: у жителів країни не повинно виникати оманливе враження, ніби пандемія вже минула. (06.07.2020)  

На Львівщині частково послабили карантин

У Львівській області з 7 липня дозволено роботу закладів громадського харчування, готелів і фітнес-центрів. (06.07.2020)  

Також за темою

Deutschland Symbolbild Corona-Test in München

Пандемія COVID-19 в Україні: Львівська область лідирує за кількістю випадків 05.07.2020

У Львівській області вкотре зафіксували найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу. Загалом число виявлених випадків інфекції в Україні досягло позначки в 48,5 тисячі.

Ukraine

Коронавірус: в Україні зареєстровано менше нових випадків 06.07.2020

Станом на ранок понеділка кількість виявлених в Україні за добу інфікувань коронавірусом зменшилась до 543 випадків. 327 осіб одужали, а 13 хворих померли.

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

МОЗ: Середній термін одужання від COVID-19 в Україні - три тижні 01.07.2020

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в середньому українці одужують від COVID-19 за три тижні, але іноді хвороба може тривати більше місяця.

Реклама

Докладно

Акція проти перегляду закону про мову в Івано-Франківську, 5 липня

Мовне питання в Україні: слово за Конституційним судом

КСУ починає розгляд справи щодо закону про державну мову. Деякі депутати закидають йому дискримінацію нацменшин.  

default

Заплати шість тисяч гривень: влада готує сюрприз селянам

Депутати правлячої партії "Слуга народу" придумали новий податок для дрібних фермерів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  