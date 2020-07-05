Коронавірус в Україні: МОЗ заявляє про стабілізацію ситуації

За останню добу в України виявили 564 випадки зараження коронавірусом. При цьому 490 пацієнтів одужали, а 21 хворий помер. Про це у вівторок, 7 липня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, ці дані свідчать про стабілізацію рівня захворюваності в Україні. "Другий день ми спостерігаємо стабілізацію ситуації", - заявив міністр на брифінгу. Напередодні повідомлялося про 543 нових хворих на COVID-19, тоді як 5 липня - про 823, а 4 липня - про 914. Нагадаємо, добовий антирекорд в Україні щодо кількості виявлених заражень - 1109 випадків - був зафіксований 26 червня.

За даними МОЗ України, кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії сягнула на ранок вівторка 49 607 осіб, видужали - 22 193, померли від коронавірусної хвороби з початку пандемії 1 283 людини. Отже, активних випадків хвороби зараз в Україні 26 131, що на 53 більше, ніж днем раніше.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 445), Києві (5 665) та Чернівецькій області (5 032).