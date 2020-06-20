Коронавірус в Україні: кількість померлих перевищила тисячу осіб

В Україні число жертв коронавірусної інфекції перевищило позначку в тисячу осіб. Це випливає з даних, оприлюднених у неділю, 21 червня, на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Згідно з даними РНБО, упродовж останньої доби померли вісім людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Тож тепер загальне число жертв коронавірусу становить 1002 людини.

За останню добу зафіксовано 735 нових випадків інфікування коронавірусом, 103 пацієнти одужали.

Найбільше нових випадків зараження за останню добу зафіксовано у Львівській (101), Рівненькій (96), Закарпатській (80) областях, а також у місті Києві (73).

Всього за період епідемії в Україні офіційно підтвердили 36560 випадків зараження коронавірусом, 16509 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, 19 червня в Україні було зафіксовано антирекорд - 921 новий випадок зараження коронавірусом. Другий найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 20 червня - 841 випадок.

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Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

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20 травня Кабінет Міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.

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Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.