Коронавірус в Україні: кількість померлих перевищила тисячу осіб
В Україні жертвами пандемії СOVID-19 стали вже 1002 людини, повідомили в РНБО. За останню добу зафіксували 735 нових випадків зараження коронавірусом.
В Україні жертвами коронавірусу стали вже понад тисячу осіб
В Україні число жертв коронавірусної інфекції перевищило позначку в тисячу осіб. Це випливає з даних, оприлюднених у неділю, 21 червня, на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Згідно з даними РНБО, упродовж останньої доби померли вісім людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Тож тепер загальне число жертв коронавірусу становить 1002 людини.
За останню добу зафіксовано 735 нових випадків інфікування коронавірусом, 103 пацієнти одужали.
Найбільше нових випадків зараження за останню добу зафіксовано у Львівській (101), Рівненькій (96), Закарпатській (80) областях, а також у місті Києві (73).
Всього за період епідемії в Україні офіційно підтвердили 36560 випадків зараження коронавірусом, 16509 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, 19 червня в Україні було зафіксовано антирекорд - 921 новий випадок зараження коронавірусом. Другий найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 20 червня - 841 випадок.
Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.
20 травня Кабінет Міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.
Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Смачна вечеря в тепличних умовах
Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
З думками про море
Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Нові реалії перукарень
Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!
Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Сказати "так" перед 30 машинами
Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Цілковита тиша, попри бурхливі оплески
Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Чорні острівці в офісі
Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Соціальне дистанціювання на пероні
У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Односторонній рух також для пішоходів
Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Життя у пляшці
У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Дверна ручка: перезавантаження
Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Третій зайвий
Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.