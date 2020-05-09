Коронавірус в Україні: вже понад 15 тисяч підтверджених випадків

Протягом суботи, 9 травня, в Україні зафіксували 522 нові випадки інфікування COVID-19. Загальне число інфікованих з початку епідемії сягнуло 15 232. Про це зранку у неділю, 10 травня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при міністерстві охорони здоров'я України.

За інформацією ЦГЗ, українські медики загалом провели понад 176 тисяч ПЛР-тестів. 3 060 з початку епідемії пацієнтів одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Хворобу підтверджено у 1 056 дітей та 2 964 медиків.

Унаслідок ускладнень від хвороби померла загалом 391 людина, з них 21 медпрацівник. Попереднього дня, 9 травня, повідомлялося про 376 померлих.

Попри епідемію уряд України послабив карантинні обмеження. З 11 травня запрацюють салони краси, перукарні, музеї, бібліотеки, літні майданчики кафе і ресторанів. Знову можна буде ходити до парків, скверів, зон відпочинку. На закритих спортивних базах проводитимуть тренування професійних спортсменів у командних видах спорту. Водночас загальний карантин в Україні триватиме до 22 травня.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила чотири мільйони.