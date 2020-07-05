Коронавірус в аерозолі: як вберегтися від нової небезпеки зараження

Чи потрібно й надалі одягати захисну маску, заходячи у магазин? Коли знову нормально запрацюють бари та ресторани? Коли можна буде спокійно літати літаками? Ці питання непокоять сьогодні практично усіх, і люди сподіваються, що найближчим часом пандемія COVID-19 завершиться, а життя нормалізується. Однак, судячи з усього, перемогу над коронавірусом святкувати ще зарано.

Новий спосіб поширення коронавірусу

На початку липня 239 вчених із різних країн світу у відкритому листі, опублікованому у науковому журналі "Клінічні інфекційні захворювання", звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із закликом переглянути поради щодо захисту від коронавірусної інфекції.

Вони представили докази того, що новий вірус передається через повітря не лише із кашлем та нежитю, як вважалося раніше, але і з диханням - так званим аерозольним шляхом. Під час дихання людини та під час розмови у повітря виділяються крихітні аерозольні краплини діаметром менше п'яти мікрометрів. На відміну від більших краплин, цей аерозольний туман може залишатися у повітрі до трьох годин. Увесь цей час віруси у ньому залишаються заразними, і якщо заражена коронавірусом людина перебуває в закритому приміщенні, вона може інфікувати інших без прямого контакту та у дуже короткий час.

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ВООЗ перегляне свої рекомендації

ВООЗ визнала "серйозні свідчення" про можливість поширення коронавірусу аерозольним шляхом, заявила голова підрозділу екстрених захворювань ВООЗ Марія ван Керкхов. Найближчим часом організація ретельно перевірить усі дані та, можливо, перегляне рекомендації із боротьби з коронавірусом та внесе поправки у чинні застережні заходи.

Нові рекомендації ВООЗ із боротьби з коронавірусом можуть передбачати більш жорстке соціальне дистанціювання

Вчені, що звернулися до ВООЗ у відкритому листі, вважають, що регулярне та ефективне провітрювання приміщень може знизити ризик зараження. Водночас вони застерігають проти великого скупчення людей у закритому просторі. Йдеться не лише про бари та клуби, але й громадський транспорт, торгові центри та інші будівлі, де скупчується багато людей.

Особливо небезпечні системи внутрішньої циркуляції повітря, такі як вентиляційні системи та кондиціонери, йдеться у листі. Їх необхідно терміново переобладнати та встановити на них потужні витяжки та антибактеріальні фільтри. Передусім це потрібно зробити у таких потенційно небезпечних для поширення вірусу місцях як навчальні заклади, підприємства, лікарні та будинки для літніх людей.

Вірус поширювався через системи вентиляції?

Упродовж останніх місяців нерідко ставало відомо про випадки масового зараження коронавірусом відвідувачів барів та ресторанів, а також учасників хорових репетицій. Це підтверджує припущення про те, що SARS-CoV-2 може поширюватися у закритих приміщеннях аерозольним шляхом, припускає головний лікар відділення інфекцийних захворювань та тропічної медицини мюнхенської лікарні "Швабінґ" Клеменс Вендтнер (Clemens Wendter).

Коронавірус на німецьких м'ясокомбінатах міг поширюватися через системи вентиляції

Вендтнера не було серед підписантів відкритого листа до ВООЗ, утім він поділяє переконання його авторів у тому, що необхідно найближчим часом переобладнати системи вентиляції. Цілком можливо, що і масові спалахи зараження коронавірусом на м'ясокомбінатах сталися через те, що у закритому приміщенні відбувалася багаторазова циркуляція нефільтрованого охолоджуючого повітря, припускає німецький лікар. Він упевнений, що ВООЗ терміново має переглянути поради із боротьби з коронавірусом.

Шляхів зараження SARS-CoV-2 більше двох

Докторка Ізабела Екерле, професорка кафедри інфекційних захворювань в університеті Женеви, також погоджується з тим, що способи боротьби з коронавірусом необхідно терміново скорегувати. На початку епідемії небезпека зараження через поверхні була "дещо завищена", каже Екерле.

У той же час можливість передачі вірусу через повітря у закритому приміщенні, навпаки, була дещо недооцінена. Саме тому, додає Екерле, і було так багато випадків зараження після того, як люди брали участь у репетиціях хору, відвідували сімейні святкування, ходили у фітнес-центри на тренування.

"Я вважаю, що чинного нині жорсткого розподілу між аерозольним та повітряно-крапельним шляхом передачі інфекції недостатньо, щоб охопити усі можливі сценарії зараження", - вказує Екерле. Коронавірус SARS-CoV-2, за її словами, не відноситься до класичних аерозольних патогенів, таким як кір чи вітряна віспа, тому шляхи його поширення напевне не обмежуються лише двома.