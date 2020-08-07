Коронавірус в аерозолях: з'явилися нові наукові підтвердження

Крихітні частинки у повітрі, так звані аерозолі, відіграють роль при зараженні коронавірусом. Утім, наскільки вони значущі? Та наскільки від поширення цих частинок захищають маски?
Тест для вимірювання викиду аерозолів, проведений у Мюнхені у липні
Американські науковці підтвердили у дослідженнях, що крихітні аерозольні краплини, які виділяє хворий на коронавірус, можуть містити вірусні частинки, тобто збудники хвороби COVID-19. Ці аерозольні краплини довго залишаються в повітрі та утворюються під час дихання, чхання, розмови чи кашлю людини.
Дослідники Університету Флориди у Гейнсвіллі на чолі з мікробіологом Джоном Ледніцкі вивчали проби повітря із лікарняних кімнат двох пацієнтів, хворих на коронавірус. Навіть із проб, які взяли на відстані майже п'яти метрів від пацієнтів, змогли вилучити активні частинки SARS-CoV-2, повідомляють експерти. Генетичні аналізи показали, що ці частинки належали саме пацієнтам з COVID-19, які перебували у палаті, а не були принесені до кімнати з якогось іншого відділу лікарні.
Утім, у дослідженні вчених не йдеться про те, чи цих частинок вірусу достатньо, щоб заразити інших людей. Але такі "події-суперпоширювачі" вірусу, як репетиції хору, вже давно показують, що частинки вірусу в аерозолях можуть інфікувати багатьох людей навколо. Дослідження поки не було опубліковане в жодному науковому журналі, а отже не перевірене незалежними експертами.
Відстань у два метри у приміщенні, можливо, замала
Загалом вважається, що ризик заразитися коронавірусом у закритих приміщеннях є значно вищим, аніж на свіжому повітрі, де частинки значно швидше розсіюються. Дослідники із Флориди зауважують, що дотримання дистанції у 1,5 чи 2 метри може створити ілюзію безпеки.
Також центральні німецькі органи з охорони довкілля вважають аерозолі одним з можливих шляхів передачі вірусу. Щоб зменшити ризик зараження, федеральне відомство з охорони довкілля радить здійснювати ретельне провітрювання приміщень після кожного чхання чи кашляння. Йдеться не лише про квартири, але й про офіси та шкільні класи. Комісія з гігієни повітря у закритих приміщеннях радить школам під час кожної паузи широко відчиняти вікна та провітрювати класи щонайменше кожні 45 хвилин.
Приміщення, у яких займаються спортом, комісія радить провітрювати значно частіше - п'ять разів на годину чи частіше. Якщо у помешканні через, наприклад, візит гостей зібралися багато людей, то таке приміщення також варто часто провітрювати.
Тримати вікна вертикально відчиненими недостатньо для сильно заповнених кімнат. Свіже повітря є необхідним незалежно від інших заходів безпеки як то дотримання дистанції, правил гігієни чи носіння масок.
Протестовані 14 видів масок
Не кожна захисна маска утримує під час дихання заражені вірусом краплинки однаково ефективно: у той час як хірургічні маски виявились дуже ефективними, шарфики для цього є менш придатними. Такими є результати порівняння 14 різних типів масок, яке оприлюднив журнал Sciences Advances.
Для свого дослідження науковці Дюкського університету у Даремі (США, штат Північна Кароліна) скористалися простим методом: вони попросили учасників дослідження у темній кімнаті п'ять разів поспіль із різними масками сказати Stay healthy, people ("залишайтеся здоровими, люди") у конус лазерного випромінювання та зняли це на камеру. Комп'ютерний алгоритм порахував кількість виділених краплинок.
Найкращий результат показали маски типу N95 (маски FFP-2 у Європі). Кількість виділених аерозолів із цією маскою, у порівнянні з повною відсутністю маски, вдалося зменшити до показника у менш ніж 0,1 відсотка, показало дослідження. Хірургічні маски утримали понад 90 відсотків частинок. Власноруч пошиті бавовняні маски - залежно від тканини та складок - утримують від 70 до 90 відсотків краплинок. А от шарфики пропускають близько половини частинок. Найгіршим показник виявився у шарфа-хомут із флісу: він навіть збільшував кількість частинок, можливо, тому, що, проходячи через тканину, більші краплинки розкладалися на менші.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Tesla упевнено пішла на обгін
У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Netflix - "чилити" перед екраном
За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Фітнес вдома
Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Коронавірусні мільярдери
Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вдома на зв'язку
Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Ігрові прибутки
Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вперед на вітрилах стрімінгу
База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Домашній бізнес
Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Порожні полиці
Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Безпека передусім
Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.