Кореспонденту DW в Білорусі висунули звинувачення

Білоруські органи юстиції в четвер, 8 листопада, висунули звинувачення мінському кореспонденту російської редакції Deutsche Welle (DW) Павлюку Биковському. Його звинуватили в "несанкціонованому доступі до комп'ютерної інформації, скоєному з корисливою або особистою зацікавленістю", а саме в доступі до платної послуги держагентства "БелТА".

Допит у Слідчому комітеті тривав півтори години. З Биковського взяли підписку про невиїзд і "належну поведінку". Йому також пред'явили позов у розмірі 4 тисяч білоруських рублів (понад 1,5 тисячі євро), повідомив журналіст DW.

Таке ж звинувачення за частиною 2 статті 349 Кримінального кодексу Білорусі в четвер висунули і головній редакторці агенції БелаПАН Ірині Лєвшиній і редакторці новин порталу Tut.by Галині Уласик. За словами Лєвшиної, від неї вимагають відшкодування понад 12 тисяч білоруських рублів. Уласик повідомила, що звинувачення їй висунули за тією ж статтею, а збиток оцінили сумою у близько 17 тисяч рублів.

На початку серпня цього року в офісі найбільшого білоруського ресурсу Tut.by, інформаційного ресурсу БелаПАН і низки інших ЗМІ відбулися обшуки. Слідчий комітет Білорусі затримав і допитав близько 20 осіб, в тому числі кореспондента DW Павлюка Биковського. Журналістів підозрювали в незаконному доступі до платної інформації державного агентства "БелТА". Як стверджує МВС Білорусі, в 2017 і 2018 роках без відома і згоди держагентства було здійснено понад 15 тисяч підключень до інформації, що зберігається в його комп'ютерній системі.