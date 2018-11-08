 Кореспонденту DW в Білорусі висунули звинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Кореспонденту DW в Білорусі висунули звинувачення

Кореспондента DW у Мінську Павлюка Биковського звинуватили в незаконному доступі до платного сервісу держагентства "Белта". Йому загрожує штраф на суму в понад 1,5 тисяч євро.

Павлюк Биковський

Павлюк Биковський

Білоруські органи юстиції в четвер, 8 листопада, висунули звинувачення мінському кореспонденту російської редакції Deutsche Welle (DW) Павлюку Биковському. Його звинуватили в "несанкціонованому доступі до комп'ютерної інформації, скоєному з корисливою або особистою зацікавленістю", а саме в доступі до платної послуги держагентства "БелТА".

Допит у Слідчому комітеті тривав півтори години. З Биковського взяли підписку про невиїзд і "належну поведінку". Йому також пред'явили позов у розмірі 4 тисяч білоруських рублів (понад 1,5 тисячі євро), повідомив журналіст DW.

Таке ж звинувачення за частиною 2 статті 349 Кримінального кодексу Білорусі в четвер висунули і головній редакторці агенції БелаПАН Ірині Лєвшиній і редакторці новин порталу Tut.by Галині Уласик. За словами Лєвшиної, від неї вимагають відшкодування понад 12 тисяч білоруських рублів. Уласик повідомила, що звинувачення їй висунули за тією ж статтею, а збиток оцінили сумою у близько 17 тисяч рублів.

На початку серпня цього року в офісі найбільшого білоруського ресурсу Tut.by, інформаційного ресурсу БелаПАН і низки інших ЗМІ відбулися обшуки. Слідчий комітет Білорусі затримав і допитав близько 20 осіб, в тому числі кореспондента DW Павлюка Биковського. Журналістів підозрювали в незаконному доступі до платної інформації державного агентства "БелТА". Як стверджує МВС Білорусі, в 2017 і 2018 роках без відома і згоди держагентства було здійснено понад 15 тисяч підключень до інформації, що зберігається в його комп'ютерній системі.

 

DW.COM

У Білорусі відпустили кореспондента DW Павлюка Биковського

Кореспондента DW у Мінську Павлюка Биковського випустили після двох діб у СІЗО та допиту. Про наступ на свободу преси говорить дружина журналіста правозахисниця Ольга Биковська. (10.08.2018)  

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Pavluk Bykovsky

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NEU Weißrussland Minsk Freilassung von DW Korrespondent Pavljuk Bykovski

У Білорусі відпустили кореспондента DW Павлюка Биковського 10.08.2018

Кореспондента DW у Мінську Павлюка Биковського випустили після двох діб у СІЗО та допиту. Про наступ на свободу преси говорить дружина журналіста правозахисниця Ольга Биковська.

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