 Кораблі ВМС України, які пройшли Керченською протокою, дійшли до Маріуполя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Кораблі ВМС України, які пройшли Керченською протокою, дійшли до Маріуполя

Два кораблі Військово-морських сил України увійшли до порту Маріуполя. ВМС України заявили про спроби провокацій росіян.

Азовське море

Азовське море

Пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець", що пройшли через Керченську протоку, у вівторок, 25 вересня, прийшли до порту Маріуполя Донецької області, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Разом з ними прибули малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни".

"Сьогодні, 25 вересня о 09:35, заходом морського буксира "Корець" завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗС України до порту Маріуполь", - йдеться в повідомленні прес-центру командування Військово-морських сил ЗСУ на сторінці в соцмережі Facebook.

За інформацією ВМС України, російська сторона спробувала вдатися до провокації. "Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитися з нашими кораблями", - повідомили в прес-службі, додавши, що дії екіпажів катерів "Лубни" та "Кременчук" зупинили російське судно і не допустили його до місця стоянки "Донбасу" і "Корця".

Як повідомлялося раніше, пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець" Військово-морських сил України, 23 вересня увійшли в Азовське море, подолавши Керченську протоку.

До кінця поточного року Україна планує створити військово-морську базу в Азовському морі. На думку уряду, така база "створить умови для відсічі" агресивних дій РФ у цьому регіоні. У середині вересня у Бердянську відбувся спуск на воду перших артилерійських катерів військово-морських сил України, котрі базуватимуться в Азовському морі.

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