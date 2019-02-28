Корабель США з катерами для України увійшов в Одеський порт

Американський вантажний корабель Ocean Freedom, який перевозить два колишні патрульні катери Служби берегової охорони США для військово-морських сил України, у понеділок, 21 жовтня, увійшов в одеський порт. На верхній палубі корабля розміщені списані патрульні кораблі Служби берегової охорони США Drummond та Cushing, збудовані у 1980-х роках та перейменовані в "Слов'янськ" (P191) і "Старобільськ" (P190). Доставка у такий спосіб в Україну є найбільш економічно доцільною і практикується не вперше: раніше катери цього типу так само доставляли з США до Грузії та Пакистану.

Як повідомлялося, 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтиморі (штат Меріленд, США) у присутності п'ятого президента України Петра Порошенка та віцеадмірала Берегової охорони США Майкла Макаллістера відбулася урочиста церемонія передачі двох катерів класу Island ("Айленд") військово-морським силам Збройних сил України.

Меморандум про передачу Україні патрульних катерів USCGC Cushing (WPB-1321) та USCGC Drummond (WPB-1323) підписали командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко та віцеадмірал Берегової охорони США Макаллістер.

Cushing та Drummond після виведення зі складу Берегової охорони США в 2017 році перебували в законсервованому стані. Останній доковий ремонт Cushing відбувся в 2014 році, а Drummond - у 2012 році.

Підготовка українських екіпажів цих катерів спочатку відбувалася в Україні, після цього 32 моряків відправили до США для проходження десятитижневого курсу підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум (США). 15 вересня їхня підготовка завершилася. За повідомленням Служби берегової охорони США, загальна вартість катерів, а також модернізації та навчання українських військових моряків сягнула майже 10 мільйонів доларів.