Копенгаген

Чи стане данський COVID-паспорт взірцем для інших європейських країн?

Щоб уможливити безпечний вихід з локдауну, Данія видає своїм жителям "COVID-паспорт", тобто документ, що підтверджує, що вони не інфіковані чи мають імунітет до коронавірусу. DW перевірила, як це діє на практиці система.