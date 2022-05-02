Копенгаген

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Щоб уможливити безпечний вихід з локдауну, Данія видає своїм жителям "COVID-паспорт", тобто документ, що підтверджує, що вони не інфіковані чи мають імунітет до коронавірусу. DW перевірила, як це діє на практиці система.
У регіоні зупиниться рух громадського транспорту, школярі навчатимуться дистанційно, а майже 280 тисяч жителів закликають не виїздити за межі своїх комун. Причина - мутований коронавірус, виявлений у норок.