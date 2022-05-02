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Копенгаген

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів 02.05.2022

Посли Росії в Копенгагені та Стокгольмі викликані після того, як російський розвідувальний літак Ан-30 увійшов у повітряний простір Данії, а згодом і Швеції.
Данія скасовує антиковідні обмеження

Данія скасовує антиковідні обмеження 01.02.2022

Попри велику кількість заражень у країні, уряд Данії ухвалив рішення про скасування коронавірусних обмежень. Копенгаген пояснив це значною часткою щеплених від COVID-19.
Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея) 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Найдорожчі міста світу

Найдорожчі міста світу 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі

Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі 28.06.2021

Збірна Іспанії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2020, перемігши у драматичному матчі в додатковий час команду Хорватії з рахунком 5:3.

Пам’ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені: поліція розслідує акт вандалізму (23.06.2021) 23.06.2021

У Копенгагені невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. Вандали розфарбували монумент у російський триколор і написали слогани пропаганди РФ. Пам’ятник вже очистили. Поліція шукає зловмисників.

Штучний острів планують спорудити в порту Копенгагена (09.06.2021) 09.06.2021

Парламент Данії дозволив спорудження штучного острова в порту Копенгагена з метою захисту столиці від повеней, викликаних змінами клімату. Щоправда, не всі данці підтримують мільярдний проєкт.
Парламент Данії схвалив суперечливий закон щодо біженців

Парламент Данії схвалив суперечливий закон щодо біженців 03.06.2021

Копенгаген хоче, щоб мігранти на період розгляду їхніх заявок про надання притулку були в третіх країнах.
Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео) 24.05.2021

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?

Місто майбутнього - місто без машин? (21.05.2021) 21.05.2021

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?

Чи стане данський COVID-паспорт взірцем для інших європейських країн?

Чи стане данський COVID-паспорт взірцем для інших європейських країн? 21.05.2021

Щоб уможливити безпечний вихід з локдауну, Данія видає своїм жителям "COVID-паспорт", тобто документ, що підтверджує, що вони не інфіковані чи мають імунітет до коронавірусу. DW перевірила, як це діє на практиці система.

Місто майбутнього - місто без авто? (28.04.2021) 28.04.2021

Замість автомобілів лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий стиль життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?

Данія проти гетто: Не західного походження? До побачення!

Данія проти "гетто": Не західного походження? До побачення! 01.04.2021

Уряд Данії хоче посилити так званий закон проти "гетто", аби частка жителів "не західного походження" у депресивних районах не перевищувала 30 відсотків.
У водах Данії відновили прокладання труб Північного потоку-2

У водах Данії відновили прокладання труб "Північного потоку-2" 06.02.2021

Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб у водах Данії, повідомила компанія-оператор будівництва "Північного потоку-2".

Данська поліція креативно застерігає від коронавірусу (02.12.2020) 02.12.2020

У Данії у всіх на вустах новий хіт від… хору поліції Копенгагена. Його учасники заспівали прощальну пісню пандемії коронавірусу. Дивіться зі звуком!
Мутований коронавірус у норок: уряд Данії запроваджує локдаун в Північній Ютландії

Мутований коронавірус у норок: уряд Данії запроваджує локдаун в Північній Ютландії 05.11.2020

У регіоні зупиниться рух громадського транспорту, школярі навчатимуться дистанційно, а майже 280 тисяч жителів закликають не виїздити за межі своїх комун. Причина - мутований коронавірус, виявлений у норок.
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