Конференція щодо Лівії в Берліні: перший крок до розв'язання конфлікту

Останнім на саміт щодо Лівії у Берліні прибув президент Росії Володимир Путін. Біля входу в резиденцію канцлерки в центрі Берліна в неділю, 19 січня, його зустрічала Анґела Меркель (Angela Merkel) в компанії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Решта учасників конференції з урегулювання ситуації в Лівії вже чекали всередині, в тому числі президенти Туреччини і Франції, прем'єр-міністри Італії і Великобританії, а також держсекретар США.

З "першими особами" сторін протистояння в Лівії - керівником визнаного ООН уряду Лівії Фаїзом Сараджом й генералом Халіфою Хафтаром, війська якого фактично контролюють більшу частину території країни разом з більшістю нафтових родовищ, Меркель і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) провели індивідуальні бесіди напередодні. У день конференції Сарадж і Хафтар перебували в Берліні, але уникали прямих контактів - вони один із одним не розмовляють.

Однак сам факт, що уряду Німеччини вдалося зібрати в Берліні всіх ключових дійових осіб конфлікту в Лівії і їхніх покровителів, цілком може вважатися успіхом не тільки німецької, але й усієї європейської дипломатії. У конференції брали участь представники більше десятка країн - Великобританії, Франції, Китаю, ОАЕ, Туреччини, Конго, Італії, Єгипту, Алжиру, а також представники ООН, Євросоюзу, Африканського союзу і Ліги арабських держав.

Путін провів переговори з Ердоганом по дорозі до Меркель

Поки Анґела Меркель зустрічала перших гостей конференції, неподалік від її резиденції в п'ятизірковому готелі на площі Потсдамер Платц ключові фігури берлінського саміту - президенти Росії і Туреччини - проводили двосторонню зустріч. У розмові з Ердоганом Путін підкреслив, що в цілому угода про припинення вогню, попри окремі інциденти, дотримується сторонами конфлікту. І що передумовою для зустрічі в Берліні, підготовка якої тривала кілька місяців, було саме припинення масштабних боїв у Лівії.

Незважаючи на широкі усмішки і дружні рукостискання під час групової фотосесії, перед початком конференції в повітрі висіло питання: чи зможуть глави держав і урядів переконати або примусити сторони протистояння остаточно припинити бої, і якщо так, то яким буде політичне майбутнє країни, хто в ньому відіграватиме вирішальну роль і яку роль відіграватимуть Росія і Туреччина.

Під час групової фотосесії панували широкі усмішки і дружні рукостискання

Ключ до врегулювання лівійської проблеми знайдено

Через п'ять годин стало зрозуміло - конференція досягла своєї мети. "Ми знайшли ключ до вирішення конфлікту в Лівії, - сказав на підсумковій пресконференції глава німецького МЗС Гайко Маас. - Залишилося встромити ключ в замок і повернути його".

За цими образними висловлюваннями криється сувора реальність - принципова згода учасників конференції відмовитися від подальших поставок зброї і живої сили ворогуючим сторонам може вважатися тільки першим кроком до врегулювання. Питання виведення іноземних військ і найманців приватних компаній, які вже перебувають у Лівії і беруть участь у бойових діях, не обговорювалося. Як і не обговорювалися, за словами Меркель, і можливі санкції за порушення ембарго на поставки зброї до Лівії.

Пресконференція за підсумками саміту в Берліні

На думку канцлерки Німеччини, рано говорити і про можливість участі Бундесверу в миротворчому контингенті під егідою ООН. Мова про це піде лише після того, як припинення вогню стане постійним. І першим конкретним кроком до цієї мети буде створення комітету з моніторингу припинення вогню за формулою "5 + 5" - по п'ять представників з кожного боку. Як було заявлено на пресконференції, генерал Хафтар нарешті оголосив імена своїх п'ятьох представників у цьому комітеті.

Яким чином будуть проходити політичні та економічні реформи у країні, де вже дев'ять років вирує громадянська війна, і як буде ліквідовано нинішнє двовладдя, теж поки зарано говорити. Однак Європейський Союз украй зацікавлений у якнайшвидшій стабілізації ситуації в Лівії - не тільки через поставки нафти, але і через потік нелегальних мігрантів, що використовують країну як трамплін в Європу.

Берлін у стані облоги

Подібного саміту Берлін не бачив дуже давно; за розмахом і рівнем учасників це була найбільша міжнародна зустріч на території Німеччини з часів зустрічі Великої двадцятки влітку 2017 року. Однак, на відміну від G20, у поліції було всього лише чотири дні на підготовку - про проведення саміту міське управління поліції Берліна дізналося від уряду у вівторок, 14 січня.

До столиці були перекинуті півтори тисячі поліцейських з інших федеральних земель, всього для охорони правопорядку та гарантування безпеки на саміті працювало 4500 правоохоронців. Дахи будівель, прилеглих до урядового кварталу в центрі Берліна, рясніли в неділю "жовтими чоловічками" - поліцейські в яскравих жилетах оточили урядовий квартал. У повітрі над резиденцією канцлера висів гелікоптер, річку Шпрее заблокували для прогулянкових теплоходів, замість них чергували катери поліції.

Коли Анґела Меркель вийшла до журналістів після закінчення конференції, урядовий квартал осяяло море блакитних вогників - поліцейські кортежі з мигалками повезли до готелів високопоставлених гостей.