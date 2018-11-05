Контроверсійна Катя Гандзюк: ким вона була і кому заважала?

На фасаді Херсонської міської ради банер "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?", у фойє - траурне фото та квіти, на столі у кабінеті колишніх колег Катерини Гандзюк - заспокійливі та просякнуті сльозми носові хустинки. Тут траур.

"В першу чергу, вона була моїм другом, і лише потім - підлегла, з якою ми багато сперечалися, сварилися, але пройшли разом достатньо довгий шлях. Ми знайомі з 2005 року. Катя не любила компромісів, вважала, якщо людина негідна чи дурна, то треба називати речі своїми іменами", - згадує міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Катерина Гандзюк була його радницею, а також виконувала обов'язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Вони познайомилися, коли перебували разом у політичній партії "Батьківщина", а після того, як Миколаєнка з неї виключили, Гандзюк також вийшла з партії на знак солідарності. Під час останніх місцевих виборів вона допомагала йому обиратись на посаду міського голови Херсона, і відтоді була його правою рукою.

Мер Херсона Володимир Миколаєнко

Тепер, після звістки про те, що Катерина Гандзюк померла у київській лікарні після численних перенесених операцій від опіків концентрованої сірчаної кислоти, літр якої на неї вилили наприкінці липня, чиновник виглядає пригніченим. "Я шокований… Ми готували її до відправки за кордон, була домовленість з австрійською лікарнею, аби після операцій вона почала там своє відновлення, сподівалися, що вона навесні повернеться", - каже Миколаєнко.

У Херсоні люди багато говорять про смерть Катерини Гандзюк, утім думки з цього приводу контроверсійні.

Жорстка безкомпромісність

Колеги, друзі та знайомі Катерини Гандзюк у Херсоні називають її критичною, прискіпливою та вимогливою до людей, людиною. Але водночас, кажуть, через свій гострий розум, комунікаційні здібності, прямолінійність та навіть деяку епатажність Гандзюк дратувала багатьох у місті. У неї був відкритий конфлікт з правоохоронними органами Херсонської області, яких вона жорстко звинувачувала у бездіяльності та корумпованості. Зокрема, вона публічно заявляла, що начальник управління захисту економіки департаменту Національної поліціі в Херсонській області Артем Антощук вимагає хабарі від чиновників міськради. Незадовго до нападу на себе жінка критикувала правоохоронців за неефективне розслідування нападу на херсонського журналіста Сергія Нікітенка та інших активістів.

У фойє Херсонської міськради

Також вона критично висловлювалась про уявний показний патріотизм, яким влада області прикривалася задля наживи на природних ресурсах, зокрема піску, знищуючи для цього рукотворний ліс поблизу Херсона. Гандзюк була співзасновницею Агентства громадянської журналістики "Міст" та однойменного порталу, де розміщувалися критичні матеріали про місцеву політику, держзакупівлі та витратах державних коштів, а також антикорупційні розслідування щодо регіональних чиновників.

Останні кілька років Катерина Гандзюк протистояла проросійським рухам у Херсоні та інспірованим Росією спробам поширити активність сепаратистів в області. Зокрема, у липні 2018 року Гандзюк оприлюднила документи, які свідчать про те, що прихильники проросійських сил незаконно надають платні адміністративні послуги в місті, видають довідки з гербовими печатками. "Сепаратиські настрої в Херсоні були в 2014 році, і вони нікуди не зникли зараз. Думаю, що у нас в місті є російська агентура, сформована вертикаль на випадок, якщо щось тут станеться. Бо були так звані активісти, які бігали з триколорами тут, а потім прилаштувалися і знайшли дах в управлінні внутрішніх страв. Саме проти цього Катерина і виступала", - констатує Володимир Миколаєнко.

Об'єднатись попри особисті образи

Натомість саме на цьому ґрунті у Катерини Гандзюк були непрості стосунки з іншими громадськими активістами Херсона. Вони закидали їй те, що попри публічну позицію засудження і несприйняття сепаратизму, сама Гандзюк мала дружні стосунки з тими, хто такі настрої розпалював та підтримував в місті. "Катерина достатньо тісно товаришувала з місцевим "Опозиційним блоком", колишніми регіоналами. З тим, хто координував у 2014 році "тітушок" в Херсоні, у Каті були чудові стосунки. Для нас це було незрозуміло", - каже DW представниця громадської організації " Вільне місто", член Громадської ради при міському голові Євгенія Вірлич.

Ті, хто стояли з Катериною Гандзюк на херсонському Євромайдані у 2014 році, закидали їй достатньо жорстку "монополізацію активізму" в місті та тотальний контроль за будь-якими громадськими ініціативами. Разом з тим, попри всі особисті образи громадські активісти Херсона одностайні в тому, що розслідування вбивства Катерини Гандзюк має бути завершене і дати відповідь на головне запитання, так хто врешті-решт замовив напад. "Ми об'єднані щодо підтримки в розслідуванні. Бо сьогодні хтось, а завтра це можеш бути ти", - каже Євгенія Вірліч. Адже напад на Гандзюк доповнив серію нерозкритих злочинів проти активістів, що стались в Україні за останні кілька років.

Чи буде названий замовник?

Виконавців нападу на Катерину Гандзюк правоохоронці встановили достатньо швидко завдяки широкому всеукраїнському розголосу щодо цієї справи. В середині серпня поліція затримала п'ятьох осіб, які підозрюються у вчинені злочину. Це - організатор, виконавець, пособники та водій. Як з'ясувалось, усі - колишні учасники АТО, які воювали у складі 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Четверо з них зізналися в скоєнні злочину. Сергій Торбін, який фігурує у справі як організатор, і Микита Грабчук, якого називають безпосереднім виконавцем, зараз перебувають під вартою, інші - під домашнім арештом.

Іван Антипенко - друг Каті Гандзюк

Друг Катерини Гандзюк, херсонський журналіст Іван Антипенко був присутній на кожному судовому засіданні Херсонського міського суду, на яких підозрюваним обиралися запобіжні заходи. На розгляд по суті справу до суду ще не передавали. Антипенко продовжує слідкувати за розслідуванням, аби мати можливість реагувати на можливі маніпуляції. "Тенденція така, що люди, які не мають за собою силового прикриття, які активні в регіонах, які не бояться говорити про порушення і проблеми у владі, корупцію, вони беззахисні. Всі факти вказують на те, що ці п'ятеро дійсно причетні до вбивства Каті. Але хто його замовив? Хотілося б почути якнайшвидше версію слідства. Думаю, там вже знають відповідь, але йдуть політичні торги, аби не викривати це", - вважає Іван Антипенко.

Разом з тим, всі з ким вдалося поспілкуватися DW у Херсоні, вважають, що навіть смерть Катерини Гандзюк не змусить українську владу та правоохоронців стати на захист активістів, аби убезпечити їх від подібних нападів.