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Контрактна армія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "контрактна армія".

Контрактна армія - збройні сили, котрі формуються на добровільній основі з професійних військових, а не призовників. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За і проти призову - досвід німецького Бундесверу (відео)

"За" і "проти" призову - досвід німецького Бундесверу (відео) 01.09.2020

Генштаб ЗСУ хоче скоротити кількість призовників на строкову військову службу. У ФРН обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Чому?
Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (відео)

Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (відео) 22.11.2019

Міноборони України планує у майбутньому відмовитися від обов’язкового призову на строкову службу і перейти на повністю контрактне військо і стандарти НАТО. Які ризики і шанси відміни призову?
Чи справді за Порошенка створено нову армію? (відео)

Чи справді за Порошенка створено нову армію? (відео) 21.03.2019

Петро Порошенко переконаний, що в Україні за його президентства не просто оновлено, а навіть створено нову армію. Чи дійсно це так - фактчек DW.

Фактчек DW: Чи дійсно в Україні створено нову армію? (20.03.2019) 20.03.2019

Петро Порошенко переконаний, що в Україні за його президентства не просто оновлено, а навіть створено нову армію. Чи дійсно це так - фактчек DW.

Осінній призов в Україні: чому кількість призовників збільшили до 18 тисяч?

Осінній призов в Україні: чому кількість призовників збільшили до 18 тисяч? 05.10.2018

Цієї осені кількість призовників в Україні вирішили збільшити одразу на чотири тисячі. Але експерти заспокоюють - латати "дірки" на фронті ними не будуть.
Ціна захисту України: скільки заробляють в ЗСУ (відео)

Ціна захисту України: скільки заробляють в ЗСУ (відео) 20.09.2018

Вже з 2019 року зарплата солдатів Збройних сил України може зрости до 10 тисяч гривень. Скільки нині заробляють українські військові та які надбавки отримують за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW.

В очікуванні підвищення: скільки заробляють українські військові? (19.09.2018) 19.09.2018

Вже з наступного року заробітна плата солдатів Збройних сил України може підвищитися до не менш, ніж 10 тисяч гривень, обіцяє українська влада. Скільки нині заробляють українські військові та які є надбавки за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW.
Фоторепортаж: Чи відчутна військова реформа на Донбасі?

Фоторепортаж: Чи відчутна військова реформа на Донбасі? 23.10.2017

Керівництво Збройних сил України регулярно звітує про реформи і наближення до стандартів НАТО. А чи є тим часом якісь практичні зрушення у житті українських контрактників у зоні бойових дій? Фоторепортаж DW з Донбасу.
Військова реформа в Україні: контрактник - це ще не професіонал

Військова реформа в Україні: контрактник - це ще не професіонал 23.10.2017

Український уряд називає стандарти НАТО орієнтирами для Збройних сил України. Зокрема це стосується й кадрової політики. Які зміни відбуваються в українській армії?
Чи відчутна військова реформа на передовій?

Чи відчутна військова реформа на передовій? 23.10.2017

Керівництво Збройних сил України регулярно звітує про реформи і наближення до стандартів НАТО. А чи є тим часом якісь практичні зрушення у житті українських контрактників у зоні бойових дій? Фоторепортаж DW з Донбасу.
Польща проводитиме військові навчання для всіх бажаючих

Польща проводитиме військові навчання для всіх бажаючих 30.01.2015

Кількість резервістів, які візьмуть участь у військових тренуваннях, цього року у Польщі зросте утричі порівняно з минулим. У Варшаві також не бачать "жодних перешкод" для продажу зброї Україні.

"Геофактор": Як Україна може повністю позбутися газової залежності від Росії (20.06.2014) 20.06.2014