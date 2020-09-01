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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "контрактна армія".
Контрактна армія - збройні сили, котрі формуються на добровільній основі з професійних військових, а не призовників. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Вже з наступного року заробітна плата солдатів Збройних сил України може підвищитися до не менш, ніж 10 тисяч гривень, обіцяє українська влада. Скільки нині заробляють українські військові та які є надбавки за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW.