Контрабанда людей: як біженці нелегально потрапляють з Афганістану до Туреччини

Після захоплення талібами влади в Афганістані багато людей намагаються втекти з країни. При цьому ставку часто роблять на контрабандистів, що нелегально перевозять людей через кордон. DW про те, як це працює.