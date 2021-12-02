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Контрабанда - нелегальне переправлення через кордон товарів або інших предметів.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Контрабанда".
Обсяг страхових виплат за викрадені велосипеди у Німеччині сягнув рекордних 110 мільйонів євро у 2020 році. Куди діваються велосипеди, власники і поліція з'ясовують рідко. DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.
Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.