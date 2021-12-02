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Контрабанда

Контрабанда - нелегальне переправлення через кордон товарів або інших предметів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Контрабанда".

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків 02.12.2021

Про те, якими є наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків та чому український бізнес переходить у тінь, читайте в інтерв'ю DW зі старшим економістом CASE Україна Володимиром Дубровським.
У Нідерландах затримали українців, які перевозили нелегалів яхтою

У Нідерландах затримали українців, які перевозили нелегалів яхтою 25.09.2021

Судно з мігрантами з Албанії прямувало до Великобританії. Двох українців підозрюють у контрабанді людей.
Контрабанда людей: як біженці нелегально потрапляють з Афганістану до Туреччини

Контрабанда людей: як біженці нелегально потрапляють з Афганістану до Туреччини 26.08.2021

Після захоплення талібами влади в Афганістані багато людей намагаються втекти з країни. При цьому ставку часто роблять на контрабандистів, що нелегально перевозять людей через кордон. DW про те, як це працює.

Крадені велосипеди: злочинний "імпорт" з Німеччини в Україну (19.08.2021) 19.08.2021

Обсяг страхових виплат за викрадені велосипеди у Німеччині сягнув рекордних 110 мільйонів євро у 2020 році. Куди діваються велосипеди, власники і поліція з'ясовують рідко. DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.

СБУ заявила про блокування каналу контрабанди кокаїну до ЄС

СБУ заявила про блокування каналу контрабанди кокаїну до ЄС 09.08.2021

В Одесі затримали трьох співорганізаторів каналу переправлення кокаїну з Латинської Америки до Євросоюзу, повідомили в СБУ. За даними Інтерполу, затримані причетні до угрупування "Ндрангета".

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) 02.08.2021

Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.

Вода стояла по груди, але ми вижили - висновки після повені століття у ФРН (відео)

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео) 02.08.2021

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
РНБО доповнила санкційний список контрабандистів

РНБО доповнила санкційний список контрабандистів 30.07.2021

До списку контрабандистів додалися двоє громадян України, один громадянин Німеччини, а також 24 пов'язаних із ними компанії, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Боротьба з контрабандою: Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ

Боротьба з контрабандою: Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ 26.07.2021

Президент України Володимир Зеленський зробив низку кадрових перестановок в Службі безпеки України, які спрямовані на боротьбу з контрабандою.
У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС

У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС 15.07.2021

Громадян України заарештовано в Туреччині за обвинуваченням у контрабанді наркотиків, повідомили в МЗС України. Заарештовані - капітан судна та його помічники.
СБУ заблокувало активи 174 компаній списку контрабандистів РНБО

СБУ заблокувало активи 174 компаній списку "контрабандистів" РНБО 05.07.2021

У СБУ заявили про блокування активів усіх 174 компаній, які увійшли до санкційного списку РНБО через звинувачення у контрабанді.
Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео) 29.06.2021

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021) 29.06.2021

Знімальна група DW провела з прикордонниками Житомирського загону цілий день, аби з’ясувати, наскільки безпечна ситуація на українсько-білоруському кордоні.

Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі отримала премію DW

Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі отримала премію DW 15.06.2021

Тоборе Овуорі отримала премію "За свободу слова" за репортаж про діяльність торговців людьми в Нігерії. Під час роботи над ним вона протягом семи місяців прикидалася працівницею сфери секс-послуг.
Лукашенко погрожує країнам Заходу наркотиками і мігрантами

Лукашенко погрожує країнам Заходу "наркотиками і мігрантами" 26.05.2021

Під час промови в парламенті Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни тепер самостійно мають боротися з контрабандою наркотиків і нелегальною міграцією.
Зеленський увів у дію другий пакет санкцій щодо контрабандистів

Зеленський увів у дію другий пакет санкцій щодо "контрабандистів" 22.04.2021

Володимир Зеленський увів у дію нові санкції РНБО проти 13 осіб та 95 юросіб. В українській владі вважають їх причетними до контрабанди.
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