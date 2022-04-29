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Конституція України

Конституція України – основний закон держави України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конституція України". Верховна Рада ухвалила Конституцію України ухвалили 28 червня 1996 року. На пам'ять про ухвалення конституції в Україні щорічно відзначається державне свято – День Конституції України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні 29.04.2022

В Україні зупинили діяльність проросійських політсил. Які шанси у їхніх членів та сповідуваних ними ідей залишитися у політичному житті держави - у матеріалі DW.
КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції

КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції 17.09.2021

Те, що вирок довічно засудженим особам неможливо переглянути, є неконституційним, постановив Конституційний суд України. За словами української омбудсменки, такі особи наразі позбавлені так званого права на надію.
КСУ: Усі громадяни України зобов'язані володіти державною мовою

КСУ: Усі громадяни України зобов'язані володіти державною мовою 15.07.2021

Закон про українську мову як державну жодним чином не дискримінує російськомовних громадян, вирішив Конституційний суд України.
Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про великий герб

Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про великий герб 28.06.2021

У своєму виступі до Дня Конституції президент України Володимир Зеленський оголосив, що вносить до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про великий герб.
Рада зробила крок назустріч легалізації приватних детективів

Рада зробила крок назустріч легалізації приватних детективів 17.02.2021

Переважна більшість депутатів ВР підтримала в першому читанні закон про приватну детективну діяльність. Цей законопроєкт регламентує правові механізми щодо діяльності приватних детективів в Україні.
Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун

Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун 06.01.2021

Окремі положення законів України у сфері охорони здоров'я й надання медичних послуг населенню, запроваджених з 2017 року, є неконституційними, переконана омбудсменка Людмила Денісова.
Зеленський проти голови КСУ: конституційна криза в Україні поглиблюється

Зеленський проти голови КСУ: конституційна криза в Україні поглиблюється 30.12.2020

Відсторонивши голову КСУ Олександра Тупицького з посади своїм спірним указом, президент Володимир Зеленський лише поглиблює конституційну кризу в Україні, що триває вже кілька місяців, переконані експерти.

Володимир Зеленський солідарний з оцінкою КСУ Венеціанською комісією

Володимир Зеленський солідарний з оцінкою КСУ Венеціанською комісією 11.12.2020

Президент України солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення КСУ підприває довіру громадськості до конституційного правосуддя.
Великий герб України: нове - це добре забуте старе

Великий герб України: нове - це добре забуте старе 20.11.2020

В Україні уже незабаром може з'явитися великий герб. Відповідний конкурс закінчився перемогою автора, котрий розробив свій проєкт ще 23 роки тому. DW поспілкувалась з головою журі конкурсу Андрієм Гречилою.
Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ

Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ 05.11.2020

Меру Одеси Геннадію Труханову інкримінували недекларування статків на сукупну суму в 51 мільйон гривень. ВАКС закрив провадження через скасування КСУ відповідальності за декларування недостовірної інформації.
Конституційний надзвичайний стан: як у Берліні оцінюють конфлікт Зеленського та КСУ

"Конституційний надзвичайний стан": як у Берліні оцінюють конфлікт Зеленського та КСУ 05.11.2020

Німецькі політики й експерти наголошують на важливості боротьби з корупцією в Україні. При цьому вони закликають шукати вихід з конституційної кризи без порушення Конституції чи позбавлення незалежності судової влади.
Коментар: КCУ vs Зеленський - як Новачок для України

Коментар: КCУ vs Зеленський - як "Новачок" для України 02.11.2020

Одним розчерком пера нині можна відправити Україну в пекельний конституційний локдаун, в якому кожен подальший крок тих, хто вважає, що вирішує проблему, закручуватиме спіраль кризи ще крутіше, застерігає Олена Перепадя.
Експерт: Незалежність судової системи в Україні треба зміцнювати, а не послаблювати

Експерт: Незалежність судової системи в Україні треба зміцнювати, а не послаблювати 02.11.2020

Чому політичні рішення не можна застосувати навіть тоді, коли судді діють під впливом сторонніх інтересів, в інтерв'ю DW пояснив професор порівняльного конституційного права Франческо Палермо.
На порозі безправ'я. Чому шлях Зеленського у суперечці з КСУ є хибним

На порозі безправ'я. Чому шлях Зеленського у суперечці з КСУ є хибним 30.10.2020

Експерти та політики критикують шлях, вибраний Володимиром Зеленським для повернення е-декларування і відновлення повноважень НАЗК, та вказують, що законопроєкт президента загрожує правовим хаосом.
Голова КСУ бачить у законопроєкті Зеленського ознаки конституційного перевороту

Голова КСУ бачить у законопроєкті Зеленського ознаки конституційного перевороту 30.10.2020

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький зазначив, що законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо КСУ суперечить Конституції, а судді продовжать роботу навіть у разі його ухвалення.
КСУ скасував кримінальну відповідальність за неправдиві декларації

КСУ скасував кримінальну відповідальність за неправдиві декларації 28.10.2020

КС визнав неконституційними низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.
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