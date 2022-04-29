Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Конституція України – основний закон держави України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конституція України". Верховна Рада ухвалила Конституцію України ухвалили 28 червня 1996 року. На пам'ять про ухвалення конституції в Україні щорічно відзначається державне свято – День Конституції України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Меру Одеси Геннадію Труханову інкримінували недекларування статків на сукупну суму в 51 мільйон гривень. ВАКС закрив провадження через скасування КСУ відповідальності за декларування недостовірної інформації.
Німецькі політики й експерти наголошують на важливості боротьби з корупцією в Україні. При цьому вони закликають шукати вихід з конституційної кризи без порушення Конституції чи позбавлення незалежності судової влади.
Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький зазначив, що законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо КСУ суперечить Конституції, а судді продовжать роботу навіть у разі його ухвалення.