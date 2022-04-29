Конституція України – основний закон держави України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конституція України". Верховна Рада ухвалила Конституцію України ухвалили 28 червня 1996 року. На пам'ять про ухвалення конституції в Україні щорічно відзначається державне свято – День Конституції України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.