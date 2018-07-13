 Конституційний суд ФРН відхилив скаргу екологів на ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Конституційний суд ФРН відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2"

Судді Конституційного суду ФРН не прийняли до розгляду скаргу німецької спілки екологів, котра протестує проти прокладання газогону "Північний потік-2" дном Балтійського моря.

Газопровід

"Північний потік-2" планують прокласти паралельно до "Північного потоку"

Конституційний суд ФРН не взяв до розгляду скаргу Спілки охорони природи Німеччини (Nabu) проти будівництва дном Балтійського моря газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомила в четвер, 19 липня, прес-служба Конституційного суду в Карлсруе, передає інформагенція Reuters.

Nabu мала намір виступити проти рішення Вищого адміністративного суду, що раніше відхилив подану екологами скаргу на порядок затвердження плану будівництва "Північного потоку-2". Серед іншого природозахисна організація вказує на серйозну екологічну шкоду внаслідок будівництва трубопроводу. Втім, Конституційний суд відхилив позов, аргументувавши своє рішення тим, що екологи не змогли достатньою мірою пояснити свою позицію.

Напередодні ж до Конгресу США внесли законопроект про санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". У законопроекті під назвою "Про припинення російської енергетичної агресії" йдеться про те, що санкції проти газогону дозволять країнам-членам НАТО уникнути примусу та політичних маніпуляцій з боку Росії.

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У внесеному до Конгресу США законопроекті йдеться про те, що санкції проти "Північного потоку-2" дозволять країнам-членам НАТО уникнути політичних маніпуляцій з боку Росії. (19.07.2018)

Газогін "Північний потік-2" є економічним проектом та не має загрожувати статусу України, як транзитної держави, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. (16.07.2018)

У день газових переговорів ЄС, РФ та України газопровід "Північний потік" зупинився на ремонт. На газогоні проведуть роботи з техобслуговування механічних вузлів обладнання та перевірять системи автоматизації. (17.07.2018)

Нагадаємо, роботи зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині розпочалися в травні 2018 року. Угоди щодо фінансування проекту підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою.

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