 Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу

Закон про порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, прийнятий в 2014 році, не перевірятимуть на відповідність Конституції України.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційний суд України (КС) відмовив у відкритті провадження за поданням депутатів щодо відповідності Конституції закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Про це суд повідомив у понеділок, 27 січня.

Першу версію закону про особливий статус Донбасу Верховна Рада України ухвалила у 2014 році, згодом його дію подовжили. Він визначає порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з органами центральної виконавчої влади, а також передбачає механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих районів на Сході України. Згідно з документом, особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набере чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

19 липня 2019 року 53 депутати, зокрема, вся фракція партії "Самопоміч", подали в Конституційний суд подання щодо перевірки цього закону на відповідність Конституції України. В поданні депутати наголошують, що закон був прийнятий під зовнішнім впливом Росії, обмежує суверенітет України над частиною території, окупованою Росією, порушує принцип унітарності, а також загрожує консолідації та розвитку української нації. 

Ухвалою колегії Конституційного суду спочатку було відмовлено у відкритті провадження у справі, але оскільки рішення було одноголосним, то це питання було передано на розгляд до Великої палати КС. 10 грудня вона продовжила розгляд питання відкриття конституційного провадження. Тоді рішення про відкриття провадження також не було ухвалено.

Дивитись відео 00:57

"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)

DW.COM

Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання  

Аудіо й відео до теми

"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)  

Також за темою

Wolodymyr Selensky Porträt

Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік 10.12.2019

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, простіше подовжити дію нинішнього закону, ніж ухвалювати новий.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Профільний комітет ВР радить подовжити на рік особливий статус ОРДЛО 11.12.2019

Дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей потрібно подовжити ще на рік, переконані в профільному комітеті Верховної Ради України.

Plan Karte Figuren

Децентралізація від Зеленського: який статус насправді отримає Донбас 18.12.2019

У проєкті конституційних змін щодо децентралізації влади президента Володимира Зеленського немає згадки про особливий статус Донбасу. Натомість з'являться префекти та округи. Докладніше - у матеріалі DW.

Реклама

Докладно

Антисемітизм

Коментар: 75 років після "Аушвіца" - що робити Німеччині

Шеф-редакторка DW Інес Поль вимагає рішучих заходів у Німеччині в боротьбі з юдо- та ксенофобією.  

Спеціально випущена до Brexit монета

Великобританія випустила спеціальну монету до Brexit

З 31 січня, коли Великобританія вийде з Європейського Союзу, буде розповсюджено три мільйони спеціальних Brexit-монет.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  