Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу

Конституційний суд України (КС) відмовив у відкритті провадження за поданням депутатів щодо відповідності Конституції закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Про це суд повідомив у понеділок, 27 січня.

Першу версію закону про особливий статус Донбасу Верховна Рада України ухвалила у 2014 році, згодом його дію подовжили. Він визначає порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з органами центральної виконавчої влади, а також передбачає механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих районів на Сході України. Згідно з документом, особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набере чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

19 липня 2019 року 53 депутати, зокрема, вся фракція партії "Самопоміч", подали в Конституційний суд подання щодо перевірки цього закону на відповідність Конституції України. В поданні депутати наголошують, що закон був прийнятий під зовнішнім впливом Росії, обмежує суверенітет України над частиною території, окупованою Росією, порушує принцип унітарності, а також загрожує консолідації та розвитку української нації.

Ухвалою колегії Конституційного суду спочатку було відмовлено у відкритті провадження у справі, але оскільки рішення було одноголосним, то це питання було передано на розгляд до Великої палати КС. 10 грудня вона продовжила розгляд питання відкриття конституційного провадження. Тоді рішення про відкриття провадження також не було ухвалено.