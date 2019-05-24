Конституційний суд отримав подання від 62 депутатів щодо розпуску Ради

До Конституційного Суду України надійшло подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента України Володимира Зеленського щодо дострокового розпуску Верховної Ради.

"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року", - повідомляється на сайті Конституційного суду в п'ятницю, 24 травня.

Раніше перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук повідомив, що внесла до КС відповідне подання група нардепів від цієї фракції. Серед підписантів подання - представники "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", Радикальної партії, зокрема її лідер Олег Ляшко та позафракційні депутати. За його словами, коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід з неї фракції "Народного фронту". На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня розпочався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

Тетерук зазначив, що парламентарі, які направили подання, просять КС, щоб цю справу було розглянуто протягом двох місяців - "у найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". 22 травня парламент провів позачергове засідання, на якому народні депутати відмовилися внести до порядку денного законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Указ Зеленського про розпуск Ради набув чинності 23 травня.