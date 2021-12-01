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Конституційна реформа

Під конституційною реформою розуміють внесення основоположних змін до основного закону країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конституційна реформа".

Новий виток кризи навколо Конституційного суду України

Новий виток кризи навколо Конституційного суду України 01.12.2021

Конституційний суд України вирішив відкласти приведення до присяги нових суддів, призначених президентом Зеленським. DW з'ясовувала причини та наслідки цього рішення та чи є вихід із кризи навколо КСУ.

Суперечка навколо КСУ: загроза правового хаосу після указу президента?

Суперечка навколо КСУ: загроза правового хаосу після указу президента? 29.03.2021

Наслідками позбавлення президентом Зеленським посад двох суддів Конституційного Суду може стати правове безладдя в державі, застерігають експерти і закликають дослухатись до рекомендацій Венеціанської комісії.
Громадяни Чилі підтримали реформу конституції

Громадяни Чилі підтримали реформу конституції 26.10.2020

Майже 80 відсотків чилійців підтримали ініціативу про створення Конституційного конвенту. Це - збори громадян, які мають розробити проєкт нової конституції Чилі.
Як Лукашенко намагається заспокоїти білорусів змінами до конституції

Як Лукашенко намагається заспокоїти білорусів змінами до конституції 25.10.2020

Білоруська влада розпочала активну роботу над поправками до конституції. Як це вплине на політичну ситуацію у країні? І чи не є це спробою Лукашенка зупинити протести?
Коментар: Вічний президент Володимир Путін

Коментар: Вічний президент Володимир Путін 12.03.2020

Дозволивши самому собі бути президентом до 2036 року, Путін показує, що він у найближчому майбутньому залишатиметься єдиним важливим політиком у Росії. Ризиковано, вважає Костянтин Еггерт.

В Україні хочуть зменшити кількість депутатів Ради, але чому саме 300?

В Україні хочуть зменшити кількість депутатів Ради, але чому саме 300? 04.02.2020

Верховна Рада попередньо схвалила скорочення числа депутатів українського парламенту з нинішніх 450 до 300. Експерти називають ініціативу популістською, опозиція скаржиться, що її не почули.
Що треба знати про повноваження президента України

Що треба знати про повноваження президента України 05.04.2019

У боротьбі за президентську посаду в Україні вирують пристрасті. Однак чи настільки всемогутній глава держави за чинною Конституцією? Детально про повноваження глави держави - у довідці DW.
Справа на 100 томів: екс-міністра юстиції України Лавриновича судять за допомогу Януковичу

Справа на 100 томів: екс-міністра юстиції України Лавриновича судять за допомогу Януковичу 18.10.2018

Подільський райсуд Києва розпочав розглядати по суті справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. ГПУ інкримінує йому співучасть у захопленні держвлади колишнім президентом Віктором Януковичем.

Верховна Рада направила євроатлантичний законопроект Порошенка до КСУ

Верховна Рада направила євроатлантичний законопроект Порошенка до КСУ 20.09.2018

Тепер крок у конституційній реформі - за Конституційним судом України. Ідеться про закріплення євроатлантичних прагнень Києва в Основному законі.
Комітет Ради підтримав закріплення членства у ЄС та НАТО в Конституції

Комітет Ради підтримав закріплення членства у ЄС та НАТО в Конституції 18.09.2018

Законопроект про включення в Конституцію України пункту про членство у ЄС та НАТО рекомендують включити до порядку денного. Наступний крок - подання до КСУ.

Курс на ЄС і НАТО в Конституції: в Брюсселі радять зайнятися важливішими справами

Курс на ЄС і НАТО в Конституції: в Брюсселі радять зайнятися важливішими справами 05.09.2018

Законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО в Брюсселі не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України.
Порошенко подасть зміни до Конституції України щодо флоту РФ у Криму

Порошенко подасть зміни до Конституції України щодо флоту РФ у Криму 09.08.2018

Президент України Петро Порошенко підготував зміни до Конституції щодо флоту РФ та амбіцій членства у ЄС і НАТО. Він обіцяє їх подати до Верховної Ради восени та вважає конституційну більшість можливою.
Коментар: Кубинська нова конституція зі старими догмами

Коментар: Кубинська нова конституція зі старими догмами 23.07.2018

Парламент Куби схвалив нову конституцію. Попри це зміниться не так багато - однак громадяни ще висловляться на референдумі, де навіть зможуть сказати змінам "ні". Коментар Йоані Санчес.
Куба готується визнати право на приватну власність

Куба готується визнати право на приватну власність 15.07.2018

Проект нової конституції Куби зберігає пріоритет державної форми власності, але закріплює визнання вільного ринку. Також планується заборонити дискримінацію за статевою ознакою.
Коментар: Два роки уряду Шидло - у Польщі шановані, міжнародно ізольовані

Коментар: Два роки уряду Шидло - у Польщі шановані, міжнародно ізольовані 15.11.2017

Два роки тому до влади в Польщі прийшов націонал-консервативний уряд Беати Шидло. Результати його роботи виявилися суперечливими, вважає оглядач DW Бартош Дудек.
Конкурс до Верховного суду України: ручний чи об'єктивний відбір?

Конкурс до Верховного суду України: "ручний" чи об'єктивний відбір? 12.06.2017

До кінця червня Вища кваліфікаційна комісія суддів має відібрати найбільш гідних кандидатів на посади суддів Верховного суду України. У громадської ради чимало зауважень до проведення конкурсу.
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