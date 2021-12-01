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Під конституційною реформою розуміють внесення основоположних змін до основного закону країни.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конституційна реформа".
Подільський райсуд Києва розпочав розглядати по суті справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. ГПУ інкримінує йому співучасть у захопленні держвлади колишнім президентом Віктором Януковичем.