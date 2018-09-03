 Константинопольський патріархат призначив екзархів у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

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Новини

Константинопольський патріархат призначив екзархів у Києві

У межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив у Києві своїх екзархів.

Собор Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві (УПЦ КП)

Собор Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві (УПЦ КП)

Вселенський патріархат призначив як своїх екзархів у Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Це було зроблено в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні. Про це у п'ятницю, 7 вересня, повідомив голова інформаційного управління УПЦ Київського Патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на генерального секретаря Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату.

Як повідомлялось, раніше Євстратій Зоря заявив про те, що зараз питання залишилися лише щодо строків отримання томоса, а не щодо його перспектив загалом. Очільник УПЦ КП Патріарх Філарет прогнозує, що створення в Україні власної автокефальної церкви відбудеться вже до кінця року.

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19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського Патріархату) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Крім того, підписали звернення до патріарха Варфоломія і близько десяти єпископів Української православної церкви, підконтрольної Москві.

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.

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