Конотоп - українське місто в Сумській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Конотоп".

Місто Конотоп розташовано в Сумській області в Україні. Кількість населення становить близько 87 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.