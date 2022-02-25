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Конотоп

Конотоп - українське місто в Сумській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Конотоп".

Місто Конотоп розташовано в Сумській області в Україні. Кількість населення становить близько 87 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війська РФ оточили Конотоп, Охтирка двічі відбила напад - ОДА

Війська РФ оточили Конотоп, Охтирка двічі відбила напад - ОДА 25.02.2022

У місті Суми тривають бої, російські війська оточили Конотоп та інші населені пункти в Сумській області. Водночас місто Охтирка вже двічі відбила напад російської армії, повідомляє очільник Сумської ОДА.
Залізничне сполучення між Україною та РФ: кінцева зупинка Конотоп?

Залізничне сполучення між Україною та РФ: кінцева зупинка Конотоп? 08.08.2018

Міністерство інфраструктури України ініціює припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією. Експерти прогнозують, що це лише розширить чорний ринок автоперевезень.

Бійка на сесії міськради Конотопа - поліція затримала 50 осіб

Бійка на сесії міськради Конотопа - поліція затримала 50 осіб 26.07.2018

Внаслідок конфлікту на засіданні міської ради Конотопа поліція затримала 50 осіб. Четверо поліцейських постраждали у сутичках. Депутати розглядали проект бюджету на поточний рік.
Укрзалізниця заявила про врегулювання ситуації з блокадою в Конотопі

"Укрзалізниця" заявила про врегулювання ситуації з блокадою в Конотопі 05.03.2017

"Укрзалізниця" домовилася із ініціаторами блокади залізничних шляхів у Конотопі. Перевізник звітуватиме про обіг вантажів на кордоні з Росією.

Організатори блокади Донбасу перекрили залізницю у Конотопі

Організатори блокади Донбасу перекрили залізницю у Конотопі 05.03.2017

На товарній станції Конотопа знайдені потяги з Росії, зокрема з вугіллям марки антрацит, заявили у штабі блокади.