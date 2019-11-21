Конгрес США ухвалив резолюцію про недопущення РФ на саміти G7

Палата представників Конгресу США у вівторок, 3 грудня, більшістю голосів схвалила резолюцію проти приєднання Росії до "Великої сімки" (G7), поки Москва не почне "поважати територіальну цілісність своїх сусідів". За це проголосували 339 конгресменів з Республіканської та Демократичної партій. Раніше документ був схвалений комітетом Палати представників з закордонних справ.

Росія зможе повернутися в G7 тільки тоді, коли "припинить окупацію суверенної території України, включно з Кримом, і покладе край своїм нападкам на демократію в усьому світі", йдеться в резолюції.

"Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з "групи восьми", сім країн, що залишились, узгодили низку умов, дотримання яких дозволить Росії брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної з цих умов, виявляє дедалі більшу агресію в Україні та підриває демократію в інших країнах, включаючи США ", - заявив раніше автор резолюції конгресмен Альбіо Сайрес.

Конгресмен представив цю резолюцію, що передбачає заборону на участь Росії в самітах країн "Великої сімки", в серпні 2019 року, після того, як президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання запросити президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7.