 Конгрес США ухвалив резолюцію про недопущення РФ на саміти G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Конгрес США ухвалив резолюцію про недопущення РФ на саміти G7

Палата представників Конгресу США ухвалила, що Росія отримає запрошення на саміти "Великої сімки" знову тільки тоді, коли "поважатиме територіальну цілісність сусідів".

Будівля Конгресу США

Будівля Конгресу США

Палата представників Конгресу США у вівторок, 3 грудня, більшістю голосів схвалила резолюцію проти приєднання Росії до "Великої сімки" (G7), поки Москва не почне "поважати територіальну цілісність своїх сусідів". За це проголосували 339 конгресменів з Республіканської та Демократичної партій. Раніше документ був схвалений комітетом Палати представників з закордонних справ.

Росія зможе повернутися в G7 тільки тоді, коли "припинить окупацію суверенної території України, включно з Кримом, і покладе край своїм нападкам на демократію в усьому світі", йдеться в резолюції.

"Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з "групи восьми", сім країн, що залишились, узгодили низку умов,  дотримання яких дозволить Росії брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної з цих умов, виявляє дедалі більшу агресію в Україні та підриває демократію в інших країнах, включаючи США ", - заявив раніше автор резолюції конгресмен Альбіо Сайрес.

Конгресмен представив цю резолюцію, що передбачає заборону на участь Росії в самітах країн "Великої сімки", в серпні 2019 року, після того, як президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання запросити президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7.

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