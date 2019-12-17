 Конгрес США підтримав виділення Україні близько 700 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

Конгрес США підтримав виділення Україні близько 700 мільйонів доларів

Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні 698 мільйонів доларів у 2020 році. Це рішення ще має розглянути Сенат.

Конгрес підтримав виділення Україні 698 мільйонів доларів у 2020 році

Конгрес підтримав виділення Україні 698 мільйонів доларів у 2020 році

Палата представників Конгресу США у середу, 18 грудня, проголосувала за виділення 698 мільйонів доларів фінансової допомоги, яка надійде в Україну в 2020 році, передає "Голос Америки".

DW.COM

Палата представників США підтримала початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Він став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає". (19.12.2019)

Дональд Трамп більше піклувався про розслідування щодо Джо Байдена та його сина, ніж про Україну. Про це заявив в.о. посла США в Україні Вільям Тейлор під час перших публічних слухань у комітеті з розвідки Конгресу США. (13.11.2019)

Сенатори США підтримали оборонний бюджет на 2020 рік разом із санкціями щодо компаній, причетних до спорудження газопроводу "Північний потік-2". Передбачено замороження рахунків та візові обмеження. (17.12.2019)

Дональд Трамп після заяви президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску з боку президента США вважає "Українагейт" вичерпаним. (02.12.2019)

"Коли весь світ спантеличений політизацією питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал надійної і потужної двопартійної підтримки демократичного шляху України, вільної від Російської агресії", - йдеться в заяві конгресменки, представниці демократів Марсі Каптур.

Вона наголосила, що "Конгрес не повинен дозволяти цій або будь-якій іншій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку". Рішення Конгресу про надання фінансової допомоги Україні ще має розглянути Сенат США.

Нагадаємо, того ж дня Палата представників оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу. Йому закидають намагання змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного, та про брак прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування. 

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