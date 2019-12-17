Конгрес США підтримав виділення Україні близько 700 мільйонів доларів

Палата представників Конгресу США у середу, 18 грудня, проголосувала за виділення 698 мільйонів доларів фінансової допомоги, яка надійде в Україну в 2020 році, передає "Голос Америки".

"Коли весь світ спантеличений політизацією питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал надійної і потужної двопартійної підтримки демократичного шляху України, вільної від Російської агресії", - йдеться в заяві конгресменки, представниці демократів Марсі Каптур.

Вона наголосила, що "Конгрес не повинен дозволяти цій або будь-якій іншій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку". Рішення Конгресу про надання фінансової допомоги Україні ще має розглянути Сенат США.

Нагадаємо, того ж дня Палата представників оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу. Йому закидають намагання змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного, та про брак прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.