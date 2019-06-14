 Конгрес схвалив виділення 4,6 мільярда доларів для вирішення міграційної кризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

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Новини

Конгрес схвалив виділення 4,6 мільярда доларів для вирішення міграційної кризи

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, який передбачає виділення 4,6 мільярда доларів на вирішення міграційної кризи на кордоні з Мексикою.

США виділять 4,6 мільярда доларів для вирішення міграційної кризи на кордоні з Мексикою

США виділять 4,6 мільярда доларів для вирішення міграційної кризи на кордоні з Мексикою

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - у четвер, 27 червня, підтримала законопроект, що передбачає виділення 4,6 мільярда доларів для вирішення міграційної кризи на кордоні з Мексикою. Цей законопроект днем раніше був ухвалений Сенатом. У Палаті представників, в якій більшість мають демократи, його підтримали 305 депутатів, 102 - проголосували проти. Тепер законопроект повинен підписати президент США Дональд Трамп, який вже привітав його ухвалення, повідомляє агентство AFP. 

Кошти використають для посилення безпеки на кордоні та на облаштування приймальних пунктів для мігрантів. Зараз ці центри  переповнені через велику кількість мігрантів з Центральної Америки, які прибувають до США через Мексику. Останнім часом увагу в США привернули повідомлення про катастрофічні умови перебування в одному з центрів для неповнолітніх мігрантів у Техасі.

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Cуд у Каліфорнії наклав тимчасову заборону на використання грошей з оборонного бюджету для будівництва стіни на американсько-мексиканському кордоні, оскільки вони не були виділені Конгресом виключно для цієї мети. (25.05.2019)

Для стримування потоків нелегалів з Центральної Америки до США задіяні 15 тисяч мексиканських силовиків. (24.06.2019)

Спершу представники Демократичної партії США запропонували свої зміни до цього законопроекту, намагаючись прописати в ньому посилення захисту дітей мігрантів. Утім, ці поправки не підтримували республіканці в Сенаті та Білий дім. Окрім того, чимало демократів також виступили за ухвалення законопроекту в тому вигляді, в якому його затвердив Сенат, де більшість мають республіканці.

Зрештою спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі була змушена відмовитися від запропонованих її однопартійцями поправок, зазначивши, що нижня палата ухвалить законопроект Сенату, аби кошти для неповнолітніх мігрантів надійшли якнайшвидше.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


DW.COM

Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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Докладно

Віктор Медведчук (ліворуч), Юрій Бойко (у центрі), Рінат Ахметов (праворуч)

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