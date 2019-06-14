Конгрес схвалив виділення 4,6 мільярда доларів для вирішення міграційної кризи

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - у четвер, 27 червня, підтримала законопроект, що передбачає виділення 4,6 мільярда доларів для вирішення міграційної кризи на кордоні з Мексикою. Цей законопроект днем раніше був ухвалений Сенатом. У Палаті представників, в якій більшість мають демократи, його підтримали 305 депутатів, 102 - проголосували проти. Тепер законопроект повинен підписати президент США Дональд Трамп, який вже привітав його ухвалення, повідомляє агентство AFP.

Кошти використають для посилення безпеки на кордоні та на облаштування приймальних пунктів для мігрантів. Зараз ці центри переповнені через велику кількість мігрантів з Центральної Америки, які прибувають до США через Мексику. Останнім часом увагу в США привернули повідомлення про катастрофічні умови перебування в одному з центрів для неповнолітніх мігрантів у Техасі.

Спершу представники Демократичної партії США запропонували свої зміни до цього законопроекту, намагаючись прописати в ньому посилення захисту дітей мігрантів. Утім, ці поправки не підтримували республіканці в Сенаті та Білий дім. Окрім того, чимало демократів також виступили за ухвалення законопроекту в тому вигляді, в якому його затвердив Сенат, де більшість мають республіканці.

Зрештою спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі була змушена відмовитися від запропонованих її однопартійцями поправок, зазначивши, що нижня палата ухвалить законопроект Сенату, аби кошти для неповнолітніх мігрантів надійшли якнайшвидше.