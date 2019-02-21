 Конгресмени США внесли законопроект з вимогою розкрити доходи Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Конгресмени США внесли законопроект з вимогою розкрити доходи Путіна

Конгресмени висунули ініціативу розслідувати нелегальні й таємні фінансові потоки, завдяки яким підтримується діяльність Володимира Путіна та його оточення.

Конгрес США

Конгрес США (архівне фото)

У Палаті представників США підготували законопроект з вимогою до американських розвідувальних служб надати дані про розміри доходів і майно президента Росії Володимира Путіна. Про це у четвер, 28 лютого, повідомляється на сайті Конгресу.

Авторами ініціативи "Закон про прозорість щодо Володимира Путіна" стали демократ від Флориди Вал Демінг і представниця Республіканської партії від Нью-Йорка Еліза Стефаник. Конгресмени висунули цю ініціативу через спроби Росії підірвати демократію США, зазначається на сайті.

"Кращий спосіб наступу на владу Путіна і його оточення - це розслідувати нелегальні та таємні фінансові потоки, завдяки яким підтримується їхня діяльність", - заявила Демінг.

Раніше на сайті Конгресу США було опубліковано повний текст оновленого законопроекту "Про захист американської безпеки від агресії Кремля" (DASKA). Оновлена ​​версія законопроекту внесена в Сенат 13 лютого. DASKA може відчутно вдарити по керівництву РФ та ключових секторах російської економіки.

Дивитись відео 03:10

Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018)

Дивитись відео 01:08

Бабки Путіна трощать айфони через санкції США (29.08.2018)

DW.COM

Якими будуть нові "санкції з пекла", які США готують проти Росії

Колишній куратор санкційної політики США Деніел Фрід розповів DW про новий законопроект в Конгресі щодо санкцій проти Росії і про те, чому вони не торкнуться "Північного потоку-2". (20.02.2019)  

В обидві палати американського Конгресу внесли новий антидопінговий законопроект

У відповідь на повернення Росії до Всесвітнього антидопінгового агентства до обох палат Конгресу США внесли новий законопроект. Він покликаний значно посилити покарання за використання допінгу в спорті. (30.01.2019)  

Російську "фабрику тролів" атакували військові США - ЗМІ

Армія США здійснила кіберудар по відомій російській "фабриці тролів" у Санкт-Петербурзі під час проведення проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року, повідомляє видання Washington Post. (27.02.2019)  

До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова

Проект внесеної резолюції закликає адміністрацію президента США Дональда Трампа розслідувати обставини вбивства опозиційного російського політика. (28.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018)  

Бабки Путіна трощать айфони через санкції США (29.08.2018)  

Також за темою

USA Haushalt l Kongress billigt Haushaltskompromiss

До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова 28.02.2019

Проект внесеної резолюції закликає адміністрацію президента США Дональда Трампа розслідувати обставини вбивства опозиційного російського політика.

Kapitol USA

Сенат США допрацював законопроект про санкції проти Росії 30.06.2017

Проект закону про обмежувальні заходи проти Москви після дотримання всіх процедур направлений до Палати представників. Його розгляд відбудеться після саміту G20 у Гамбурзі.

USA Senat - Kapitol in Washington

Сенат США схвалив нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР 28.07.2017

Верхня палата Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за доповнений законопроект щодо обмежувальних заходів проти Росії, Ірану та КНДР. Для набуття чинності його ще має підписати президент Дональд Трамп.

Реклама

Докладно

Ольга Айвазовська

"Підставні спостерігачі - загроза виборам"

Інтерв'ю DW з головою "Опори" Ольгою Айвазовською. 

default

Напівасоціація? Як Україна виконує угоду з ЄС

Урядовий звіт вказує на виконання лише близько половини поставлених на 2018 рік завдань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  