Конгресмени США внесли законопроект з вимогою розкрити доходи Путіна

У Палаті представників США підготували законопроект з вимогою до американських розвідувальних служб надати дані про розміри доходів і майно президента Росії Володимира Путіна. Про це у четвер, 28 лютого, повідомляється на сайті Конгресу.

Авторами ініціативи "Закон про прозорість щодо Володимира Путіна" стали демократ від Флориди Вал Демінг і представниця Республіканської партії від Нью-Йорка Еліза Стефаник. Конгресмени висунули цю ініціативу через спроби Росії підірвати демократію США, зазначається на сайті.

"Кращий спосіб наступу на владу Путіна і його оточення - це розслідувати нелегальні та таємні фінансові потоки, завдяки яким підтримується їхня діяльність", - заявила Демінг.

Раніше на сайті Конгресу США було опубліковано повний текст оновленого законопроекту "Про захист американської безпеки від агресії Кремля" (DASKA). Оновлена ​​версія законопроекту внесена в Сенат 13 лютого. DASKA може відчутно вдарити по керівництву РФ та ключових секторах російської економіки.

Дивитись відео 03:10 Поділитись Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/395Cp Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018)