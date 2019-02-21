Конгресмени США внесли законопроект з вимогою розкрити доходи Путіна

Конгресмени висунули ініціативу розслідувати нелегальні й таємні фінансові потоки, завдяки яким підтримується діяльність Володимира Путіна та його оточення.
У Палаті представників США підготували законопроект з вимогою до американських розвідувальних служб надати дані про розміри доходів і майно президента Росії Володимира Путіна. Про це у четвер, 28 лютого, повідомляється на сайті Конгресу.
Авторами ініціативи "Закон про прозорість щодо Володимира Путіна" стали демократ від Флориди Вал Демінг і представниця Республіканської партії від Нью-Йорка Еліза Стефаник. Конгресмени висунули цю ініціативу через спроби Росії підірвати демократію США, зазначається на сайті.
"Кращий спосіб наступу на владу Путіна і його оточення - це розслідувати нелегальні та таємні фінансові потоки, завдяки яким підтримується їхня діяльність", - заявила Демінг.
Раніше на сайті Конгресу США було опубліковано повний текст оновленого законопроекту "Про захист американської безпеки від агресії Кремля" (DASKA). Оновлена версія законопроекту внесена в Сенат 13 лютого. DASKA може відчутно вдарити по керівництву РФ та ключових секторах російської економіки.
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