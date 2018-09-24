Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Кавано на посаду верховного судді

11 членів юридичного комітету Сенату схвалили запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду. 10 членів комітету проголосували проти його номінування на цю посаду. Розподіл голосів пройшов у відповідності до партійної приналежності сенаторів, які голосували: республіканці підтримали Кавано, демократи висловилися проти.

Один із республіканців - Джеф Флейк - підтримав рішення, щоб рекомендувати Кавано, однак зажадав, щоб ФБР провело впродовж тижня перевірку заяв професорки Крістін Блейсі Форд, яка звинувачує Кавано у спробі зґвалтування 36 років тому під час вечірки.

Для призначення Кавано суддею Верховного суду тепер необхідне голосування у Сенаті, де республіканці мають незначну більшість: 51 проти 49. Успішне обрання Кавано суддею Верховного суду означатиме ідеологічний зсув цього органу в консервативний бік.

Нагадаємо, Крістін Блейсі Форд розповіла в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, що номінований Трампом кандидат на посаду у Верховному суді Кавано намагався зґвалтувати її на початку 1980-х років. За словами професорки, під час вечірки однокласників у одному з приватних помешкань Кавано заштовхнув її в кімнату та спробував здерти з неї одяг, водночас затуляючи їй рота рукою. Форд вдалося вирватися й вибігти з будинку. Натомість 53-річний Кавано рішуче заперечує звинувачення професорки.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року.

Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США.