 Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Кавано на посаду верховного судді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Кавано на посаду верховного судді

Висунуту Трампом кандидатуру на посаду судді Верховного суду підтримали у юридичному комітеті Сенату США. Однак один з членів комітету зажадав перевірки з боку ФБР.

Бретт Кавано

Бретт Кавано

11 членів юридичного комітету Сенату схвалили запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду. 10 членів комітету проголосували проти його номінування на цю посаду. Розподіл голосів пройшов у відповідності до партійної приналежності сенаторів, які голосували: республіканці підтримали Кавано, демократи висловилися проти.

DW.COM

Запроваджена указом Дональда Трампа заборона на в'їзд у США для громадян кількох мусульманських країн є правочинною, вирішив Верховний суд Сполучених Штатів. (26.06.2018)

51-річна професорка університету з Каліфорнії звинуватила кандидата на посаду судді Верховного суду США Бретта Кавано у спробі зґвалтування її на початку 1980-х років під час шкільної вечірки. (17.09.2018)

Один із республіканців - Джеф Флейк - підтримав рішення, щоб рекомендувати Кавано, однак зажадав, щоб ФБР провело впродовж тижня перевірку заяв професорки Крістін Блейсі Форд, яка звинувачує Кавано у спробі зґвалтування 36 років тому під час вечірки.

Для призначення Кавано суддею Верховного суду тепер необхідне голосування у Сенаті, де республіканці мають незначну більшість: 51 проти 49. Успішне обрання Кавано суддею Верховного суду означатиме ідеологічний зсув цього органу в консервативний бік.

Нагадаємо, Крістін Блейсі Форд розповіла в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, що номінований Трампом кандидат на посаду у Верховному суді Кавано намагався зґвалтувати її на початку 1980-х років. За словами професорки, під час вечірки однокласників у одному з приватних помешкань Кавано заштовхнув її в кімнату та спробував здерти з неї одяг, водночас затуляючи їй рота рукою. Форд вдалося вирватися й вибігти з будинку. Натомість 53-річний Кавано рішуче заперечує звинувачення професорки.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року. 

Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США.

Також за темою

Brett Kavanaugh Anhörung vor dem US-Senat wegen Missbrauchsvorwürfen

Скандал з домаганнями: Трамп і далі вимагає голосувати за суддю Кавано 28.09.2018

Дональд Трамп закликав Сенат голосувати за Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду. Цьому заклику передували драматичні слухання в комітеті Сенату.

Washington Trump Bekanntgabe Nominierung Brett M. Kavanaugh Supreme Court Richter

Висуванця Трампа до Верховного суду США Кавано звинуватили в домаганнях 17.09.2018

51-річна професорка університету з Каліфорнії звинуватила кандидата на посаду судді Верховного суду США Бретта Кавано у спробі зґвалтування її на початку 1980-х років під час шкільної вечірки.

Washington Trump Bekanntgabe Nominierung Brett M. Kavanaugh Supreme Court Richter

Трамп висунув Бретта Кавано в члени Верховного суду США 10.07.2018

У Білому домі хочуть бачити на посаді члена Верховного суду США консервативного суддю Бретта Кавано. Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому затвердженні Кавано.

Реклама

Докладно

Керівник Студії Квартал 95 Володимир Зеленський у рейтингах наздоганяє Петра Порошенка

Комік і музикант як альтернатива Порошенку

Сергій Руденко - про те, чому Вакарчук і Зеленський опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні. 

Ілон Маск

На Ілона Маска подали до суду, звинувативши в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві. Причина - заяви Маска, що Tesla стане приватною. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  