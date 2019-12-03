 Комітет Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Комітет Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Трампа

Комітет з питань юстиції затвердив обвинувачення проти Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню щодо "українського скандалу".

Обвинувачення проти Трампа загрожують йому імпічментом

Обвинувачення проти Трампа загрожують йому імпічментом

Комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США у п'ятницю, 13 грудня, затвердив два пункти обвинувачення проти президента країни Дональда Трампа - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на лідера України Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

Голосування щодо цих двох пунктів обвинувачення відбудеться наступного тижня у Палаті представників, де більшість мають демократи. Після цього протягом кількох тижнів справа буде передана в Сенат. Однак там більшість належить республіканцям, і, як очікується, вони не підтримують імпічмент президента. Раніше демократи у Палаті представників оприлюднили доповідь щодо конституційних підстав для імпічменту Трампа.

DW.COM

У справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа демократи звинуватять його в зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. (10.12.2019)

Демократи у Палаті представників оприлюднили доповідь щодо конституційних підстав для імпічменту нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа через "Українагейт". (07.12.2019)

Нагадаємо, так званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного та про відсутність прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

UK US-Präsidenten Trump

"Українагейт": Демократи опублікували звіт щодо імпічменту Трампа 03.12.2019

Дональд Трамп не лише тиснув на Володимира Зеленського, але й робив усе, щоб перешкодити розслідуванню цієї справи. Однак для таких випадків передбачений особливий захід - імпічмент, ідеться в звіті демократів.

Symbolbild Fahne USA Ukraine

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва 22.11.2019

Через процедуру імпічменту, яка загрожує президенту США Дональду Трампу, Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ. У Києві вже відчувають негативні наслідки скандалу для країни.

President Donald Trump departs the White House en route Alabama

Трамп подякував Зеленському та вважає "Українагейт" вичерпаним 02.12.2019

Дональд Трамп після заяви президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску з боку президента США вважає "Українагейт" вичерпаним.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

2020 рік стане вирішальним для України і Зеленського

Наступний рік покаже, як далеко хоче і може піти президент України в своєму прагненні досягти миру на Донбасі.  

Landwirtschaft Dorf Myrne Ukraine (DW/I. Burdyga)

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  