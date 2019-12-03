Комітет Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Трампа

Комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США у п'ятницю, 13 грудня, затвердив два пункти обвинувачення проти президента країни Дональда Трампа - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на лідера України Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

Голосування щодо цих двох пунктів обвинувачення відбудеться наступного тижня у Палаті представників, де більшість мають демократи. Після цього протягом кількох тижнів справа буде передана в Сенат. Однак там більшість належить республіканцям, і, як очікується, вони не підтримують імпічмент президента. Раніше демократи у Палаті представників оприлюднили доповідь щодо конституційних підстав для імпічменту Трампа.

Нагадаємо, так званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного та про відсутність прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.