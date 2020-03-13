 Компанія Nord Stream 2 нічого не знає про юридичні кроки проти неї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Новини

Компанія Nord Stream 2 нічого не знає про юридичні кроки проти неї

У компанії Nord Stream 2 заявили DW, що не мають інформації про юридичні дії, спрямовані на арешт її майна. З такою пропозицією виступив польський заступник міністра держактивів Януш Ковальський.

Nord Stream 2

Прокладання труб газогону "Північний потік-2" дном Балтійського моря. Фото з архіву

У оператора газогону "Північний потік-2" - компанії Nord Stream 2 - немає інформації про будь-яку юридичну процедуру, яка стосувалася б її майна. Про це заявив DW офіційний представник Nord Stream 2 Штеффен Еберт (Steffen Ebert) у вівторок, 28 квітня.

Таким чином представник Nord Stream 2 прокоментував заяву заступника міністра державних активів Польщі Януша Ковальського, який запропонував вилучити акції компаній Nord Stream і Nord Stream 2, щоб покрити борг російського "Газпрому" обсягом у понад 6 мільярдів злотих (більш ніж 1,3 мільярда євро в перерахунку). Арбітражний суд у Стокгольмі за скаргою Варшави на ціну російського газу, який постачається до Польщі, присудив цю суму енергетичному концерну PGNiG (ПГНіГ).

"Якщо росіяни досі не дотримуються закону, то, на мій погляд, непогано було б спершу вилучити акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG", - заявив Ковальський в інтерв'ю польському тижневику Wprost. За його словами, це може призвести до затримки реалізації проекту "Північний потік-2".

Штеффен Еберт відмовився коментувати можливе поновлення робіт для прокладання газогону. "Нам відомо про спекуляції навколо продовження прокладання… У потрібний час ми повідомимо про наші плани, - відповів він на питання DW, чи братиме в цьому участь трубоукладач "Газпрому" - судно "Академік Черський".

У 2018 році на вимогу української компанії "Нафтогаз" у низці країн Європи арештували активи російського монополіста "Газпром". За рішенням Стокгольмського арбітражу "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу" близько 2,9 мільярдів доларів за газ, який не доставили транзитом.

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  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

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    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

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    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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