Компанія Nord Stream 2 не коментує суперечки щодо "Північного потоку-2"

У компанії Nord Stream 2 відмовилися коментувати суперечки довкола третього енергопакета і трубопроводу "Північний потік-2". "Наші інвестори цілком і повністю підтримують проект, реалізація якого просувається згідно з планом. До кінця січня на основі чинних дозволів було прокладено вже 600 км, запуск в експлуатацію заплановано на кінець 2019 року", - повідомили DW у четвер, 7 лютого, в прес-службі Nord Stream 2 у відповідь на прохання дати оцінку спільному коментарю послів Сполучених Штатів Америки в Німеччині, Данії і Європейському Союзі Річарда Гренелла, Карли Сендс і Гордона Сондленда.

"Будучи розробником проекту, ми не можемо коментувати політичні процеси або спекуляції", - йдеться у заяві. Європейські інструкції із забезпечення конкуренції і прав споживачів на газовому ринку "не є частиною процесу затвердження" будівництва газопроводу, наголошується у повідомленні прес-служби. Виходячи з цього, пропозиція про зміну цього розпорядження не вплине на будівництво "Північного потоку-2".

Водночас компанія Nord Stream 2 "як і раніше поділяє думку переважної більшості європейських економічних і промислових спілок", які критикують запропоновані Єврокомісією корективи правил щодо газового ринку і вказують, зокрема, на недостатню оцінку наслідків, відзначили в прес-службі компанії.