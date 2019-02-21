Коментар: "Євробачення" без MARUV - програли всі, крім Росії?

Гучним скандалом завершився відбірковий турнір за право представляти Україну на "Євробаченні-2019". Переможниця конкурсу співачка MARUV (Ганна Корсун), яка отримала у фіналі максимальну кількість голосів від журі і глядачів, не підписала контракт з Національною телерадіокомпанією України (НТCУ).

Виконавиця розцінила як неприйнятні для себе умови, які були їй запропоновані. За словами співачки, крім заборони на гастролі в Росії, вона без дозволу НСТУ не могла спілкуватися з журналістами і імпровізувати на сцені. Відмова MARUV від поїздки на фестиваль до Ізраїлю, очевидно, відкриє перед нею російський ринок. Кремлівська пропаганда вже взялася ліпити з неї жертву української "хунти".

"Чий Крим?" і "4 мільярди росіян"

Нинішній фінал національного відбору на "Євробачення" в Україні був і без того політизований. Приводом для цього стало інтерв'ю фіналістів - дуету "Анна-Марія". Співачки-близнючки відмовилися відповідати на запитання журналіста: "Чий Крим?" І зрозуміло, чому. Їхня мама Лариса Опанасюк служить віце-прем'єр-міністром уряду анексованого півострова і нагороджена медаллю міноборони РФ "За повернення Криму", а батько Олександр Опанасюк - колишній суддя, який працював до недавнього часу на окупаційну владу.

Сергій Руденко

Саме ситуація навколо дуету "Анна-Марія" змусила українців пильніше поглянути на інших учасників відбору. І виявилося, що чи не кожен другий з них гастролює в Росії - країні, яка в Україні офіційно визнана агресором, а одна з учасниць взагалі є громадянкою РФ. Організатори відбору раптом прозріли - для частини фіналістів російська сцена не є чужою. Але було вже пізно. І якщо доля дуету "Анна-Марія" вже була вирішена, то з приводу інших конкурсантів залишалися питання. Щоправда, недовго.

Перемога MARUV, виконавиці, яка активно гастролює в Росії, ще більше накрутила політичний градус національного відбору на "Євробачення". На неї одразу накинулися багато українців в соцмережах, громадські діячі та політики. Що, власне, і зрозуміло: співачка, яка гастролює по Росії аж ніяк не вписувалася в образ представниці України - країни, яка змушена давати відсіч агресії РФ. А її фраза "Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цнотливість" і підрахунки кількості громадян Росії - чи то "чотири мільйони", чи то "чотири мільярди" - практично не залишали їй шансів на поїздку від України до Тель-Авіва. Навіть попри те, що вона набрала максимальну кількість голосів журі та глядачів.

Колаборація - питання сумління

Все те, що відбувалося з MARUV після перемоги в національному відборі, було спробою НТСУ створити правила вже після "фінального свистка". Адже доти ніхто навіть не брав до уваги, чи гастролював конкурсант в Росії. Заборони на участь в конкурсі таких артистів не існувало. І, очевидно, не будь скандалу з дуетом "Анна-Марія", навряд чи хто-небудь звернув би на це увагу. Але НТСУ вирішила виправити помилку, додавши до контракту з переможцем, серед іншого, пункт про заборону йому гастролювати в РФ. До речі, на цей пункт MARUV, в якої на квітень заплановані сольні концерти в Москві та Петербурзі, була згодна. Але потім заявила, що вона - музикант, а не "бита на політичній арені" і не готова виступати з гаслами на підтримку українських політиків.

Організаторів українського відбору цілком можна зрозуміти. На кону - репутація країни, яку на "Євробаченні" представлятиме переможець відбіркового конкурсу. А він, на думку НТСУ, має відповідати образу патріота України, а не бути колаборантом. Щоправда, нині жоден закон, жодне рішення не забороняє українським артистам виступати в Росії. Хочеш - мандруй з концертами хоч від Владивостока до Калінінграда. Це питання совісті і свідомості кожного виконавця. Як, втім, і кожного українського бізнесмена, який веде в умовах війни торгівлю з Росією, або політика, що літає до Москви.

MARUV і "Анна-Марія" - майбутні зірки в Росії?

MARUV, як і дует "Анна-Марія", дуже скоро можуть стати частиною російського шоу-бізнесу. Москва завжди вміло використовувала і використовує тих, кого в Україні вважали зрадниками і колаборантами. Ані Лорак, Світлана Лобода і Таїсія Повалій давно вже живуть і гастролюють в Росії. Для звичайних російських обивателів вони - жертви української "хунти". А такого роду жертвам Кремль допомагає - концертами, ефірами, увагою, державною підтримкою. Тому що для Москви це не шоу-бізнес, а велика політика.

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