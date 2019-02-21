 Коментар: ″Євробачення″ без MARUV - програли всі, крім Росії? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.02.2019

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Україна

Коментар: "Євробачення" без MARUV - програли всі, крім Росії?

Те, що відбулося з MARUVпісля перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди, пише Сергій Руденко.

Співачка MARUV під час відбіркового конкурсу на Євробачення

Співачка MARUV під час відбіркового конкурсу на "Євробачення"

Гучним скандалом завершився відбірковий турнір за право представляти Україну на "Євробаченні-2019". Переможниця конкурсу співачка MARUV (Ганна Корсун), яка отримала у фіналі максимальну кількість голосів від журі і глядачів, не підписала контракт з Національною телерадіокомпанією України (НТCУ).

Виконавиця розцінила як неприйнятні для себе умови, які були їй запропоновані. За словами співачки, крім заборони на гастролі в Росії, вона без дозволу НСТУ не могла спілкуватися з журналістами і імпровізувати на сцені. Відмова MARUV від поїздки на фестиваль до Ізраїлю, очевидно, відкриє перед нею російський ринок. Кремлівська пропаганда вже взялася ліпити з неї жертву української "хунти".

"Чий Крим?" і "4 мільярди росіян"

Нинішній фінал національного відбору на "Євробачення" в Україні був і без того політизований. Приводом для цього стало інтерв'ю фіналістів - дуету "Анна-Марія". Співачки-близнючки відмовилися відповідати на запитання журналіста: "Чий Крим?" І зрозуміло, чому. Їхня мама Лариса Опанасюк служить віце-прем'єр-міністром уряду анексованого півострова і нагороджена медаллю міноборони РФ "За повернення Криму", а батько Олександр Опанасюк - колишній суддя, який працював до недавнього часу на окупаційну владу.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Саме ситуація навколо дуету "Анна-Марія" змусила українців пильніше поглянути на інших учасників відбору. І виявилося, що чи не кожен другий з них гастролює в Росії - країні, яка в Україні офіційно визнана агресором, а одна з учасниць взагалі є громадянкою РФ. Організатори відбору раптом прозріли - для частини фіналістів російська сцена не є чужою. Але було вже пізно. І якщо доля дуету "Анна-Марія" вже була вирішена, то з приводу інших конкурсантів залишалися питання. Щоправда, недовго.

Перемога MARUV, виконавиці, яка активно гастролює в Росії, ще більше накрутила політичний градус національного відбору на "Євробачення". На неї одразу накинулися багато українців в соцмережах, громадські діячі та політики. Що, власне, і зрозуміло: співачка, яка гастролює по Росії аж ніяк не вписувалася в образ представниці України - країни, яка змушена давати відсіч агресії РФ. А її фраза "Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цнотливість" і підрахунки кількості громадян Росії - чи то "чотири мільйони", чи то "чотири мільярди" - практично не залишали їй шансів на поїздку від України до Тель-Авіва. Навіть попри те, що вона набрала максимальну кількість голосів журі та глядачів.

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Скандал довкола "Євробачення" в Україні не вщухає: фіналістка відбору MARUV не поїде на пісенне свято у Тель-Авіві. Про особливості цьогорічного відбору DW розпитала співорганізатора конкурсу у Києві Олександра Харебіна. (25.02.2019)

Переможниця відбору на "Євробачння-2019" від України співачка Maruv та Національна суспільна телерадіокомпанія України не змогли домовитися щодо її участі в конкурсі. (25.02.2019)

Колаборація - питання сумління

Все те, що відбувалося з MARUV після перемоги в національному відборі, було спробою НТСУ створити правила вже після "фінального свистка". Адже доти ніхто навіть не брав до уваги, чи гастролював конкурсант в Росії. Заборони на участь в конкурсі таких артистів не існувало. І, очевидно, не будь скандалу з дуетом "Анна-Марія", навряд чи хто-небудь звернув би на це увагу. Але НТСУ вирішила виправити помилку, додавши до контракту з переможцем, серед іншого, пункт про заборону йому гастролювати в РФ. До речі, на цей пункт MARUV, в якої на квітень заплановані сольні концерти в Москві та Петербурзі, була згодна. Але потім заявила, що вона - музикант, а не "бита на політичній арені" і не готова виступати з гаслами на підтримку українських політиків.

Організаторів українського відбору цілком можна зрозуміти. На кону - репутація країни, яку на "Євробаченні" представлятиме переможець відбіркового конкурсу. А він, на думку НТСУ, має відповідати образу патріота України, а не бути колаборантом. Щоправда, нині жоден закон, жодне рішення не забороняє українським артистам виступати в Росії. Хочеш - мандруй з концертами хоч від Владивостока до Калінінграда. Це питання совісті і свідомості кожного виконавця. Як, втім, і кожного українського бізнесмена, який веде в умовах війни торгівлю з Росією, або політика, що літає до Москви.

MARUV і "Анна-Марія" - майбутні зірки в Росії?

MARUV, як і дует "Анна-Марія", дуже скоро можуть стати частиною російського шоу-бізнесу. Москва завжди вміло використовувала і використовує тих, кого в Україні вважали зрадниками і колаборантами. Ані Лорак, Світлана Лобода і Таїсія Повалій давно вже живуть і гастролюють в Росії. Для звичайних російських обивателів вони - жертви української "хунти". А такого роду жертвам Кремль допомагає - концертами, ефірами, увагою, державною підтримкою. Тому що для Москви це не шоу-бізнес, а велика політика.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

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Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

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Співачка MARUV під час відбіркового конкурсу на Євробачення

"Євробачення" без MARUV - програли всі, крім Росії?

Те, що відбулося з Maruv після перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. 

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