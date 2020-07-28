 Коментар: Чи приберіг Зеленський ″план Б″ для Донбасу на після виборів? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.07.2020

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Україна

Коментар: Чи приберіг Зеленський "план Б" для Донбасу на після виборів?

Уже втретє президент України Володимир Зеленський обіцяє українцям перемир'я на сепаратистському Донбасі. Однак замість розрядки на передній план виходять прийдешні вибори, пише Ніколас Конноллі.

Український військовий біля села Новотишківське на Луганщині

Український військовий біля села Новотишківське на Луганщині

Важкопоранений українських морпіх Ярослав Журавель з останніх сил повз "нічийною землею" до українських позицій. На ньому був білий шолом. Від товаришів з одного боку та проросійських сепаратистів з іншого, його відділяли якісь сотні метрів. Це зафіксували кадри, зняті 13 липня безпілотником української армії. Журавель намагався забрати тіло побратима. Його дії були попередньо узгоджені з противником. Принаймні, так твердить українська сторона. Попри це Журавель потрапив під обстріл. Під час спроби евакуювати вмираючого Журавля того ж дня загинув санітар Микола Ільїн. Посилатися на Женевські конвенції було вже запізно.

Тепер же товариші по зброї Ярослава Журавля, як і інші учасники воєнних дій уздовж 400-кілометрової лінії фронту, де одне одному протистоять урядові війська України та східноукраїнські бойовики, підтримувані Росією, повинні припинити стріляти. 

Ті ж самі командири, які не у змозі були надійно домовитись про евакуацію одного-єдиного солдата, тепер повинні забезпечити те, щоб їхні підкомандні не бралися за зброю. Навіть тоді, як їх провокують, навіть коли з багатьох позицій до противника рукою подати, настільки, що у бінокль можна спостерігати за тим, як там обідають.

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Усі перемир'я порушували - чому саме це має протриматись?

Президент Володимир Зеленський заявляє про прорив, який може повернути до життя мінський мирний процес, а отже і завершити конфлікт. Та чому саме це перемир'я має протриматися, якщо усі попередні раунди зазнали поразки, Зеленський не пояснює. Наприкінці минулого року Росія, Німеччина, Франція та Україна на саміті "нормандської четвірки" у Парижі теж домовилися про всеосяжне припинення вогню. Але на лінії фронту на Донбасі про це ніхто не чув.

Очільник Київського офісу DW Ніколас Конноллі

Очільник Київського офісу DW Ніколас Конноллі

Про що вже тільки не домовлялися останніми роками: так зване "хлібне перемир'я" під час збору врожаю, "шкільне перемир'я" по завершенні канікул і ще багато скромніших ініціатив на місцевому рівні, які мали б забезпечити тишу. Іноді таке перемир'я могло протриматися кілька днів, а інколи навіть кілька тижнів. Цього разу не минуло й двадцяти хвилин з моменту набрання чинності режимом припинення вогню у ніч проти понеділка, як українські військові вже зафіксували під Маріуполем обстріл з базуки.

Важко зрозуміти, чи це правда. За дотриманням перемир'я стежать лише кілька сотень спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) і лише у денні години. Навіть у звичні часи, враховуючи кількасоткілометрову протяжність лінії фронту, це - важка місія. Тепер же пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 - чудовий привід для подальшого обмеження сепаратистами свободи пересування спостерігачів.

Та без повного ретельного розслідування таких випадків, як із морпіхом Ярославом Журавлем, патову ситуацію останніх років ніяк не змінити. Досі сторони конфлікту могли перекладати провину одне на одного, а у світі, натомість, навіть не дізнавались про те, хто почав стріляти першим. Іноді складалося враження, що й командувачі у Києві та Москві теж цього до кінця не знали.

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Третього шляху не дано

У Києві та за кордоном наполягають, що переговорів про політичне рішення не може бути, поки щодня тривають обстріли. Але й після шести років війни можливостей виходу з неї лише дві: мир на умовах Києва або мир на умовах Москви. Третій шлях тут не вимальовується. Допоки обидві сторони відчувають себе достатньо сильними, щоби не приймати умови супротивника, але водночас почуватимуться заслабкими, щоби силою реалізувати власний сценарій, усе залишатиметься без змін. Статус-кво для обох сторін - найменше зло.

Та ніхто не наважується сказати про це вголос. Звісно, в тому числі, й переможець виборів Зеленський, який рік тому переконав майже три чверті українських виборців обіцянкою швидкого миру. Восени мають відбутися місцеві вибори. Опитування виглядають для Зеленського не дуже добре, особливо у зачеплених війною районах Сходу. Навіть якщо у реальному житті завершення конфлікту годі чекати, нова спроба, навіть безнадійна, - це козир у передвиборчій кампанії.

Перед вступом Зеленського на посаду у його оточенні говорили, що упродовж одного року робитимуться спроби знайти дипломатичне рішення конфлікту. Відтак можна буде подумати і про альтернативу, тобто замороження конфлікту. Рік минув. Можливо що після виборів президент оприлюднить свій часто згадуваний "план Б". Та поки ніхто не знає, що у ньому.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


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