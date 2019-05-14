 Коментар: Хай живе політична криза в Україні? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.05.2019

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Україна

Коментар: Хай живе політична криза в Україні?

За три дні до інавгурації Зеленського парламентська коаліція в Раді припинила існування. Україна, схоже, входить в період протистояння новообраного президента і старого парламенту, вважає Сергій Руденко.

Верховна Рада України може бути достроково розпущена

Верховна Рада України може бути достроково розпущена

Заявою про вихід депутатської фракції "Народний фронт" зі складу парламентської коаліції в Україні покладено край існуванню більшості у Верховній Раді. Згідно з існуючим законодавством, протягом наступних після 17 травня тридцяти днів в парламенті має бути сформована нова більшість. Жодних ілюзій, що це станеться, ні у кого немає. Оскільки розпуск коаліції - це, перш за все, спроба депутатів уникнути дострокового припинення повноважень Ради президентом Зеленським. Але не факт, що ця спроба буде успішною.

Констатація "смерті" парламентської коаліції

Протягом останніх трьох років, чи не з першого дня утворення парламентської коаліції в складі "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", її опоненти вимагали юридичного підтвердження існування більшості. Оскільки прості математичні розрахунки не давали цифру простої парламентської більшості у 226 депутатів. Однак всі спроби - в тому числі і через суд - визначити, є коаліція чи ні, досі успіху не мали. "Смерть" коаліції була очевидною, але де-юре вона не була зафіксована.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

З перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах тема парламентської більшості набула в Україні нового звучання. Оскільки відсутність такої - прямий шлях до дострокового припинення повноважень Верховної Ради, на яке вже встиг натякнути новообраний президент України. Мовляв, якщо коаліції вже давно не існує, і вона не сформована, як годиться, в 30-денний термін, то є привід для проведення дострокових парламентських виборів.

Те, що зробила фракція "Народного фронту" 17 травня, можна назвати нотаріальним посвідченням "смерті" коаліції з розрахунком уникнути дострокового розпуску парламенту. Але якщо в суді буде доведено, що більшості не існує вже давно, то що буде тоді? Відповідь на це питання, очевидно, дасть вже новий президент України.

Тест для Зеленського

20 травня у Верховній Раді відбудеться інавгурація президента Володимира Зеленського. Від нового глави української держави чекають оголошення не лише програми дій і перших кадрових призначень, а й оприлюднення позиції щодо майбутнього Ради. Адже абсолютно очевидно, що нинішній парламент не влаштовує Зеленського. Новому президенту буде необхідна підтримка депутатів при голосуванні - як з кадрових питань, так і з ініційованих ним законопроектів. І, судячи з його войовничої риторики, до пошуку компромісу з нинішньою Радою він не налаштований.

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Дострокові парламентські вибори дозволять Зеленському сформувати нову більшість на основі його партії  "Слуга народу". Згідно з останніми соціологічними даними, проект новообраного президента України зараз має шанси отримати підтримку до 40 відсотків голосів виборців. І, цілком можливо, що через півроку після посідання Зеленським президентського крісла - в жовтні 2019-го - на чергових виборах Ради ця цифра значно зменшиться.

Наважиться Зеленський на розпуск парламенту чи ні, багато в чому залежить від його юристів. Чи достатньо у них буде аргументів для проведення дострокових виборів? Свого часу, в 2007 році, президент Віктор Ющенко намагався достроково припинити повноваження Ради. Але сталося це не за указом президента, а з волі самих народних депутатів. Зараз такого бажання у членів парламенту не спостерігається, та й технічно це буде складно зробити. А тому розпуск Ради можливий лише в одному випадку - якщо Зеленський надасть для цього вагоме обґрунтування.

Україна на порозі політичної кризи?

Отже, станом на 17 травня в Україні є два президенти - чинний і ще не приведений до присяги. Парламентська коаліція припинила своє існування. Уряд, який формується цією самою більшістю, опинився без підтримки у Верховній Раді. Прем'єр Володимир Гройсман вже публічно заявив про бажання піти на парламентські вибори. Генеральний прокурор Юрій Луценко - давній соратник Порошенка - каже, що немає ані моральних, ані юридичних підстав для його відставки. Новим главою КС обрана суддя, яка підтримала у 2010 році узурпацію влади Януковичем через повернення до Конституції 1996 року.

Одним словом, в Україні витає дух політичної кризи. Вирішити її і потрібно буде президенту Зеленському, який до цього часу не мав політичного досвіду. Очевидно, в найближчий місяць ми станемо свідками жорсткого протистояння новообраного глави держави і парламенту. Як би не розвивалися події, Зеленський, ймовірно, зможе вийти переможцем з цього політичного клінчу. Принаймні, до цього його зобов'язує величезна довіра виборців. В іншому випадку під сумнівом може опинитися не тільки майбутнє партії "Слуга народу", але і самого президента Зеленського.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Україна, схоже, входить в період протистояння новообраного президента і старого парламенту, вважає Сергій Руденко.  

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