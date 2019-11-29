Коментар: У справі Звіробій і Федини команда Зеленського поводить себе нерозумно

28 листопада Державне бюро розслідувань (ДБР) за підтримки спецпідрозділу СБУ "Альфа" нагрянуло з обшуком додому до відомої української волонтерки Марусі Звіробій (Олени Самбул). Їй та депутатці Ради Софії Федині закидають ні мало ні багато - погрозу вбивством президентові Володимиру Зеленському.

Нинішня влада України, у своїй більшості вихідці з комедійного шоу "Квартал 95", дають чітко зрозуміти: жарти - тим більше погрози - на адресу першої особи держави вони не мають наміру терпіти. Навіть тоді, коли спроба покарати двох дівчат виглядає непереконливо й безглуздо.

Фанні Каплан для Володимира Зеленського

Уся ця історія з погрозами на адресу Зеленського розпочалася місяць тому. 26 жовтня президент України побував у Золотому на Луганщині, де на підвищених тонах поспілкувався з добровольцями, котрі протестували проти розведення військ. Ну, поговорили собі по-чоловічому й поговорили. Навряд, чи хтось ще довго пам'ятав би про цей епізод, якби не волонтерка Маруся Звіробій та депутатка Верховної Ради Софія Федина.

Дівчата вийшли в прямий ефір на Facebook і доволі грубо, використовуючи відбірну нецензурну лайку, прокоментували поведінку Зеленського й попередили: з ним може трапитись на Донбасі все, що завгодно - вибух гранати поруч, випадковий обстріл etc. Мовляв, хай президент не думає, що він - безсмертний. Спіч Федини й Звіробій не відрізнявся від розмови двох гопників на районі, після якого зазвичай прилітає кулак.

Сергій Руденко

Так, заочна дискусія Софії Федини й Марусі Звіробій з Володимиром Зеленським виглядає нерозумною та незграбною. Переконаний, що дівчата на той момент навіть не надавали якогось особливого значення своїм словам. В якому стані вони тоді перебували - ніхто не знає. З боку це виглядало дуже вульгарно. Очевидно, їх обурила поведінка головнокомандувача в Золотому, тому й не стримували себе в емоціях. Але не менш нерозумними виявились дії президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, котра з волонтерки й депутатки почала ліпити для Володимира Зеленського свою Фанні Каплан. Точніше - відразу двох.

Заява в ГПУ та ДРБ про погрози на адресу президента, запит про зняття депутатської недоторканності з Федини, після чого були порушення кримінальної справи та обшук вдома у Марусі Звіробій, внаслідок чого знайшли три телефони й дві мисливські рушниці. От, власне, й усе на цей момент. Але ж команда Зеленського могла вчинити й інакше - публічно висміяти дівчат, як це свого часу неодноразово робив "Квартал 95". Але ні. Цього не сталося.

Обидві "терористки" свою вину в заклику до вбивства Зеленського заперечують. А тим більше - в спробі державного перевороту. Вони наполягають: справа проти них має виключно політичне підґрунтя. Що частково так і є. Удар по Федині - це удар по команді Петра Порошенка, членом котрої вона є. Удар по Звіробій - це удар по сотнях й тисячах волонтерів, котрі не збираються миритися з політикою президента Зеленського.

Справа проти Звіробій і Федини: бий чужих, щоб свої боялись

Привертає до себе увагу те, що свої дії стосовно Федині та Зверобій ДБР робить на тлі низки скандалів у фракції "Слуга народу". Телеграм-канали "Джокера" й "Темного лицаря" ледь не щодня публікують новини про соратників Зеленського в Раді. Спочатку "слуг" звинуватили в корупції під час голосування на засіданні парламентського комітету. Потім - прозвучали публічні звинувачення в тому, що вони щомісяця отримують доплату в конвертах обсягом від п'яти тисяч доларів. Згодом з'явився аудіозапис того, як товариш Зеленського "кварталівець" і депутат Юрій Корявченков ("Юзик") намагається давати вказівки поліцейському керівництву в Кривому Розі.

Але парадокс полягає в тому, що ДБР, Генпрокуратура й Нацбюро розслідувань всього, що було згадано вище, не помічають. Для них це, як з'ясувалося, не підстава для порушення кримінальної справи. Чому? Частково відповідь на це запитання дає злив уже на самого директора ДБР Роману Трубу. З опублікованих записів, які начебто були зроблені в кабінеті Труби, витікає, що діями шефа Держбюро керує Офіс президента. І вже настав час проти самого Труби й глави офісу Андрія Богдана відкривати кримінальну справу. Але це зробити нема кому: глава СБУ Іван Баканов - друг дитинства Володимира Зеленського, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, як висловився сам президент України під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, на 100 відсотків його людина.

Тому публічна прочуханка Софії Федині та Марусі Звіробій, яку влаштувало ДБР, швидше за все, робиться з виховною метою. Аби й чужим, і своїм не кортіло виступати проти "батюшки-царя". Хоча ця справа може мати абсолютно зворотній ефект. Це - ще одна цеглина в стіні незадоволення Зеленським, що почала зводитися. З'ясувалося, що нинішній президент України має унікальний дар - у дуже короткий час перетворювати своїх друзів на лютих ворогів.

Зеленський рухається шляхом Януковича й Порошенка

Справа Федини й Звіробій, на жаль, не є унікальною для української політики. За трьох попередників Володимира Зеленського правоохоронні органи також намагалися знайти тих, хто начебто хотів вчинити замах на президентів. У 2004 році шукали того, хто отруїв Віктора Ющенка. Але так і не знайшли. У 2013 році сумських активістів засудили за малювання трафаретів президента Віктора Януковича з простріленою головою. А в 2016 році активіста Юрія Павленка на прізвисько "Хорт" засудили до 4,5 року (щоправда, потім його звільнили) за те, що на акції протесту публічно розірвав портрет президента Петра Порошенка.

За попередника Зеленського доблесна Генпрокуратура звітувала про розкриття діяльності двох груп, котрі начебто готували в Україні державний переворот. Одну, за даними Генпрокуратури, очолював екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Другу - Герой України Надія Савченко. І перший, і друга - зараз на волі. Можливо, хтось у Генпрокуратурі й Службі безпеки України пояснить, чому ці два "терористи" досі не притягнуті до відповідальності й спокійно бродять телеефірами?

Вся ця метушня силовиків довкола Федини й Звіробій, напевно, завершиться нічим. Як і справи Саакашвілі й Савченко. Хтось скаже: ну й що з цього, Зеленський авжеж має продемонструвати свій характер. Так, безперечно. Але не в тому, щоб мовчки спостерігати, як ДБР і СБУ "кошмарять" Федину й Звіробій за їхні грубі слова на адресу Зеленського. А в тому, щоб чітко артикулювати своє ставлення до цієї справи.

А й правда, адже нинішній президент України не думає, що дві тендітні дівчини готові влаштувати на нього замах за допомогою трьох мобільних телефонів та двух рушниць, що їх знайшли під час обшуку вдома у Звіробій. А якщо й думає, то чим він тоді відрізняється від Порошенка та Януковича?

Автор: Сергій Руденко – український журналіст і політичний оглядач. Видав низку книжок про українських політиків. Автор щотижневої колонки на DW.

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