 Коментар: Третя ″ходка″ Віктора Януковича | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.01.2019

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Україна

Коментар: Третя "ходка" Віктора Януковича

Третій термін для екс-президента України, що вже двічі побував у тюрмі, розпочався задовго до оголошення йому обвинувального вироку. Він уже п'ять років перебуває в добровільному полоні в Путіна, вважає Сергій Руденко.

Судді Оболонського суду Києва оголошують вирок Віктору Януковичу, 24 січня

Судді Оболонського суду Києва оголошують вирок Віктору Януковичу, 24 січня

Вирок, заочно винесений 24 січня Віктору Януковичу Оболонським райсудом Києва, підбив підсумок 20-місячного слухання справи екс-президента України. 13 років в'язниці за державну зраду і пособництво в плануванні і веденні агресивної війни - такий судовий вердикт щодо колишнього глави української держави. Для Януковича це - третій тюремний термін в його багатій кримінальній біографії. А для України - перший вирок щодо колишнього президента країни. І хоча ілюзій з приводу того, що Янукович опиниться в українській в'язниці, не має практично ніхто, цей судовий вердикт став важливим прецедентом, який повинен вплинути на нинішню і майбутні політичні еліти країни.

Людина, яка принесла до України війну

Український суд визнав, що звернення Віктора Януковича до Володимира Путіна з закликом ввести російські війська на територію України, написане 1 березня 2014 року, було не чим іншим як державною зрадою і пособництвом в агресивній війні. Слідство дійшло висновку, що те, що відбувається на сході України - не громадянська війна, розпочата "київською хунтою", а акт прямої агресії Росії.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Вердикт суду, який визнав провину Януковича, - це важлива і необхідна подія для українського суспільства. Можливо, судове рішення дещо запізніле і не настільки суворе, з огляду на загибель на Донбасі понад 10 тисяч осіб, але воно назвало винуватця того, що відбувається зараз на півдні і сході України.

Для Віктора Януковича, що вже двічі побував у в'язниці, третя "ходка" почалася задовго до оголошення заочного вироку Оболонського райсуду міста Києва. Ось уже п'ять років він перебуває в добровільному полоні у Володимира Путіна. А після того, як вердикт про 13 років позбавлення волі набере законної чинності, екс-президент України і поготів не зможе розпоряджатися своєю долею. Один хибний рух або слово - і він може опинитися в українській в'язниці. І бути йому там чи ні, вирішуватиме Путін.

Коли перед судом постануть соратники Януковича?

Винесення вироку колишньому українському президентові, на жаль, не дає відповіді ще на одне важливе запитання: коли почнуться судові процеси над тими, завдяки кому в Україні існував попередній режим. Повзуча зрада української держави почалася в 2010 році. Усі чотири роки перебування при владі Янукович здійснював дії, які призвели до узурпації влади в країні, придушення інакомислення, зради національних інтересів, появі в силових органах фахівців з міноборони РФ і ФСБ. Укладення з Росією свідомо невигідних Україні "харківських угод" про продовження терміну перебування ЧФ в Криму, які стали прологом до анексії Криму та окупації частини Донбасу, це теж частина зради. А її кульмінацією був уже згаданий лист Януковича до Путіна, що став реакцією на Євромайдан.

Але весь цей час країною керував не один лише Янукович. Багато з тих, хто перебував поряд з ним, впевнено почувається і за нинішньої влади. Колишній глава адміністрації президента Сергій Льовочкін, екс-міністр палива і енергетики Юрій Бойко, колишній віце-прем'єр Олександр Вілкул засідають у Верховній Раді. На волі і з чистою совістю перебувають два колишніх міністри юстиції, колись наближених до Януковича, - Олена Лукаш і Олександр Лавринович. Добре йдуть справи і в суддів Конституційного Суду, які своїми рішеннями узаконювали узурпацію влади, і тих, хто віддавав команди про розстріл учасників Євромайданів.

DW.COM

На суді за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у держзраді оголошено припинення розгляду справи. Судді готуються до виголошення вироку. DW нагадує головні факти щодо перебігу цього судового процесу. (06.12.2018)

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За п'ять минулих років в СІЗО опинився тільки один наближений до Віктора Януковича - колишній глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Процесів щодо інших представників уряду Януковича в країні не було - і невідомо, чи будуть. Зло залишилося непокараним. Більше того - частина схем заробляння грошей, які працювали за Януковича, діє і тепер. Система Віктора Федоровича виявилася живучою. На превеликий жаль.

Прецедентний вердикт

Заочний вирок Віктору Януковичу оголошено напередодні п'ятих роковин трагічних подій в центрі Києва і за два місяці до президентських виборів в країні. Зрозуміло, що ймовірність того, що Янукович опиниться в українській в'язниці, мінімальна. Зрозуміло, що адвокати президента-втікача будуть оскаржувати судовий вердикт як в судових органах України, так і за її межами. Але сам факт винесення вироку є не тільки відповіддю на вимогу українського суспільства про відновлення справедливості, але і має велике значення для президента країни Петра Порошенка.

Цілком імовірно, що процес у справі Януковича і вердикт суду екс-гаранту нинішній гарант використає як козир у передвиборних президентських перегонах. Але я не знаю, чи усвідомлює Порошенко, що вирок його попередникові відкрив нову еру в політичній історії України. Адже в країні вперше був засуджений колишній президент. А це означає, що відтепер кожен, хто опиниться на посаді глави держави, повинен буде пам'ятати, чим закінчилося президентство для Віктора Януковича.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач. Видав кілька книг про українських політиків. Автор щотижневої колонки на DW.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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