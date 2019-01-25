Коментар: Третя "ходка" Віктора Януковича

Вирок, заочно винесений 24 січня Віктору Януковичу Оболонським райсудом Києва, підбив підсумок 20-місячного слухання справи екс-президента України. 13 років в'язниці за державну зраду і пособництво в плануванні і веденні агресивної війни - такий судовий вердикт щодо колишнього глави української держави. Для Януковича це - третій тюремний термін в його багатій кримінальній біографії. А для України - перший вирок щодо колишнього президента країни. І хоча ілюзій з приводу того, що Янукович опиниться в українській в'язниці, не має практично ніхто, цей судовий вердикт став важливим прецедентом, який повинен вплинути на нинішню і майбутні політичні еліти країни.

Людина, яка принесла до України війну

Український суд визнав, що звернення Віктора Януковича до Володимира Путіна з закликом ввести російські війська на територію України, написане 1 березня 2014 року, було не чим іншим як державною зрадою і пособництвом в агресивній війні. Слідство дійшло висновку, що те, що відбувається на сході України - не громадянська війна, розпочата "київською хунтою", а акт прямої агресії Росії.

Сергій Руденко

Вердикт суду, який визнав провину Януковича, - це важлива і необхідна подія для українського суспільства. Можливо, судове рішення дещо запізніле і не настільки суворе, з огляду на загибель на Донбасі понад 10 тисяч осіб, але воно назвало винуватця того, що відбувається зараз на півдні і сході України.

Для Віктора Януковича, що вже двічі побував у в'язниці, третя "ходка" почалася задовго до оголошення заочного вироку Оболонського райсуду міста Києва. Ось уже п'ять років він перебуває в добровільному полоні у Володимира Путіна. А після того, як вердикт про 13 років позбавлення волі набере законної чинності, екс-президент України і поготів не зможе розпоряджатися своєю долею. Один хибний рух або слово - і він може опинитися в українській в'язниці. І бути йому там чи ні, вирішуватиме Путін.

Коли перед судом постануть соратники Януковича?

Винесення вироку колишньому українському президентові, на жаль, не дає відповіді ще на одне важливе запитання: коли почнуться судові процеси над тими, завдяки кому в Україні існував попередній режим. Повзуча зрада української держави почалася в 2010 році. Усі чотири роки перебування при владі Янукович здійснював дії, які призвели до узурпації влади в країні, придушення інакомислення, зради національних інтересів, появі в силових органах фахівців з міноборони РФ і ФСБ. Укладення з Росією свідомо невигідних Україні "харківських угод" про продовження терміну перебування ЧФ в Криму, які стали прологом до анексії Криму та окупації частини Донбасу, це теж частина зради. А її кульмінацією був уже згаданий лист Януковича до Путіна, що став реакцією на Євромайдан.

Але весь цей час країною керував не один лише Янукович. Багато з тих, хто перебував поряд з ним, впевнено почувається і за нинішньої влади. Колишній глава адміністрації президента Сергій Льовочкін, екс-міністр палива і енергетики Юрій Бойко, колишній віце-прем'єр Олександр Вілкул засідають у Верховній Раді. На волі і з чистою совістю перебувають два колишніх міністри юстиції, колись наближених до Януковича, - Олена Лукаш і Олександр Лавринович. Добре йдуть справи і в суддів Конституційного Суду, які своїми рішеннями узаконювали узурпацію влади, і тих, хто віддавав команди про розстріл учасників Євромайданів.

За п'ять минулих років в СІЗО опинився тільки один наближений до Віктора Януковича - колишній глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Процесів щодо інших представників уряду Януковича в країні не було - і невідомо, чи будуть. Зло залишилося непокараним. Більше того - частина схем заробляння грошей, які працювали за Януковича, діє і тепер. Система Віктора Федоровича виявилася живучою. На превеликий жаль.

Прецедентний вердикт

Заочний вирок Віктору Януковичу оголошено напередодні п'ятих роковин трагічних подій в центрі Києва і за два місяці до президентських виборів в країні. Зрозуміло, що ймовірність того, що Янукович опиниться в українській в'язниці, мінімальна. Зрозуміло, що адвокати президента-втікача будуть оскаржувати судовий вердикт як в судових органах України, так і за її межами. Але сам факт винесення вироку є не тільки відповіддю на вимогу українського суспільства про відновлення справедливості, але і має велике значення для президента країни Петра Порошенка.

Цілком імовірно, що процес у справі Януковича і вердикт суду екс-гаранту нинішній гарант використає як козир у передвиборних президентських перегонах. Але я не знаю, чи усвідомлює Порошенко, що вирок його попередникові відкрив нову еру в політичній історії України. Адже в країні вперше був засуджений колишній президент. А це означає, що відтепер кожен, хто опиниться на посаді глави держави, повинен буде пам'ятати, чим закінчилося президентство для Віктора Януковича.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач. Видав кілька книг про українських політиків. Автор щотижневої колонки на DW.

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