Коментар: Тепер Трампа оточують лише ті, хто говорить "так"

Екс-міністр, екс-радник, екс-посол - список колишніх урядовців, які колись входили до команди президента Трампа, постійно зростає - у ньому чимало імен, про які ніхто навіть не згадуватиме. Але ім'я, яке в цьому списку з'явиться наприкінці лютого, є, мабуть, чи не найвагоміших з усіх: Джеймс Меттіс.

Про своє майбутнє звільнення голова Пентагону оголосив у четвер: заява на дві сторінки з'явилася після приголомшливого рішення президента Трампа негайно вивести всі сили США із Сирії. Ця заява Меттіса незвична з двох причин. По-перше, вона не містить жодного слова похвали на адресу Трампа. А по-друге, з неї чітко випливає, що Меттіс подав у відставку через те, що його погляди на зовнішню політику і політику безпеки США суперечать поглядам Трампа. І в цьому нема нічого дивного.

Міхаель Кніґґе, кореспондент DW у США

Меттіс був єдиним членом уряду, хто відкрито і послідовно протистояв традиції публічного співання дифірамбів на адресу Трампа, чий стиль урядування більше нагадує автократію, ніж демократію.

Зіткнення поглядів

Звісно ж, Меттіс, як і будь-хто інший на службі у цього президента, теж є причетним до багатьох огидних рішень. Приміром, нелюдського розлучення дітей мігрантів із їхніми батьками на кордоні з Мексикою або заборона на в’їзд до США для громадян певних країн. Але на відміну від інших, Меттіс принаймні намагався пом’якшити або навіть зупинити ті рішення Трампа, які він вважав нерозумними.

Невдовзі після виборів, але ще до інавгурації Трампа, Меттіс висловив публічну незгоду з обіцянкою Трампа повернути тортури як інструменту допиту. Меттіс, попри погані передчуття щодо ядерної програми Ірану, виступав за те, щоби США залишалися в угоді. Меттіс також вкрай скептично сприйняв трампове бряцання зброєю вбік Північної Кореї, яке зрештою вилилось у недолуге братання президента США і диктатора з Пхеньяна.

Меттіс також не погоджувався із часто озвучуваними заявами про виведення військ з Афганістану та Сирії. Рішення американського президента вивести всі сили із Сирії, про яке Трамп теж повідомив у Твіттері, схоже, стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння.

Про своє звільнення Меттіс повідомив у заяві на 2 сторінки

І ще одна тема, з приводу якої постійно Меттіс постійно сперечався з Трампом: ставлення до НАТО. Під час президентської кампанії Трамп якось назвав Північноатлантичний альянс "застарілим", і цю заяву він ніколи не міг переконливо спростувати, адже це справді те, що він думає про військовий альянс. Саме в цьому питанні розбіжності між Меттісом і Трампом найбільші. Чотиризірковий генерал, який зробив кар’єру і як командувач НАТО, Меттіс вважає Північноатлантичний альянс структурою, без якої не обійтися. Тому він постійно говорив стурбованим європейським союзникам про свою підтримку НАТО.

Уся справа в грошах

Трамп не вірить у міцні альянси, не вірить у спільні цінності або значення історії. Для нього все - суто справа транзакцій, все вимірюється грошима. Цей підхід суперечить світогляду Меттіса, який великого значення надає міцним партнерським відносинам і спільним цінностям, що загалом є традиційною позицією попередніх президентів США.

Що робить відставку Меттіса настільки значущою, так це той факт, що він був останнім впливовим чиновником в уряді Трампа, чий погляд на світ та роль США збігався з поглядами ключових союзників Сполучених Штатів у Європі. Саме тому європейські лідери й дипломати вважали Меттіса, чий вплив почав зменшуватись, останнім бастіоном проти абсолютно хаотичного і безвідповідального президента. Тепер, коли їхній союзник Меттіс іде, Європі й НАТО слід згуртуватися.

"Світ - дуже небезпечне місце"

Наприкінці лютого, коли Меттіс піде з посади, Трамп залишиться в оточенні лише таких людей, котрі погоджуються з усім, що каже їхній президент, які працюють тільки на публіку одного актора, котрі говорять лише те, що хоче почути їхній бос. І це небезпечна перспектива для світу, особливо з огляду на те, що не минуло ще й половини президентської каденції Трампа.

У своїй жорстокій заяві на підтримку влади Саудівської Аравії після убивства журналіста Джамаля Хашоггі, який працював у США, Трамп заявив: "Америка передусім! Світ - дуже небезпечне місце!" Це може прозвучати дещо перебільшено й панічно, але відставка Меттіса може справді підштовхнути Трампа до втілення цих слів у такі способи, яких ми собі навіть не могли уявити.

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