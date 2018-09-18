 Коментар: Сумнівне підвищення звільненого шефа контррозвідки ФРН | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.09.2018

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Політика й суспільство

Коментар: Сумнівне підвищення звільненого шефа контррозвідки ФРН

Усі сподівалися на чіткий сигнал від канцлерки ФРН. Ганс-Ґеорґ Маасен мав залишити свою посаду. Він це зробив, але при цьому отримав підвищення. Цей компроміс засмутить багатьох виборців, вважає Розалія Романець.

Ганс-Ґеорґ Маасен (ліворуч) та Горст Зеегофер

Ганс-Ґеорґ Маасен (ліворуч) та Горст Зеегофер

Була вже за п'ять хвилин дванадцята, коли Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму стилі вирішила проблему, що вже давно назріла. Вона, попри опір, звільнила суперечливого голову Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen) та заспокоїла таким чином коаліцію.

Це було типове рішення в стилі Меркель: усі можуть зберегти обличчя - і СДПН, яка голосно вимагала відставки Маасена, і міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який став на його захист. Ба більше, врешті-решт останній дав Маасену краще оплачувану роботу держсекретаря в своєму міністерстві.

Меркель досягла найважливішої цілі для себе: коаліція збережена і працює далі. Оскільки цей випадок мав потенціал породити важку урядову кризу, рішення канцлерки є майстерним політичним трюком. Навіть якщо він, вочевидь, виглядає тривожним для багатьох виборців.

Розалія Романець

Розалія Романець

У рингу з канцлеркою

Ще раз коротко нагадаємо: шеф контррозвідки Ганс-Ґеорґ Маасен кілька тижнів тому поставив під питання достовірність слів канцлерки. Незвична подія. Маасен публічно заявив, що в Хемніці не було облав на іноземців - а саме про це раніше розповіла Меркель.

Оскільки Маасен не зміг підтвердити свої висловлювання, під питанням опинилася вже довіра до самого Маасена. Замість того, щоб посилювати у людей відчуття безпеки, він сіяв страх та недовіру. Та й раніше, як-от у справах NSU або Аніса Амрі, він не виглядав переконливо. Протегувати таку особу є справою ризикованою.

Побічні втрати

Те, що довго вважали сильною стороною Меркель - здатність до модерування конфліктів, тепер може все більше інтерпретуватися як її слабкість. Крок за кроком йти до наступного (ненадійного) компромісу, тільки щоб якось працювати далі.

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Соціал-демократи не думають здаватися в суперечці навколо глави спецслужби Ганса-Ґеорґа Маасена, вимагаючи його відставки. Консерватори натомість не вбачають достатніх підстав для цього. (16.09.2018)

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики. (07.09.2018)

Залишається питання, як громадяни оцінять таку стратегію у тривалій перспективі. Той, хто неякісно робив свою роботу, отримав підвищення. Той, хто відкрито конфліктував з очільницею уряду і про якого кажуть, що він ближчий, ніж йому належало би, до "Альтернативи для Німеччини", просувається далі. Чи сподобається таке політичне рішення громадянам? Питання, яке примушує напружитися.

Коли за чотири тижні близько дев'яти мільйонів баварських виборців підуть на виборчі дільниці, вони не тільки вирішуватимуть майбутнє шефа ХСС Горста Зеегофера, але й оцінюватимуть цей компроміс. Можу посперечатися, що вони будуть невисокої думки про щойно ухвалене рішення.

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