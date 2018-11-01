 Коментар: Свобода преси а-ля Болсонару | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.11.2018

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Світ

Коментар: Свобода преси а-ля Болсонару

Майбутній правий президент Бразилії Жаір Болсонару запевняє, що не урізатиме свободу преси. Однак його заяви не переконують, вважає Астрід Пранґе.

Прихильники Болсонару

Прихильники Болсонару

"Кінець фейковим новинам і брехні. Ми перебуваємо у новій епосі, я хочу керувати країною для всіх", - у своєму першому інтерв'ю після перемоги на виборах майбутній президент Бразилії Жаір Болсонару чітко висловився на підтримку свободи слова та думки. І це загалом є гарною новиною. Але чи здатна вона усунути побоювання, що Бразилія, яка є четвертою за розміром демократією у світі, після цих виборів поступово попрощається з демократичною правовою державою?

Болсонару має рацію: Бразилія перебуває у новій епосі. В епосі, коли відносини між владою та медіа також визначатимуться по-новому. Оскільки раніше виборча боротьба у цій найбільшій державі в Південній Америці визначалася на телебаченні. Найкращі результати на президентських та парламентських виборах демонстрували партії, що мали більше реклами, та кандидати, що могли найкрасномовніше виступати у теледебатах.

Астрід Пранґе, DW

Астрід Пранґе, DW

Утім, цього разу усе було інакше. Під час передвиборчої боротьби Болсонару як кандидат не взяв участі у жодній теледуелі. Його присутність у телепросторі обмежувалася лише ексклюзивними інтерв'ю в ефірі бразильського телеканалу TV Rekord. Цей телеканал належить Едіру Маседо, засновнику протестантської церкви "Вселенська церква царства Божого" (Igreja Universal do Reino de Deus). І багато глядачів TV Rekord є виборцями Болсонару.

Globo - ні, дякую

Розлогі інтерв'ю в ефірі TV Rekord були не лише сигналом на адресу прихильників Болсонару. Вони також були випадом проти телеканалу TV Globo - лідера телевізівного ринку та потужного конкурента TV Rekord. Але й це ще не все: не занадто прихильно Болсонару ставився і досі ставиться і до друкованих ЗМІ. Те, як вони висвітлювали виборчі перегони, Болсонару часто характеризував я фейкові новини і натомість проводив свою кампанію у соціальних мережах Facebook, Twitter та месенджері WhatsApp.

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Зокрема у закритих групах WhatsApp фейкові новини сиплються у великій кількості з цифрових хмар: мільйони користувачів дізналися там, наприклад, що електронні урни для голосування у Бразилії буцімто підлаштовані для фальшувань, а кандидат Фернандо Хаддад від Робітничої партії, мовляв, навіть шестирічних дітей з початкової школи хоче схиляти до гомосексуальності. Також коли верховний виборчий суд TSE виражено заборонив ці неправдиві повідомлення: звинувачення не зникли з цифрових орбіт.

І так само не зникли вони з голів мільйонів бразильських виборців. Схоже, що сам Болносару насправді не вийшов з цієї орбіти. Адже на тому ж подиху, на якому він після перемоги на виборах називав свободу думки "священною" і вітав опозицію, він пророкував найбільшій бразильській газеті Folha de Sao Paulo (FSP), що вона "припинить своє існування".

Критики залишаться ні з чим

Ці погрози були вербалізовані у промові майбутнього президента: "Я не хочу, щоб Folha de Sao Paulo загинула, однак якщо вона виступатиме проти мене, то преса, яка так себе поводить, більше не отримає грошей від бразильського уряду", - сказав Болсонару в інтерв'ю з TV Globo.

Отже, жодних більше зображень нового бразильського уряду в критичному світлі. У тому ж інтерв'ю Болсонару знову закинув FSP публікацію фальшивих повідомлень про його передвиборчу кампанію. Телеканал TV Rekord євангельського єпископа Едіра Маседо він при цьому назвав незаангажованим мовником.

Розуміння свободи преси в стилі Болсонару показує, що суспільна поляризація після перемоги на виборах продовжуватиметься, так само, як і залякування нелюбимих медіа. Перше випробування на міцність завершилося на користь Болсонару. Тепер почалося вже друге. А разом з ним і боротьба за захист демократичної правової держави.

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