Коментар: Рішення України щодо "Євробачення" - політика взяла гору

Організатори українського національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" в середу, 16 жовтня, ухвалили, здавалося б, правильне рішення. Воно дозволить уникнути скандалів, аналогічних тому, що виник на початку 2019 року. Тоді в національному відборі перемогла Maruv. Вона мала представляти Україну на "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві. Цього не сталося.

Наслідки скандалу з Maruv

Причиною стали гастролі Maruv до Росії. Для України - у країні-агресорці. Після короткої, але гострої дискусії в суспільстві і тиску на співачку з боку організаторів відбору Maruv відмовилась від виступу на "Євробаченні". Знайти їй заміну Національній суспільній телерадіокомпанії України не вдалося. Як наслідок - у травні "Євробачення" відбулось без України.

Андрій Бреннер, багаторічний кореспондент DW на конкурсі "Євробачення"

Змінювати правила під час гри - нечесно. Але саме так вчинили організатори відбору, назвавши умови поїздки Maruv до Тель-Авіва лише після її перемоги в національному конкурсі. Тепер усе зрозуміло від самого початку. Ті виконавці, які з 2014 року (року анексії Криму й початку активної підтримки Москвою сепаратистів на Донбасі) виступали в Росії або планують гастролі в РФ, не мають права представляти Україну на найбільшому у світі музичному конкурсі. Таке рішення полегшує життя й організаторам, і виконавцям.

"Євробачення" і політика

Але після нього лишається й неприємний посмак - політика знову втрутилась у музичний конкурс. Адже що б не говорили його організатори з Європейської мовної спілки, "Євробачення" ніколи не було вільним від політики. Конкурс завжди був дзеркалом тих подій, які відбуваються в Європі. Як хороших - падіння залізної завіси та, як наслідок, участь у "Євробаченні" країн Східної Європи, так і трагічних - війни на Балканах або на пострадянському просторі.

Але коли політичні конфлікти визначають тон на конкурсі, це не може не засмучувати. Тішить те, що телеглядачі, як правило, виявляються більш неупередженими, ніж політики чи чиновники. У той час як російське національне журі на "Євробаченні" "засуджувало" Джамалу, а українське - Сергія Лазарева, глядачі в Росії ставили високі оцінки українській співачці, а в Україні - росіянину. Певен, що й на "Євробаченні-2020" у Роттердамі така ситуація повториться.

Реакція Європейського мовної спілки

Це не робить честі національним журі. Але так з року в рік на конкурсі поводять себе журі з Вірменії та Азербайджану. Конфлікт довкола Нагорного Карабаху є причиною того, що представники Вірменії не отримують балів з Баку, а Азербайджан - із Єревана. Європейська мовна спілка, якій належать права на "Євробачення", байдуже спостерігає за таким явно не професійним, а політичним підходом. От і на запит Deutsche Welle з проханням прокоментувати зміни правил національного відбору в Києві з Женеви надійшла відповідь: це справа кожної країни-учасниці конкурсу. Зручна позиція.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2005 рік: "Ґринджоли" у Києві 2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах 2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2008 рік: Ані Лорак у Белграді Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2009 рік: Світлана Лобода у Москві Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2010 рік: Alyosha в Осло На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі 2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2012 рік: Гайтана в Баку Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені 2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі 2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2017 рік: O.Torvald у Києві 2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2018 рік: Mélovin у Лісабоні 2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy". Автор: Ірина Бойко

