 Коментар: Рішення України щодо ″Євробачення″ - політика взяла гору | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 17.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Коментар: Рішення України щодо "Євробачення" - політика взяла гору

Україну на "Євробаченні" не представлятимуть виконавці, які з 2014 року гастролювали в Росії або хочуть там виступати. Це рішення вносить ясність, але й викликає жаль у Андрія Бреннера.

Емблема Євробачення на Майдані Незалежності в Києві

Організатори українського національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" в середу, 16 жовтня, ухвалили, здавалося б, правильне рішення. Воно дозволить уникнути скандалів, аналогічних тому, що виник на початку 2019 року. Тоді в національному відборі перемогла Maruv. Вона мала представляти Україну на "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві. Цього не сталося.

Наслідки скандалу з Maruv

Причиною стали гастролі Maruv до Росії. Для України - у країні-агресорці. Після короткої, але гострої дискусії в суспільстві і тиску на співачку з боку організаторів відбору Maruv відмовилась від виступу на "Євробаченні". Знайти їй заміну Національній суспільній телерадіокомпанії України не вдалося. Як наслідок - у травні "Євробачення" відбулось без України.

Андрій Бреннер

Андрій Бреннер, багаторічний кореспондент DW на конкурсі "Євробачення"

Змінювати правила під час гри - нечесно. Але саме так вчинили організатори відбору, назвавши умови поїздки Maruv до Тель-Авіва лише після її перемоги в національному конкурсі. Тепер усе зрозуміло від самого початку. Ті виконавці, які з 2014 року (року анексії Криму й початку активної підтримки Москвою сепаратистів на Донбасі) виступали в Росії або планують гастролі в РФ, не мають права представляти Україну на найбільшому у світі музичному конкурсі. Таке рішення полегшує життя й організаторам, і виконавцям.

"Євробачення" і політика

Але після нього лишається й неприємний посмак - політика знову втрутилась у музичний конкурс. Адже що б не говорили його організатори з Європейської мовної спілки, "Євробачення" ніколи не було вільним від політики. Конкурс завжди був дзеркалом тих подій, які відбуваються в Європі. Як хороших - падіння залізної завіси та, як наслідок, участь у "Євробаченні" країн Східної Європи, так і трагічних - війни на Балканах або на пострадянському просторі.

Але коли політичні конфлікти визначають тон на конкурсі, це не може не засмучувати. Тішить те, що телеглядачі, як правило, виявляються більш неупередженими, ніж політики чи чиновники. У той час як російське національне журі на "Євробаченні" "засуджувало" Джамалу, а українське - Сергія Лазарева, глядачі в Росії ставили високі оцінки українській співачці, а в Україні - росіянину. Певен, що й на "Євробаченні-2020" у Роттердамі така ситуація повториться.

Реакція Європейського мовної спілки

Це не робить честі національним журі. Але так з року в рік на конкурсі поводять себе журі з Вірменії та Азербайджану. Конфлікт довкола Нагорного Карабаху є причиною того, що представники Вірменії не отримують балів з Баку, а Азербайджан - із Єревана. Європейська мовна спілка, якій належать права на "Євробачення", байдуже спостерігає за таким явно не професійним, а політичним підходом. От і на запит Deutsche Welle з проханням прокоментувати зміни правил національного відбору в Києві з Женеви надійшла відповідь: це справа кожної країни-учасниці конкурсу. Зручна позиція.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


Дивитись відео 02:40

Найгучніші політичні скандали "Євробачення"

DW.COM

Учасникам українського відбору на "Євробачення" заборонили виступати в Росії та Криму

Для участі в українському відборі на "Євробачення-2020" виконавці не повинні мати на рахунку виступів в Росії, Криму та на окупованому Донбасі з березня 2014 року і не мають права планувати такі виступи до фіналу. (16.10.2019)  

У EBU не заперечують проти нових правил відбору на "Євробачення" в Україні

У Європейській мовній спілці наголосили, що кожна країна-учасниця "Євробачення" встановлює власні правила відбору на конкурс. (16.10.2019)  

Maruv не представлятиме Україну на "Євробаченні-2019"

Переможниця відбору на "Євробачння-2019" від України співачка Maruv та Національна суспільна телерадіокомпанія України не змогли домовитися щодо її участі в конкурсі. (25.02.2019)  

Гурт Kazka теж відмовився від участі в "Євробаченні-2019"

"Нам не потрібна перемога будь-якою ціною", - йдеться в заяві гурту. Раніше про переговори з гуртом Kazka щодо можливої участі в "Євробаченні-2019" від України повідомила членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова. (27.02.2019)  

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

Скандал із MARUV, заборона СБУ в'їзду до України російській учасниці Самойловій та інші історії підживили дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу. (26.02.2019)  

Джамала: Не всі конфлікти можна залагодити піснею

Минулорічна переможниця "Євробачення" Джамала в інтерв'ю DW розповіла про своє сприйняття ситуації в Криму та чи бракуватиме їй на конкурсі у Києві російських колег. (10.05.2017)  

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї. (27.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Найгучніші політичні скандали "Євробачення"  

Також за темою

Eurovision Song Contest/1. Halbfinale Mikrophon aus Kristall

У EBU не заперечують проти нових правил відбору на "Євробачення" в Україні 16.10.2019

У Європейській мовній спілці наголосили, що кожна країна-учасниця "Євробачення" встановлює власні правила відбору на конкурс.

Ukraine Eurovision Song Contest 2017

Учасникам українського відбору на "Євробачення" заборонили виступати в Росії та Криму 16.10.2019

Для участі в українському відборі на "Євробачення-2020" виконавці не повинні мати на рахунку виступів в Росії, Криму та на окупованому Донбасі з березня 2014 року і не мають права планувати такі виступи до фіналу.

Eurovision Song Contest 2019 Tel Aviv Logo

У Тель-Авіві стартував пісенний конкурс "Євробачення-2019" 12.05.2019

Участь в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення-2019" візьмуть артисти з 41 країни. Фінал відбудеться 18 травня.

Реклама

Відео

Гендерно-нейтральна Барбі проти стереотипів (02.10.2019)

У продажу з'явилися гендерно-нейтральні ляльки Барбі. Їхня головна особливість - відсутність яскраво вираженої статі. Зовнішність ляльки можна змінювати за бажанням. У комплекті - хлопчачий та дівчачий одяг, а також короткі та довгі перуки.  

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW/ Malyi M. )

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2019)

Відпочинок на природі, богемні вечірки, любительський спорт і, звісно ж, мандри, зокрема кемпінг. Як саме німці полюбляють проводити вільний час, журналіст DW спостерігав упродовж усього літа.  

Фотогалерея

Музеї Берліна

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

У столиці ФРН понад двісті музеїв, галерей, виставкових залів, історичних та інших експозицій. Топ 10 - у добірці DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  