 Коментар: Росія поступово втрачає контроль над Україною | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.12.2018

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Україна

Коментар: Росія поступово втрачає контроль над Україною

Рішення Верховної Ради України не подовжувати дію "великого договору" з Росією логічне й трохи запізніле, вважає журналіст Сергій Руденко, аналізуючи його наслідки.

Президенти Росії та України Володимир Путін (л) та Петро Порошенко (п)

Президенти Росії та України Володимир Путін (л) та Петро Порошенко (п)

Верховна Рада України прийняла рішенняне подовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією. 1 квітня 2019 року цей документ, який визначав упродовж останніх 20 років характер двосторонніх відносин, втратить свою силу. Усі зобов'язання, які брали на себе Київ і Москва в рамках угоди, де-юре перестануть існувати.

Якщо в Києві цей крок сприймають як логічний, але дещо запізнілий крок, то в Москві - як особисту образу від українського "режиму". Росія навряд чи пробачить Україні цей демарш. А це означає, що від Кремля можна очікувати чого завгодно, аж до спроби військовим шляхом утримати біля себе українську державу.

Розлучення по-українськи

Де-факто договір про дружбу, співробітництво і добросусідство між Україною і Росією, яким так свого часу пишалися Леонід Кучма і Борис Єльцин - через взаємне визнання державних кордонів - Москва денонсувала ще наприкінці лютого 2014 року. Тоді, коли російський спецназ захопив адміністративні будівлі в Криму.

Потім була анексія півострова, спроба створення "Новоросії" та війна на Донбасі. Росія порушила територіальну цілісність України і знехтувала правом українців на держсуверенітет. Тому останні п'ять років між країнами існувала гібридна "дружба" з усіма цими "ввічливими чоловічками", обстрілами з російських "Градів", озброєнням так званих "ЛНР" і "ДНР", заявами МЗС РФ про те, що "іхтамнєт".

Український журналіст Сергій Руденко

Український журналіст Сергій Руденко

Починаючи з 2014 року українські націоналісти вимагали від Петра Порошенка денонсацію договору про дружбу з Росією. Але глава держави упирався. Мовляв, робити цього в жодному разі не можна, оскільки цей документ необхідний для подачі позовів проти Росії в міжнародні судові інстанції. Але у вересні 2018 року Порошенко та РНБО таки зважилися поставити крапку в "дружбі" з Росією, не подовживши дію цього договору. Через чотири місяці після цього це рішення підтримав парламент.

Цей "шлюборозлучний процес", який ініціювала Україна, остаточно руйнує міф, підтримуваний Володимиром Путіним, про братерство і єдність українців і росіян. Адже дружби і добросусідських відносин між двома народами немає вже з 2014 року - з моменту агресії Росії проти України. Де-юре тепер їх не стане і на міждержавному рівні. З 1 квітня 2019 року кожна сторона вільна чинити так, як вважає за потрібне. Хоча, здається, Росія собі в цьому ніколи і не відмовляла.

Чим відповість Путін?

Мабуть, одне з найголовніших питань, яке виникає після розриву договору про дружбу між двома країнами, - чи зважиться Володимир Путін піти війною проти України. Адже Москва сприймає як загрозу для себе і воєнний стан в десяти регіонах української держави, і припинення дії "великого договору", і створення єдиної православної церкви в Україні, і можливу перспективу розриву дипвідносин між двома країнами.

Очевидно, що Росія поступово втрачає контроль над Україною. Єдиний шанс для Кремля втримати в своїй орбіті сусідню державу - дестабілізувати ситуацію всередині країни. Зокрема - і збройним шляхом. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю Reuters заявив, що сьогодні існує висока ймовірність нападу на Україну з боку Росії. За його словами, РФ зосередила біля українського кордону війська з 250 танками і близько 100 тисячами військових.

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Росія, ймовірно, чекає результатів президентських виборів в Україні і зміни влади в Києві. За іронією долі, нового главу держави українці обиратимуть 31 березня 2019 року - в останній день дії "великого договору" між Україною і РФ. Можна припустити, що дії Кремля щодо української держави будуть визначатися, в тому числі, і підсумками президентських виборів в Україні. Хоча Росія, треба сказати, це непрогнозований і дуже агресивний сусід, від якого можна чекати чого завгодно і в будь-яку хвилину. У тому числі - і військового вторгнення в Україну.

Що далі після припинення дружби?

З часу здобуття незалежності Україна уклала з Російською Федерацією понад 400 різноманітних угод. Припинення дії рамкового "великого договору" зовсім не означає повний розрив відносин між двома державами. Так, цей розрив - дзвінкий ляпас господареві Кремля, але не всій російській державі. Україна, розумієш, не хоче з ним дружити!

За логікою, наступними діями офіційного Києва стосовно Москви повинні стати розрив дипломатичних відносин, закриття українсько-російського кордону, згортання в країні російського бізнесу, надання УПЦ МП статусу філії РПЦ etc.

Чи наважиться на все це президент Петро Порошенко? Можливо. Главі української держави потрібне зростання рейтингу напередодні президентських виборів. В умовах війни найбільш ефективний спосіб - піти проти агресора якщо не на східному, то принаймні на дипломатичному та економічному фронтах. Для цього у Порошенка є всі можливості і повноваження. Питання лише в тому, чи допоможе це Петру Олексійовичу.

З боку ж української держави неподовження "великого договору" - потрібне, можливо, запізніле рішення, яке ще раз визначає роль і місце Росії в подіях, що відбуваються в Україні. У цьому - очевидний плюс. Агресія названа агресією, немає різночитань і з приводу "дружби". Мінус же в тому, що важко спрогнозувати подальші дії Росії поза цим "великим договором". Чи спричинить відсутність взаємних зобов'язань подальшу ескалацію напруженості в двосторонніх відносинах, чи ні?

Як би там не було, але розрив з Росією дає черговий шанс Україні стати по-справжньому незалежною і міцною державою. Принаймні, гібридна "дружба", яку досі нав'язувала українській державі Москва, стає минулим і жоден реванш проросійських сил не в силах буде її повернути.

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