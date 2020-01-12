 Коментар: Протест і жалоба у Тегерані | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 14.01.2020

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Світ

Коментар: Протест і жалоба у Тегерані

Минулого тижня в Ірані відбулися масштабні жалобні марші за вбитим генералом Сулеймані, а зараз проходять демонстрації через збиття українського літака. І у цьому немає жодного протиріччя, вважає Петер Філіпп.

Фотографія дівчини, яка загинула у катастрофі літака МАУ в Ірані

Фотографія дівчини, яка загинула у катастрофі літака МАУ в Ірані

З листопада минулого року населення Ірану переживає справжній контрастний душ з почуттів. Тоді сотні тисяч людей в усій країні вийшли на вулиці з протестом проти суттєвого підвищення цін на бензин. Люди були невдоволені станом економіки країни загалом та корупцією серед владної верхівки країни зокрема. Ці демонстрації були придушені дуже жорстко - сотні осіб були вбиті іранськими силовиками, а тисячі опинилися за ґратами. Але причини, через які люди тоді вийшли на вулиці, нікуди не поділися. І хоча тоді усе відбувалося досить жорстко, але ці події видавалися лише черговим спорадичним протестом, які спалахують в Ірані через невдоволення людей з різних причин.

Це враження посилилося на початку січня, коли Ісламська Республіка пережила найбільші маніфестації за свою 40-річну історію: і не проти керівництва країни, а проти США. Вбивством генерала Касема Сулеймані - чи не найвпливовішого представника іранського військового командування - Вашингтон знову лише підкріпив свій образ ворога і агресора, який десятиліттями створюється політичною верхівкою у Тегерані.

Симпатія і захоплення представником режиму

Генерала Касем Сулеймані, командувач спецпідрозділу "Корпусу вартових ісламської революції" "Аль-Кудс", вважали головним стратегом і командиром під час військових операцій Ірану проти "Ісламської держави" (ІД) в Іраку та Сирії. Він координував співпрацю з ліванським угрупованням "Хезболла", а також, вочевидь, відповідав за підтримку повстанців-хуситів у Ємені. Тобто Сулеймані був абсолютним представником іранського правлячого режиму.

Петер Філіпп

Петер Філіпп

Водночас багато іранців зі симпатією ставилися до нього та захоплювалися ним, попри те, що він неабияк проявив себе у служінні "в інтересах держави". Звісно, частково цей погляд був нав'язаний офіційною інформаційною політикою та пропагандою в Ірані. З іншого боку, почасти це захоплення є виправданим: генерал на публіці поводився стримано, часто з'являвся в очолюваному ним підрозділі та боровся нібито за "справедливі речі". Особливо у випадку з ІД: тут Сулеймані зайшов так далеко, що навіть на початку становлення ІД в Іраку опосередковано координував свої дії зі США. Допоки Сулеймані боровся проти ІД, більшістю іранського населення він сприймався як захисник нації, оскільки сунітська ІД розглядається шиїтським Іраном як ворог.

Тому для політичної верхівки Ірану у Тегерані час з моменту вбивства генерала і до його поховання став гарною можливістю використати цю симпатію до Сулеймані, продемонструвавши нібито солідарність населення з урядом країни. Кількість людей, які виходили на жалобні акції в різних куточках Ірану, була вражаючою. Але іранські політики помиляються, якщо вважають, що невдоволення народу їхніми власними правителями тепер зникла, поступившись місцем новим прокльонам на адресу США.

Знову критика демонстрантів на адресу уряду

Зараз це підтверджується драматичним чином, оскільки тепер демонстранти вийшли на вулиці із обвинуваченнями у некомпетентності на адресу влади, а також, очевидно, у великій зневазі до власного народу. Після того, як Іран офіційно протягом кількох днів стверджував, що український літак впав під Тегераном 8 січня через технічні причини, згодом виявилося, що він був збитий ракетою "Корпусу вартових ісламської революції".

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Було вбито 176 осіб, що перебували на борту літака, більшість з них були іранцями або мали подвійне громадянство, зокрема й іранське - таким підсумок бачить більшість іранського населення. В країні абсолютно не розуміють, чому Тегеран спочатку намагався приховати справжні причини трагедії, та вимагають - як і країни, чиї громадяни є серед загиблих в катастрофі - вичерпної інформації щодо події та притягнення винних до відповідальності. При цьому насамперед мається на увазі не та особа, яка натиснула на кнопку, що спричинило трагедію. А ті особи, які у вибохово небезпечних умовах, що панували тоді у зв'язку з протистоянням зі США, не вжили заходів з безпеки - наприклад, не призупинили заздалегідь польоти літаків цивільної авіації.

Нові демонстрації є поки що значно меншими у порівнянні з тими, які були раніше, але вони можуть легко розростися у масштабах. І тут з'являється президент США Дональд Трамп і пропонує демонстрантам захист і підтримку. При тому, що іранці цього зовсім не бажають. Для них йдеться про те, щоб через 40 років після ісламської революції нарешті отримати законність та порядок.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

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    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

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    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

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    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


DW.COM

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

Унаслідок падіння літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня загинули всі 176 людей на борту. Лише 11 січня Іран визнав факт збиття літака. Факти й відкриті питання - у фотогалереї DW. (10.01.2020)  

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Фотографія дівчини, яка загинула у катастрофі літака МАУ в Ірані

Протест і жалоба у Тегерані

З листопада Іран переживає справжній контрастний душ з почуттів, пише Петер Філіпп.  

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