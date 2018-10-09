Коментар: Проголосували в Баварії, а струсонуло всією Німеччиною

Ці вибори багато-що змінять. Не лише в Баварії. Фактично, тепер відійшла в минуле ціла успішна політична традиція, коли Християнсько-соціальний союз (ХСС) постійно здобував прихильність баварського виборця своєю репутацією християнської, консервативної й водночас соціальної партії. Порівняно з минулими виборами, падіння з майже 48 до 37,2 відсотків - це вже історичний провал, який нічим не виправдати.

Варто зауважити, що це фіаско ХСС, котра десятиліттями вважалася по суті баварською народною партією, - не побічний ефект. Успіх інших політсил у поразці ХСС теж ні до чого. Адже відповідальність за занепад християнських соціалів лежить саме на керівництві ХСС.

Переможці праворуч та ліворуч від ХСС

Розалія Романець

Справжньою сенсацією цих виборів став успіх Зелених. Завдяки результату в 17,5 відсотка голосів вони зуміли практично подвоїти свою популярність у Баварії. З такими темпами в них є всі шанси стати новою народною партією Баварії. А також і на федеральному рівні.

У Баварії багато колишніх прихильників ХСС перейшли до Зелених, бо ті значно серйозніше ставляться до принципів християнства, ніж християнські соціали, хоч останні й взяли собі християнську назву. Насамперед голова ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer), здається, забув, що це таке. Однак чимало людей не бажають погодитися з тим, що страх перед ісламізацією має приглушити голос розуму й любов до ближнього.

Перемога іншої політсили - правопопулістської Альтернативи для Німеччини (АдН) - нікого не дивує. Потрапляння АдН до п'ятнадцятого з 16 німецьких земельних парламентів - ландтагів - загальна тенденція у ФРН. Те, що вона не досягла, як побоювалися, 20 відсотків голосів, а зуміла набрати "лише" близько 10 відсотків, це вже досить погано. Однак такого результату замало, щоб вести мову про "зсув праворуч". Такий показник пояснюється протестними настроями, що вилилися в рішення на виборах, та прорахунками самої ХСС.

Найбільшою помилкою стало порушення табу на правому фланзі. Протягом десятиліть баварська партія слідувала за своїм засновником Францем-Йосефом Штраусом (Franz-Josef Strauß) і не допускала праворуч від себе жодної іншої консервативної сили. На федеральному рівні це теж було важливо: у союзі консерваторів ХДС/ХСС, остання як найбільш консервативна сила, виконувала політичну функцію.

Така модель мала успіх упродовж десятиліть, аж до 2018 року, коли керівництво баварської консервативної партії запанікувало й стало копіювати політику АдН. Згодом, коли помилку нарешті зрозуміли, голова ХСС Зеегофер, який гадає, що все знає краще за інших, та навіть позиціонував себе як противник канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), - вже й так наламав забагато дров. Пане Зеегофере, Ви прорахувалися! Сьогодні саме на Вас лежить відповідальність за провал ХСС.

Баварський землетрус досяг Берліна

Наслідком нарікань та невдоволення Зеегофера стала ерозія всього союзу консерваторів ХДС/ХСС. А ситуація зі СДПН взагалі драматична. Соціал-демократи опустилися в Баварії з 20 до майже 10 відсотків. Це лише поглиблює кризу, яку ця політсила зараз переживає. Якщо партія, що входить до урядової коаліції в Берліні, зазнає такого краху на важливих земельних виборах, це навряд чи минеться без наслідків.

СДПН ніяк не може вийти з ролі веденої. Їй варто зберігати спокій і надалі робити ставку на власну програму - що легше сказати, ніж зробити. Адже керівництво соціал-демократів натикається на значний опір у своїх лавах від тих, хто вимагає виходу з так званої "великої коаліції" з консерваторами. Тож суперечки й сварки можуть точитися не лише в самій партії, але й вийти на рівень уряду Меркель.

Зараз Німеччина готується до чергових земельних виборів - за два тижні обиратимуть Ландтаг у землі Гессен. Для правлячих партій ці вибори можуть виявитися доленосними. Якщо консерватори й СДПН зазнають значних втрат, то вже невдовзі коаліція може добряче захитатися. А вже всього за кілька тижнів потому заплановане переобрання Анґела Меркель головою християнських демократів. І останні баварські вибори жодним чином не посилили ні її позиції, ані її уряд.