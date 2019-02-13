 Коментар: Припинення виробництва літаків A380 - крах надій | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Коментар: Припинення виробництва літаків A380 - крах надій

Припинення виробництва моделі A380 ще не означає кінця європейського літакобудування. Помилка була допущена багато років тому. Нині Airbus має зробити відповідні висновки, вважає Генрік Беме.

A380

Цвях у труну прийшов з Перської затоки. Авіакомпанія Emirates, найбільший покупець літаків A380, повідомила літакобудівнику Airbus про зменшення замовлення на цю модель з 162 до 123 машин. Компанія збирається придбати ще тільки 14 літаків цієї моделі - і все. Тиждень тому австралійська Qantas, своєю чергою, скасувала замовлення на A380. Зрештою рішення про припинення виробництва цієї моделі через три роки є суто економічним.

"Шкода гарного літака", - чути звідусіль. Шеф Lufthansa навіть заявив про "видатний літак", команда й пасажири, мовляв, "люблять" його. Однак виробництво A380 закінчується не завтра, до того ж гігантські пташки з неба нікуди не зникнуть. Вони ще багато-багато років притягуватимуть до себе погляди пасажирів на летовищах. Точнісінько так само, як люди й досі обертаються на відомий широкофюзеляжний літак Boeing 747. Однак захоплення - це одне, а економічна доцільність - інше.

Економічний оглядач DW Генрік Беме

Економічний оглядач DW Генрік Беме

Завеликий, надто дорогий

Престижний проект широкофюзеляжного реактивного пасажирського літака був суперечливим від самого початку. За роки його виробництва не одному функціонеру цей проект коштував посади. Іноді проблемою виявлявся просто надто короткий кабель в якомусь місці. Однак у 1990-х роках вважали, що майбутнє - за гігантськими літаками. Спостерігалася тенденція зростання пасажиропотоку. Звісно, кількість пасажирів і дійсно постійно зростає. Однак люди не літають постійно лише від одного великого летовища-хабу до іншого (наприклад, між Нью-Йорком та Сінгапуром). Лише невелика кількість аеропортів узагалі має потужності для обслуговування цього гіганта. Забезпечення цих потужностей для A380 вимагало чималих витрат від компаній-операторів аеропортів.

Тоді як для авіакомпаній велику роль відігравали інші витрати. По-перше, чималенька ціна на A380 - 381 мільйон євро. Звісно, авіакомпаніям часто вдавалося виторгувати чималі знижки, однак дешевою пропозицією A380 ніколи не був. До цього додається ще й дороге обслуговування. Чотири двигуни споживають чимало керосину, палива, яке свого часу також коштувало набагато менше. Урешті-решт експлуатація A380 окуповується лише у тому випадку, якщо літак добре заповнений. А близько 800 квитків треба ще змогти продати. В Airbus також були плани зробити зразкового небесного птаха економнішим, оснащуючи його лише двома турбінами, однак ця розробка обійшлася б літакобудівнику ще в десять мільярдів євро.

Вивчений урок?

Треба віддати Boeing - конкурентові Airbus - належне: свого часу ця компанія ухвалила розумніше рішення і краще прислуховувалася до своїх клієнтів. Boeing відмовився від продовження виробництва широкофюзеляжних реактивних літаків, натомість виробляючи для потреб пасажирів магістральних авіаліній менші, зате економніші й комфортабельніші машини. Boeing 787, так званий "дрімлайнер", став справжнім бестселером. Airbus теж часу не гаяв, випустивши на ринок відповідника - Airbus A350. Попит на нього великий. Так само як і на середньомагістральну модель A320, яка приносить європейському концернові основні прибутки.

Так усе починалося: прототип A380 у на виробничому майданчику Airbus у Тулузі

Так усе починалося: прототип A380 у на виробничому майданчику Airbus у Тулузі

Цим пояснюється і реакція працівників компанії на рішення припинити виробництво літака-гіганта. Роботи їм узагалі-то вистачає, а значний холодний душ для персоналу - вже позаду. Рік тому через скорочення обсягів виробництва концерну вже довелося скоротити майже 4000 робочих місць.

Хороша новина в тому, що Airbus працюватиме далі, а з проекту A380 концерн виніс чимало уроків. Наприклад, щодо слабких місць надзвичайно складного виробничого ланцюжка з розкиданими виробничими потужностями й гігантською логістикою. А також щодо того, що на побажання клієнтів треба реагувати завчасно.

У зв'язку з тим, що припинення виробництва A380 не стало неочікуваним, курсу акцій концерну це вже тривалий час іде на користь. Від початку року ціна на них зросла на 30 відсотків. Тому злети й падіння часом дуже тісно пов'язані.

  • Новий дизайн Lufthansa

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    "Яєчня" йде геть

    Найяскравішою особливістю перефарбовування літаків Lufthansa стане хвіст. Відтепер він буде практично повністю синім, а журавель у центрі стане білим. Таким чином, жовте коло, яке раніше іронічно називали "смаженим яйцем", йде в історію. Окрім цього, нижню частину літака не фарбуватимуть більше у сірий колір, натомість вона буде білою, як і вся авіамашина.

  • Дизайн Lufthansa 1968 року

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    Звичний вигляд

    На цьому Boeing 737-100, який Lufthansa у 1968 році першою у світі почала використовувати на своїх рейсах, можна швидко розпізнати знайомий десятиліттями дизайн: глянцево-сіре дно фюзеляжу, чорний ніс і "смажене яйце" на хвостовому стабілізаторі. Срібляста частина згодом буда перефарбована у білий колір.

  • Журавель від початку і назавжди

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    Журавель від початку і назавжди

    Перші літаки, як на цій фотографії 1928 року, виглядали зовсім по-іншому. На цьому Junkers G 24 авіакомпанії "Deutschen Luft Hansa AG" - саме таку назву мав тоді найбільший авіаперевізник Німеччини - немає "смаженого яйця". Однак на аеродромному автобусі ліворуч можна побачити аж двох журавлів. Птах-логотип розробив графічний дизайнер і архітектор Отто Фірле, і він існував з самого початку.

  • Ветеран Ju-52

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    Ветеран

    Однією з найвідоміших авіамашин, які виконували рейси Lufthansa, був Junkers Ju-52. Деякі екземпляри літають і до сьогодні і на них авіалюбителі досі можуть здійснити екскурсійний політ. Під час такого польоту, під характерний низький гул "Тітки Ю", можна перенестись назад у минуле на десятиліття.

  • Дизайн довоєнного літака Lufthansa

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    Дизайн довоєнного зразка

    Під час більш детального огляду виділяється старомодний дизайн літака: ніс і двигуни розфарбовані у чорний колір, а на боці під кабіною - назва компанії, теж написана чорним кольором. Знадобилося принаймні одне покоління, доки з'явився термін "корпортативний дизайн" та відбився на корпусах літаків Lufthansa.

  • Супер-Конні

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    "Супер-Конні"

    Ще однією зіркою історії Lufthansa є літак Lockheed L 1049C, відомий на прізвисько "Супер-Конні" (Super Connie). Дизайн цього літака досить спартанського вигляду: немає чорного носа, назва компанії відносно невелика, але розміщена по центру на боці літака. Утім, зображення журавля - на своєму місці, але не у вигляді "яєчні", яка у даному випадку виглядала б не дуже доречно.

  • Vickers V-814 Viscount

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    Ера шістедесятих

    Зовнішній вигляд літаків з часом постійно змінювався. На цьому Vickers V-814 Viscount, який був сфотографований у 1968 році, жовтий логотип-журавель відносно невеликого розміру, букви Lufthansa на корпусі є значно більшими, а два фірмові кольори - синій і жовтий - розтягнулися по всьому корпусу.

  • Літак Lufthansa

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    Особливий дизайн для переможців

    Після перемоги збірної Німеччини на Чемпіонаті світу з футболу у Бразилії 2014 року Lufthansa присвятила переможцям ексклюзивний дизайн свого літака - з написом Siegerflieger ("літак переможців"), а назва Lufthansa на корпусі літака була замінена на Fanhansa. У Берлінському аеропорту Тіргартен переможців чемпіонату зустрічали сотні тисяч уболівальників.

  • Lufthansa - Airbus A 321

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    "Журавель" на біопальному

    Загалом же дизайн усіх літаків однієї авіакомпанії має бути однаковим. Це стосується і цієї авіамашини - Airbus A 321, яка у 2011 році здійснила тестовий політ на біопальному, про що було написано на двигуні літака. Проте, корпоративний дизайн решти літака залишився незміннм, включаючи "яєчню" на його хвості.

  • Дизайн Lufthansa

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    Порахуй журавлів!

    Новий дизайн передбачає не лише перефарбування корпусів літаків. Поступово змінюватиметься і адаптуватиметься уся атрибутика компанії. І це досить великий шмат роботи. На борту цих літаків, Boeing 747-8, журавлів дуже багато. "Lufthansa" одного разу намагалася порахувати усіх журавлів і нарахувала їх аж 45 тисяч. Тож тепер - до роботи!

  • Новий дизайн Lufthansa

    Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

    7 років на перефарбування

    Це зображення - комп'ютерна графіка, яка демонструє Boeing 747-8 - з 45,002 журавлями всередині і на хвості. Ось до такого дизайну тепер слід звикати у найближчі роки. За оцінками "Lufthansa", останній літак перефарбують через сім років. Тож культурного шоку у небі не буде - все відбуватиметься поступово.

    Автор: Михайло Малий


 

DW.COM

Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380

Європейський авіабудівний концерн Airbus оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирських літаків A380. (14.02.2019)  

Економний Аеробус стає справжнім бестселером

Літак Аеробус 320 і раніше користувався непоганим попитом. Тепер його модернізований варіант А320neo обіцяє побити всі рекорди. Авіакомпанії вже вишиковуються в чергу за цією машиною. (07.07.2011)  

Україна й Airbus helicopters підписали контракт на постачання 55 вертольотів

Україна придбає 55 французьких вертольотів за півмільярда євро. Вони призначені для нагляду за кордоном, виконання поліцейських функцій та цивільного захисту. (14.07.2018)  

Фотогалерея: Новинки авіасалону Ле Бурже

Протягом тижня на авіасалоні Ле Бурже продемонструють понад 130 літаків з різних країн світу. Свою нову розробку - середньомагістральний вантажний літак Ан-132D - представляє і український холдинг "Антонов". (19.06.2017)  

Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля

З 8 лютого у небі над Німеччиною можна буде побачити літаки з новим дизайном. Авіакомпанія Lufthansa оновлює розфарбування своїх літаків, а також кольорову гамму свого логотипу - журавля, який злітає.  

Також за темою

Emirates Airbus A380 Flugzeug

Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380 14.02.2019

Європейський авіабудівний концерн Airbus оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирських літаків A380.

Symbolbild Flugzeug vor Sonnenuntergang, Symbol picture airplane in front of sunset

Японська авіакомпанія придбає 48 літаків Boeing та Airbus 29.01.2019

Авіакомпанія All Nippon Airways планує замовити 30 повітряних суден Boeing 737 MAX і 18 Airbus A320 neo. Загальна вартість контрактів близько 5 мільярдів євро.

Bundeskanzlerin Merkel Airbus A340

У Німеччині після кількох аварій вирішили оновити парк урядових літаків 01.02.2019

Низка аварій з урядовими літаками впродовж останніх кількох місяців підштовхнула міноборони Німеччини до цілковитого оновлення парку урядових повітряних суден.

Реклама

Докладно

default

Чого Київ досяг на зустрічі з міністрами НАТО

Україна веде з країнами НАТО переговори про купівлю нової зброї, а Альянс хоче збільшити присутність у Чорному морі. 

Безумовний базовий дохід: утопія чи модель майбутнього? (14.02.2019)

Безумовний базовий дохід - це коли держава дає громадянам гроші просто так, як гарантований мінімум доходів незалежно від того, працюєш ти чи ні. У Фінляндії експериментували з цим два роки і тепер підбивають підсумки: утопія це чи модель майбутнього? 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  