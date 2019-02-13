Коментар: Припинення виробництва літаків A380 - крах надій

Цвях у труну прийшов з Перської затоки. Авіакомпанія Emirates, найбільший покупець літаків A380, повідомила літакобудівнику Airbus про зменшення замовлення на цю модель з 162 до 123 машин. Компанія збирається придбати ще тільки 14 літаків цієї моделі - і все. Тиждень тому австралійська Qantas, своєю чергою, скасувала замовлення на A380. Зрештою рішення про припинення виробництва цієї моделі через три роки є суто економічним.

"Шкода гарного літака", - чути звідусіль. Шеф Lufthansa навіть заявив про "видатний літак", команда й пасажири, мовляв, "люблять" його. Однак виробництво A380 закінчується не завтра, до того ж гігантські пташки з неба нікуди не зникнуть. Вони ще багато-багато років притягуватимуть до себе погляди пасажирів на летовищах. Точнісінько так само, як люди й досі обертаються на відомий широкофюзеляжний літак Boeing 747. Однак захоплення - це одне, а економічна доцільність - інше.

Економічний оглядач DW Генрік Беме

Завеликий, надто дорогий

Престижний проект широкофюзеляжного реактивного пасажирського літака був суперечливим від самого початку. За роки його виробництва не одному функціонеру цей проект коштував посади. Іноді проблемою виявлявся просто надто короткий кабель в якомусь місці. Однак у 1990-х роках вважали, що майбутнє - за гігантськими літаками. Спостерігалася тенденція зростання пасажиропотоку. Звісно, кількість пасажирів і дійсно постійно зростає. Однак люди не літають постійно лише від одного великого летовища-хабу до іншого (наприклад, між Нью-Йорком та Сінгапуром). Лише невелика кількість аеропортів узагалі має потужності для обслуговування цього гіганта. Забезпечення цих потужностей для A380 вимагало чималих витрат від компаній-операторів аеропортів.

Тоді як для авіакомпаній велику роль відігравали інші витрати. По-перше, чималенька ціна на A380 - 381 мільйон євро. Звісно, авіакомпаніям часто вдавалося виторгувати чималі знижки, однак дешевою пропозицією A380 ніколи не був. До цього додається ще й дороге обслуговування. Чотири двигуни споживають чимало керосину, палива, яке свого часу також коштувало набагато менше. Урешті-решт експлуатація A380 окуповується лише у тому випадку, якщо літак добре заповнений. А близько 800 квитків треба ще змогти продати. В Airbus також були плани зробити зразкового небесного птаха економнішим, оснащуючи його лише двома турбінами, однак ця розробка обійшлася б літакобудівнику ще в десять мільярдів євро.

Вивчений урок?

Треба віддати Boeing - конкурентові Airbus - належне: свого часу ця компанія ухвалила розумніше рішення і краще прислуховувалася до своїх клієнтів. Boeing відмовився від продовження виробництва широкофюзеляжних реактивних літаків, натомість виробляючи для потреб пасажирів магістральних авіаліній менші, зате економніші й комфортабельніші машини. Boeing 787, так званий "дрімлайнер", став справжнім бестселером. Airbus теж часу не гаяв, випустивши на ринок відповідника - Airbus A350. Попит на нього великий. Так само як і на середньомагістральну модель A320, яка приносить європейському концернові основні прибутки.

Так усе починалося: прототип A380 у на виробничому майданчику Airbus у Тулузі

Цим пояснюється і реакція працівників компанії на рішення припинити виробництво літака-гіганта. Роботи їм узагалі-то вистачає, а значний холодний душ для персоналу - вже позаду. Рік тому через скорочення обсягів виробництва концерну вже довелося скоротити майже 4000 робочих місць.

Хороша новина в тому, що Airbus працюватиме далі, а з проекту A380 концерн виніс чимало уроків. Наприклад, щодо слабких місць надзвичайно складного виробничого ланцюжка з розкиданими виробничими потужностями й гігантською логістикою. А також щодо того, що на побажання клієнтів треба реагувати завчасно.

У зв'язку з тим, що припинення виробництва A380 не стало неочікуваним, курсу акцій концерну це вже тривалий час іде на користь. Від початку року ціна на них зросла на 30 відсотків. Тому злети й падіння часом дуже тісно пов'язані.