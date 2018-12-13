 Коментар: Православний тріумф Петра Порошенка | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.12.2018

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Україна

Коментар: Православний тріумф Петра Порошенка

Петро Порошенко свою історичну місію виконав. Тепер важливо, щоб він на правах неформального засновника Православної церкви України не перетворив її в один з підрозділів своєї адміністрації, вважає Сергій Руденко.

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

15 грудня об'єднавчий собор в Києві ухвалив рішення про створення єдиної Православної церкви України та обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія. Де-юре засновниками нової автокефальної православної церкви стала УПЦ КП, УАПЦ та частина духовенства УПЦ МП. Де-факто до них можна віднести і Петра Порошенка. Так, згідно з Конституцією України, держава і церква в країні відокремлені одна від одної. Але це не завадило президенту і його команді зіграти ключову роль в досить складному переговорному процесі щодо отримання від Вселенського патріархату автокефалії і в створенні української православної церкви.

Місце в історії для Петра

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Сьогодні важко спрогнозувати, чим через чотири місяці закінчиться черговий похід Порошенка за президентством. Ще складніше говорити про майбутнє Петра Олексійовича поза кабінетом глави держави. До нього є багато серйозних претензій. Але зараз однозначно можна стверджувати: Порошенко увійде в українську історію як людина, що доклала максимум зусиль для створення в країні єдиної автокефальної православної церкви. І це буде правдою, на відміну від численних міфів, які створюють про президента його політтехнологи.

Опоненти нинішнього глави держави, що захищають Московський патріархат в Україні, кажуть, що Порошенко порушив Конституцію, втрутившись у справи церкви. Де-факто, очевидно, так воно і є. Якщо не враховувати того, в який момент це відбувалося. Війна на сході, анексія Криму, неприкрита агресія Росії. Час, коли наявність єдиної православної церкви це - питання не менш важливе для країни, ніж існування сильної армії. Особливо в умовах, коли більшість парафій в Україні через УПЦ МП контролювала Москва. Президент змушений був взяти на себе цю непросту роль.

Порошенко свою історичну місію виконав. Тепер дуже важливо, щоб він на правах неформального засновника єдиної Православної церкви України, не перетворив її в один з підрозділів адміністрації президента. Особливо під час майбутньої виборчої кампанії. Гасло "Віра, мова, армія" вже красується на білбордах Порошенка. Тепер, мабуть, додадуть туди і "Церква". Це справді одна з заслуг нинішнього президента. Але про неї, як і личить справжній православній людині, Петро Олексійович має говорити коротко і тихо. Так хотілося б, принаймні. Але чи буде так? Навряд чи. Тому що навіть на об'єднавчому соборі, на диво всім, Петро Порошенко сидів поруч зі священнослужителями. Так, хтось скаже, заслужив. Але чи варто було скромному мирянину, яким він є, цим "заслуженим" користуватися? Питання.

Що буде з УПЦ МП?

Українська православна церква Московського патріархату, як відомо, від участі в створенні єдиної православної церкви відмовилася. Але два архієреї все ж зважилися взяти участь в об'єднавчому соборі. Петро Порошенко каже, що ніхто не збирається обмежувати права вірян УПЦ МП. Але питання зараз навіть не в прихожанах, а в тому, в якому статусі і на яких умовах буде існувати філія Російської православної церкви в Україні. І багато в чому це буде залежати від української влади.

Зі створенням в країні нової церкви виникне безліч питань, на які не буде легких відповідей. Одне з них - чи повинна УПЦ МП і далі служити в Києво-Печерській та Почаївській лаврі? Якщо так, то чому, якщо ці святині належать українській державі і в цій самій державі відтепер з'явилася автокефальна православна церква? Чи не призведе гіпотетичний перерозподіл храмів між УПЦ МП і Православною церквою України до конфліктів між віруючими? Чи зможе влада захистити тих священиків Московського патріархату, які підуть до нової церкви?

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Синод УПЦ МП не благословив участь свого духовенства і вірян в об'єднавчому соборі 15 грудня та заявив про "численні випадки тиску" на своїх священників. (07.12.2018)

Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній. (15.12.2018)

Завдання президента Порошенка як гаранта Конституції і влади в цілому - створити умови для існування Православної церкви України, не порушуючи при цьому права тих, хто хоче залишатися прихожанином УПЦ МП. Після становлення нової української церкви, звичайно ж, ці питання будуть не такими гострими. Зрештою, все повинно стати на свої місця. Але в даний момент важливо зберегти міжконфесійний мир і не дати тій же Москві скористатися ситуацією для створення в Україні ще одного фронту - православного.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)

  • Вселенський патріарх Варфоломій І

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Рішення Вселенського патріархату

    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

  • Софійський собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Нова православна церква в Україні

    15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.

  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

    Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.

  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


DW.COM

Як в Україні створювалася помісна православна церква

На об'єднавчому помісному соборі в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)  

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