 Коментар: Правда - під ударом. І це стосується кожного | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Коментар: Правда - під ударом. І це стосується кожного

Чесність - визнана чеснота. Однак нині спостерігається кон’юнктура на брехню, перш за все в соцмережах. Це вкрай небезпечно, вважає Крістіна Берґманн, і закликає всіх нас щось із цим робити.

Коментар: Правда - під ударом. І це стосується кожного

Президент США поширює теорії змови, які вже давно спростовано, британський прем’єр дурить королеву, а міжнародна армія тролів має лише одну мету: поширювати брехню в соціальних мережах. Правди ніде шукати на початку 2020 року.

Йозеф Ґеббельс (Joseph Goebbels), міністр пропаганди Гітлера, задоволено потирав би руки. Йому ж бо доводилося кидати за ґрати журналістів, будувати систему цензури, щоби отримати інформаційну перевагу. Натомість популістам сьогодні набагато простіше: вони невтомно постять у соцмережах напівправду і відверту брехню. А їхні підписники цю небезпечну брехню десятки тисяч разів поширюють. І навіть якщо лише крихти тої брехні осідають у головах, це означає, що демагогам ще на крихту вдалося внести розкол у суспільство, прив’язавши своїх ідейних поплічників трохи міцніше до себе. І наступна перемога на виборах стає на крок ближчою.

"Якщо ти віриш у те, що тут написано, тобі треба перевіритись у лікаря"

Хто погляне за межі власної "бульбашки" у Facebook, неабияк здивується. Політик від американських демократів Ненсі Пелузі, мовляв, вкрала 2,4 мільярда доларів з бюджету програм охорони здоров’я, "аби профінансувати імпічмент президенту Трампу" - такі кричущі заголовки ширяться соцмережами в США. Світ реальності від світу брехні віддаляє лише один клік і усвідомлення цього приводить у лють. Щоби поширити цю брехню, достатньо лише ще одного кліка. Як же вона може, ця безсоромна жінка, відбирати гроші в пенсіонерів і незахищених!

Політична оглядачка DW Крістіна Берґманн

Політична оглядачка DW Крістіна Берґманн

Щоби зрозуміти, що написане в статті за лінком не може бути правдою апріорі, достатньо лише відкрити сайт і трохи роздивитися. Статтю розміщено у розділі "сатира, що зачіпає". У розділі "Інформація про сайт" чорним по білому написано: "Весь зміст на цій вебсторінці абсолютно вигаданий. ... Якщо ти віриш у те, що тут написано, тоді варто перевірити свою голову в лікаря".

Попри те, що на сайті написано, що він публікує брехню, це не заважає користувачам соцмереж активно поширювати його пости і обурено коментувати. Через це завдяки алгоритмам Facebook лише частіше показує відповідний пост. Руки опускаються від усвідомлення того, що люди можуть сліпо в таке вірити.

Ми просто досі не навчилися обходитися з масивами інформації, які вихлюпуються на нас через соціальні мережі. Бо ніхто нам не каже, що правда, а що - ні. Все однакове, все йде в одній стрічці - хороше й погане, корисне й небезпечне. Зрештою, всі в мене в стрічці на "Фейсбук" - мої "друзі". А друзям я довіряю.

Медіаграмотність і спокій - кожному

Настав час поставити під питання цю сліпу довіру. Виступити на захист правди й проти дезінформації, фейкових новин - за медіаграмотність. Перші кроки зроблено: Twitter для початку заборонив політичну рекламу. Facebook і Google поки вагаються. Однак вони не уникнуть відповідальності. Якщо вони не хочуть зіштовхнути наше суспільство зі шляху здорового глузду.

Deutsche Welle також долучилася до міжнародного проєкту, метою якого є перевірка фактів в інтернеті і соціальних мережах, а також підвищення медіаграмотності. Важливу функцію у цих питаннях варто відводити не лише ЗМІ, але й навчальним закладам. Знання про алгоритми Facebook, про маніпуляції із зображеннями, про грамотне поводження з інформацією у соцмережах має бути предметом вивчення у школах, університетах і навіть на робочому місці.

Зрештою, кожен з нас може щось зробити. Давайте для початку не поширювати нічого, що ми уважно не прочитали і хоч якось не перевірили. Аби наші друзі могли довіряти нам. Давайте також терпіти дивну інформацію у нашій стрічці у соцмережах, не закриватися у власній "бульбашці" і підтримувати контакт з людьми, які дотримуються геть протилежних поглядів. Даруймо їм сердечка у відповідь на їхні некривдні жарти чи приватні пости. Але при цьому час від часу привітно висловлювати їм застереження у коментарях, якщо вони поширюватимуть неправду й обурюватимуться нею. Не опускаймо руки!

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

 

DW.COM

У Брюсселі навели приклади російської дезінформації на виборах до Європарламенту

Єврокомісія опублікувала звіт про дезінформацію, за допомогою якої здійснювалися спроби вплинути на вибори до Європарламенту. На прохання DW єврокомісар Джуліан Кінг назвав приклади дезінформації з Росії. (14.06.2019)  

Facebook видалив сотні сторінок, які маніпулювали громадською думкою в Україні

Видалені сторінки та групи були пов'язані з PR-компанією Pragmatico, з'ясували під час внутрішнього розслідування в Facebook. На їх рекламу було витрачено 1,6 мільйона доларів США. (17.09.2019)  

"Фабрики тролів" - новий стандарт у політичному піарі?

"Фабрики" інтернет-тролів активні в Україні, Росії та Польщі. Як вони влаштовані і що з ними робити, з'ясовувала DW. (17.12.2019)  

Соцмережі як джерело новин уперше обійшли ТБ в Україні - опитування

Уперше соціальні мережі як джерело новин за популярністю обійшли телебачення. Водночас ЗМІ, що перебувають у власності олігархів, залишаються одним із основних джерел новин для української аудиторії, вказує опитування. (22.10.2019)  

Також за темою

Autorenkolumne Portrait Andrij Kurkow

Андрій Курков: Про коротку пам'ять короткозорих українців 05.12.2019

"Українська журналістика, свідомо чи несвідомо повторюючи російську, заганяє людей у психоделічну млу паніки й розгубленості", - Андрій Курков, спеціально для DW.

Twitter Logo

Коментар: Дякую, Twitter! Як там справи у Facebook? 03.11.2019

Рішення очільника Twitter відмовитися від політичної реклами є правильним і демонструє суспільну відповідальність. Але інші соціальні мережі мають наслідувати цей приклад, вважає Мартін Муно.

New York UN Generalversammlung Zelenskij

Зеленський не регулюватиме "стандарти новин" - Бородянський 09.11.2019

Володимир Бородянський назвав формулювання "стандарти новин" в указі Зеленського "термінологічним непорозумінням".

Реклама

Докладно

Коментар: Правда - під ударом. І це стосується кожного

Правда - під ударом. І це стосується кожного

Нині спостерігається кон’юнктура на брехню. Це вкрай небезпечно, але ще не все втрачено, застерігає Крістіна Берґманн,  

Транзит газу українською ГТС

В Україні запрацював незалежний оператор ГТС

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" - найбільша реформа в енергосекторі України з 1991 року, вважає Андрій Коболєв.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  