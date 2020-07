Коментар: Права жінок кордонів не мають

Польща потрапила до заголовків світових новин. Схоже, що в інших країнах не розумують, чому Варшава виходить із конвенції під егідою Ради Європи щодо захисту жінок від насильства, відомої як Стамбульська конвенція. Адже Польща не лише її підписала - на відміну від Угорщини чи Словаччини, п'ять років тому вона ще й ратифікувала документ. До речі, ще за два роки до ратифікації Німеччиною.

І навіть тут, у самій Польщі, далеко не всі із розумінням поставилися до оголошення міністра юстиції Збігнева Зьобра, який на вихідних заявив про намір "виконати передвиборчу обіцянку". І тут же почалася нестримна метушня: журналісти та експерти ламають собі голову, намагаючись пояснити, що може ховатися за цим рішенням, та кому це вигідно.

Оглядачка DW Магдалена Гвоздзь-Паллокат

Зрештою, йдеться тут про найголовніше: захист жінок та дівчат шляхом класифікації домашнього насильства як кримінального правопорушення та боротьбу із дискримінацією за ознакою статі. Нібито це речі, які у наші часи не мають викликати суперечки. Проте польського міністра юстиції непокоїть те, що у документі, на його думку, "з ідеологічних міркувань" сім'я, шлюб, культура та традиції віднесені до "першопричин" насильства проти жінок. Але ж домашнє насильство і стається у шлюбах та родинах, а жіноче обрізання виправдовують як раз таки традиціями або релігійними заповідями. Все це відомо не лише самим жертвам.

Термін "ідеологія", який вже використовувався для дифамації "веселкового" руху ЛГБТ, тепер і тут став у пригоді. Стамбульська конвенція, мовляв, веде до "дезорганізації суспільства та спрямована проти сім'ї та шлюбу" - двох "стовпів" польського суспільства. Міністр, вочевидь, має на увазі два пункти документа, які стосуються боротьби із традиційним розподілом суспільних ролей між чоловіком та жінкою.

Уряд Польщі має гарантувати захист усім громадянам

До речі, це стане першим за багато років випадком, коли Польща виходить з міжнародної угоди, що стосується прав людини. Це дуже сумна подія. Не тільки тому, що йдеться про захист моїх співгромадянок. Йдеться і про загальне відчуття безпеки, а саме - про життя у державі, де не перевертають усе догори ногами лише з тієї причини, що окремі формулювання не відповідають політичній кон'юнктурі.

Це почуття безпеки підживлюється вірою в те, що міжнародні угоди виконуватимуться, а зобов'язань перед іншими державами дотримуватимуться так само, як і перед власними громадянами, усіма громадянами, а не лише тими, хто підтримує курс уряду. Тим більше, що президентські вибори, які пройшли два тижні тому, і на яких з невеликим відривом переміг кандидат від правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) Анджей Дуда, підтвердили, що країна розколота на табори прихильників та критиків влади.

Так і хочеться сказати "The show must go on", адже передвиборчі гасла тепер втілюються у реальність юридичною системою. Міністр юстиції гучно заявляє, що у Польщі права жінок захищають краще, ніж будь-де ще. Може й так, але в інтересі польських жінок те, щоби їхні права захищав не лише профільний міністр, а й міжнародні органи вищого рівня.

