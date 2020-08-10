 Коментар: Осінь диктатора Лукашенка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Осінь диктатора Лукашенка

Вибори були фарсом, перемога Лукашенка - визначена заздалегідь. Незважаючи на це, громадянське суспільство в Білорусі перемогло. Час диктатора може збігти, на Мінськ може чекати переламний момент, вважає Крістіан Тріппе.

Коментар: Осінь диктатора Лукашенка

Післявиборна ніч у Мінську

Диктатури живуть у брехні. Вони піддають цензурі ЗМІ, контролюють комунікацію своїх громадян та фальсифікують вибори - систематично і нагло. Коли конструкт із брехні ламається, хитатися починає весь конструкт автократичного панування.

Читайте також: Ніч після виборів: як Мінськ протестував проти результатів голосування

Саме це і сталося минулої неділі в Білорусі. Олександр Лукашенко 26 років очолює країну, утворену як молоду незалежну державу після розвалу Радянського Союзу. Як довго Лукашенко ще керуватиме країною, питання, що постає гостро попри те, що він оголосив себе переможцем із понад 80 відсотками відданих за нього голосів. Диктатору зі стажем ніколи ніхто не вірив щодо результатів голосування, тим більше у власній країні. Тепер громадянки і громадяни Білорусі піднялися проти фальсифікації виборів. Тисячі з них виходять на вулиці.

Величезна втрата довіри

Репресивний апарат працює; Білорусь має одну з найщільніших систем контролю та придушення в світі. Цілком можливо, що правління Лукашенка переживе безпосередню кризу після виборів, що рушничні залпи, гумові дубинки та інтернет-цензура зроблять свою справу, щоб поки що втримати диктатора у президентському палаці в Мінську.

Крістіан Ф. Тріппе

Керівник відділу Східної Європи DW Крістіан Ф. Тріппе

Але заклики до зміни влади в Білорусі вже не стихнуть. Й командири на різних щаблях структур правоохоронних органів певно теж зрозуміли, що так ледве може тривати далі. Їхній верховний головнокомандувач очевидно втратив відчуття приземленості та політичне чуття.

Під час цієї виборчої кампанії, що припала на гарячу фазу пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, Лукашенко ставав дедалі більш нервовим та агресивним.

У цьому й полягала поразка Лукашенка: колишній директор колгоспу, який завжди грав роль хоч і суворого, але повсюдного піклувальника, раптом перестав піклуватися. У той час як усюди в Європі економічне та суспільне життя зупинилося, а всі сусіди Білорусі взяли на себе удар локдауну, аби відвернути гірше, Лукашенко заперечував існування вірусу за допомогою суміші наївності та наглості. Суспільство, яке за десятиліття звикло до патерналістського правління, за короткий час втратило страх чи повагу до короля, який виявився не лише голим, але й до цього всього ще й сам захворів на коронавірусну хворобу.

Брюссель - на черзі, Москва напоготові

На даний момент абсолютно незрозуміло, як ситуація в Білорусі розвиватиметься далі. Та вже зараз потрібно винести уроки. Євросоюз мусить по-новому організувати свою політику санкцій проти режиму. Вона має сильно вдарити по тих, хто несе відповідальність за фальсифікації та брутальні напади влади на демонстрантів. Водночас ЄС має протягнути руку білоруському громадянському суспільству, цим глибоко по-європейськи освіченим та орієнтованим на Захід людям - ще більш рішучо і дієво, ще більш явно ніж раніше. Тому, кому вдається робити спільну справу з Китаєм, може придумати щось змістовне і для Білорусі.

ЄС дедалі більше бачить себе "геополітичним" гравцем. Достатньо подивитися на карту, щоб зрозуміти, який виклик це для нього означає. Росія, надсильний сусід Білорусі, економічно домінантна, присутня всюди з точки зору безпекової політики, а також має політичну перевагу. Досі Росія досить добре вживалася з незалежною Білоруссю: Лукашенко був не дуже зручним, але зрештою таким партнером, з яким можна було впоратися. Але що, коли Лукашенко перестане бути партнером, або ж узагалі опиниться під загрозою бути заміненим на уряд, що поведе країну туди, де їй і місце - в Європу?

Можна припустити, що в Москві уже є розроблені сценарії на цей випадок, що лежать напоготові в шухлядах армії та спецслужб. Тож трагічна іронія полягає в тому, що Олександр Лукашенко, можливо, правий в одному: диктатор, який десятиліттями брехав та зраджував свій народ, під час виборчої кампанії застеріг від небезпеки бути поглиненим Росією; його повалення може водночас означати і кінець державної самостійності Білорусі.

Світлана Тихановська (посередині) досягла більшого під час виборчої кампанії в Білорусі, ніж хтось сподівався

Світлана Тихановська (посередині) досягла більшого під час виборчої кампанії в Білорусі, ніж хтось сподівався

Зміни зсередини

Громадяни Білорусі здолали страх і апатію, вони здійнялися проти придушення та стеження. Попри всі прогнози Світлана Тихановська та її спільники зробили те, що ще кілька тижнів тому здавалося неможливим: за допомогою посмішок вони створили громадянську альтернативу Лукашенкові та його владному апарату. Зсередини білоруського суспільства, без жодної допомоги чи впливу ззовні.

Це так само один із уроків подій у Білорусі: політичні зміни відбуваються зсередини. Визнання цього - противага всім тим брехунам, які говорять, що демократичні перевороти на пострадянському просторі були скеровані іноземними агентами. У Москві  так само ретельно замисляться й над цією правдою виборної ночі в Мінську.

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


Також за темою

Weißrussland Wahlen Proteste Polizei

Ніч протестів у Білорусі 10.08.2020

Після закриття виборчих дільниць у Білорусі країною прокотилась хвиля протестів. Проти демонстрантів була застосована сила. Повідомляється про одного загиблого. Подробиці - у фоторепортажі DW.

Weißrussland Wahlen Proteste Polizei

Ніч протестів у Білорусі (фоторепортаж) 10.08.2020

Після закриття виборчих дільниць у Білорусі країною прокотилась хвиля протестів. Проти демонстрантів була застосована сила. Повідомляється про одного загиблого. Подробиці - у фоторепортажі DW.

Swetlana Tichanowskaja

Світлана Тихановська - жінка, яка кинула виклик Олександру Лукашенку 06.08.2020

Світлана Тихановська стала символічною фігурою опозиції, адже на президентських виборах в Білорусі вона змагатиметься проти Олександра Лукашенка. DW про непрості політичні перегони.

Реклама

Докладно

Коментар: Осінь диктатора Лукашенка

Осінь диктатора Лукашенка

Час Олександра Лукашенка на чолі Білорусі може збігти, на Мінськ може чекати переламний момент, вважає Крістіан Тріппе.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  