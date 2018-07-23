Коментар: Не слухайте апокаліптичних прогнозів щодо СНІДу!

Головний посил Всесвітньої конференції з питань СНІДу, що відбулася в Амстердамі, дуже чіткий: боротьба зі СНІДом - це насамперед питання політичної волі. Адже є ті, хто стоїть на заваді досягненню подальшого прогресу в боротьбі зі СНІДом, а отже і бере на себе вину за це. До таких належать зокрема противники просвітницької роботи й профілактики, ті, хто звеличує сімейні цінності, але залишає ВІЛ-інфікованих жінок та їхніх дітей сам-на-сам із бідою. Хто піддає остракізму наркоманів, а з гомосексуалів робить цапів-відбувайлів.

І це попри вже досягнуті величезні успіхи в боротьбі з імунодефіцитом. Ці результати доводять, що гідне життя з імунодефіцитом можливе. А ще, показують, що темпи поширення епідемії вдалося сповільнити, уміло поєднавши просвіту, медичний прогрес, глобальну солідарність та відповідальну політику в галузі охорони здоров'я. Також успіхи свідчать про дедалі менший страх через можливу смерть, а сам СНІД дедалі частіше стає хронічними захворюванням навіть у бідних країнах.

Ботсвана як взірець

Іншими словами, боротьба зі СНІДом - це грандіозна історія успіху. І найкраще це демонструють цифри. Приміром, 2017 року в світі 22 з 37 мільйонів ВІЛ-інфікованих отримували в якості медичної допомоги препарати проти СНІДу.

Оглядачка DW Астрід Пранґе

Тільки в Південно-Африканській Республіці (ПАР) проживають чотири мільйони таких людей. На сьогодні ПАР - країна з найбільшою в світі державною програмою протидії ВІЛ. Крім того, 2017 рік став першим роком з початку тисячоліття, коли в світі скоротилося число зафіксованих унаслідок СНІДу смертей, опустившись до позначки менше одного мільйона випадків.

Особливо значні успіхи в боротьбі зі СНІДом зафіксовані в Ботсвані. Ця країна посідає друге місце у світі щодо показників розповсюдження ВІЛ серед населення - 17 відсотків. Тут за період з 2010 по 2017 роки частка хворих на СНІД, які отримують антиретровірусні препарати, зросла з 50 до 84 відсотків. Число смертей від СНІДу скоротилося з 18 тисяч у 2003 році до чотирьох тисяч у 2017.

Російська негативна спіраль

З огляду на ці успіхи у глобальному масштабі, тенденції, котрі простежуються в Східній Європі та Центральній Азії, справляють досить гнітюче враження. Адже в цьому регіоні спостерігається фатальний ланцюжок, де тісно переплелися невігластво, релігійні переконання, традиції, табуізація, дискримінація та політична безвідповідальність. Все це загрожує зруйнувати всі ті позитивні результати, досягнуті досі.

Особливо катастрофічна ситуація панує в Росії. За даними Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), у РФ налічується близько одного мільйона ВІЛ-інфікованих. Число щорічно зареєстрованих нових випадків зараження зросло з 50 тисяч у 2004 році до 100 тисяч у 2017. Крім того, тільки близько 360 тисяч інфікованих мають доступ до СНІД-терапії.

Негативну спіраль, що простежується в Росії, породило банальне нехтування ретельно розробленими міжнародними стандартами в галузі боротьби зі СНІДом. Там, де релігійні лідери називають імунодефіцит "карою Божою", а націоналістичні політики вдають, що провадять політику "захисту сімей", помирають жінки, заражені ВІЛ-інфекцією від своїх чоловіків. Крім того, у таких країнах новонароджені вже інфіковані смертельним вірусом, хоч передачі захворювання від матері до дитини можна було б запобігти медичними засобами.

Апокаліпсису не станеться

Там, де людське життя нічого не варте, турботою про хворих на СНІД ніхто особливо не переймається. Та й навіщо вкладати гроші в громадську систему охорони здоров'я, якщо СНІД і досі сприймається як "гомосексуальна чума"? До речі, саме такий вираз 1983 року стояв у заголовку на обкладинці німецького тижневика Der Spiegel. Навіщо проводити просвітні заходи в школах і збирати пожертви, якщо хворі буцім самі винні?

У питанні СНІДу настав момент істини. Ставлення до боротьби з епідемією показує не тільки ступінь компетентності та гуманності політичних і релігійних лідерів. Воно розкриває людське - або нелюдське - обличчя цілого суспільства.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Кончита Вурст Співачка з Австрії Кончита Вурст, яка 2014 року сенсаційно перемогла на "Євробаченні", у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус. Це сталось після того, як її колишній партнер пригрозив оприлюднити цю інформацію. Кончита заявила, що таким чином хоче надати іншим сміливості і зробити крок проти стигматизації людей, які мають позитивний ВІЛ-статус.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Фредді Мерк'юрі Однією з перших і найбільш знаменитих жертв ВІЛ-інфекції став британський співак перського походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Він помер в 1991 році у віці 45 років у самому розквіті творчих сил. Всього лише за день до смерті він оголосив про те, що хворий на СНІД.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Рудольф Нурієв Відомий радянський і британський артист балету Рудольф Нурієв попросив у 1961 році під час гастролей трупи Ленінградського театру опери та балету в Парижі політичного притулку. На Заході він прожив трохи більше 30 років. Нурієв помер від СНІДу 6 січня 1993 у віці 54 років. Багато років танцюрист приховував і спростовував чутки про свою хворобу.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Андреас Люндстедт Шведський музикант відомий не тільки на своїй батьківщині, але і в Європі. Він заснував поп-групу Alcazar, довгий час був її головним солістом. У 2007 році він публічно визнав, що є ВІЛ-позитивним. Відкриту заяву Люндстедта зустріли з великим схваленням представники світу політики і шоу-бізнесу.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Енді Белл Іншим музикантом, який заявив про свій статус ВІЛ-інфікованого, став учасник групи Erasure Енді Белл. Англієць зробив свою публічну заяву в 2004 році, хоча діагноз був поставлений за 6 років до цього. Відомо, що музикант робить пожертви на освіту і дослідження в галузі ВІЛ-інфекції.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Мері Фішер Американська фотографиня і письменниця Мері Фішер, яка відкрито заявила про свій позитивний ВІЛ-статус, з 2006 року є послом доброї волі Програми ООН з питань ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС). Вона очолює власний фонд, присвячений дослідженням і просвіті в цій галузі.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Ірвін "Меджик" Джонсон ВІЛ-інфікованих людей чимало і серед успішних спортсменів. Ірвін "Меджик" Джонсон - один з найвідоміших баскетболістів за всю історію американської ліги НБА. Своїм зізнанням він перевернув міфи й стереопити про те, що на ВІЛ можуть заразитися лише наркомани і гомосексуали. Колишній баскетболіст опікується просвітницькою і благодійною діяльністю для таких же ВІЛ-інфікованих людей, як і він.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Томмі Моррісон Колишній боксер-важковаговик, що знявся у фільмі "Роккі 5" разом з Сільвестром Сталлоне, помер 1 вересня 2013 року в віці 44 років, імовірно, від СНІДу. Спортсмен заразився на ВІЛ майже 20 років до цього, але довгий час не хотів у це вірити, відмовляючись від терапії.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Грег Луганіс Американець Грег Луганіс - один з найкращих стрибунів у воду, чотириразовий переможець Олімпіади і п'ятиразовий чемпіон світу. Він дізнався про свій позитивний ВІЛ-статус 1988 року, але продовжив участь у великому спорті, вигравши ще дві олімпійські золоті медалі. Однак Луганіс знайшов в собі сили публічно зізнатися, що він ВІЛ-позитивний, лише в 1995 році, коли вийшла у світ його автобіографія.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Надя Бенайсса Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом Чарлі Шин Американський актор Чарлі Шин відомий численними скандалами в особистому та публічному житті, зокрема й через зловживання наркотиками. 17 листопада 2015 року Чарлі Шин зізнався, що заражений ВІЛ. За його словами, діагноз йому поставили близько чотирьох років тому. Приводом для публічного зізнання став шантаж однієї з повій, яка зажадала за своє мовчання величезну суму грошей. Автор: Віктор Вайц, Данило Білик

